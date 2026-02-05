SAGA Metals erzielt 100%igen Bohrerfolg im Jahr 2025 - meldet abschließende Untersuchungsergebnisse aus Trapper South auf dem Pr

-Außerordentliche Gehalte an Titan, Vanadium und Eisen in allen 15 im Jahr 2025 niedergebrachten Bohrlöchern entlang einer Oxid-Streichlänge von über 16 km-

VANCOUVER, B.C. - 4. Februar 2026 / IRW-Press / SAGA Metals Corp. (SAGA oder das Unternehmen) (TSXV: SAGA) (OTCQB: SAGMF) (FWB: 20H), ein nordamerikanisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung kritischer Mineralien konzentriert, freut sich, die Untersuchungsergebnisse für die vier (4) verbleibenden Diamantkernbohrlöcher bekannt zu geben, die im vierten Quartal 2025 im südlichen, als Trapper South bekannten, Bereich der Zone Trapper fertiggestellt wurden. Das Unternehmen begann sein erstes Bohrprogramm für die Mineralressourcenschätzung (MRE) Ende 2025 in der Zone Trapper mit insgesamt acht (8) Bohrlöchern - vier (4) in Trapper North und vier (4) in Trapper South.

Die Zone Trapper erstreckt sich über 3 km im westlichen Teil des zu 100 % unternehmenseigenen Titan-Vanadium-Eisen-Konzessionsgebiets Radar, das sich in der Nähe des Hafens von Cartwright in Labrador, Kanada, befindet.

Highlights der Untersuchungsergebnisse von Trapper South

- Die Untersuchungsergebnisse für alle vier (4) Diamantkernbohrlöcher in Trapper South liegen nun vor und umfassen acht (8) von acht (8) Bohrlöchern, die in der Phase des MRE-Bohrprogramms im vierten Quartal 2025 niedergebracht wurden.

- Die bisherigen Untersuchungsergebnisse von Trapper South umfassen zahlreiche oxidreiche Abschnitte, darunter:

o R-0015: 100,70 m mit einem Gehalt von 38,56 % Fe2O3, 6,8 % TiO und 0,229 % VO

o R-0014: 41,20 m mit einem Gehalt von 36,17 % Fe2O3, 6,36 % TiO und 0,188 % VO

o R-0013: 111,50 m mit einem Gehalt von 37,08 % Fe2O3, 5,14 % TiO und 0,242 % VO

o R-0012: 75,20 m mit einem Gehalt von 27,39 % Fe2O3, 4,87 % TiO und 0,116 % VO

- Querprofil S-11 beinhaltete alle vier (4) Bohrlöcher: R-0015, -0014, -0013 und -0012.

- Anhaltende Konsistenz einer rhythmischen Bänderung und ein Anstieg der Gesamtoxidkonzentration in der Zone Trapper gegenüber der Zone Hawkeye.

Zusammenfassung des Querprofils S11 von Trapper South

- R-0015: Die Oxidzone beginnt bei 77 m. Ab 73,3 m tritt eine vereinzelt verfrachtete massive Oxidmineralisierung im Zusammenhang mit einer Scherung auf und setzt sich ohne wesentliche Unterbrechung beständig bis 232 m fort. Die hervorgehobene Zusammensetzung in diesem Bohrloch reicht von 73,3 m bis 174 m mit Fe2O3: 38,565 %; TiO2: 6,79 %, und V2O5: 0,229 % auf 100,70 m.

- R-0014: Die einzelnen Oxidschichten in diesem Bohrloch sind zwischen 8 m und 106 m bis zu 30 cm mächtig. Eine 41,2 m lange Oxid-Zone von 8,8 m bis 50 m weist eine hervorgehobene Zusammensetzung von Fe2O3: 36,17 %; TiO2: 6,36 %, und V2O5: 0,188 % auf.

- R-0013: Die Bohrung in R-0013 umfasst eine Oxidzone über eine Gesamtlänge von 180 m, mit einer hervorgehobenen Zusammensetzung von Fe2O3: 37,08 %; TiO2: 5,14 %, und V2O5: 0,242 % auf den ersten 111,50 m ab 9,5 bis 121 m.

- R-0012: Die Oxidzone wurde in den ersten 80 m des Bohrlochs angetroffen, mit einer hervorgehobenen Zusammensetzung von Fe2O3: 27,39 %; TiO2: 4,87 % bei 75,20 m und V2O5: 0,116 % ab 3,8 m bis 79 m.

Tabelle 1: Untersuchungsergebnisse und Komposite von R-0015, -0014, -0013 und -0012 aus Trapper South.

Abbildung 1: Querprofil S11 mit Blick nach Nordwesten, das die hochgradigen Abschnitte in Bohrlöchern R-0015, -0014, -0013 und -0012 mit der magnetischen 3D-Inversion der bodengestützten Magnetikuntersuchung 2025 in der Zone Trapper hervorhebt.

Sowohl R-0015 als auch R-0013 stellen nahezu vollständige Durchörterungen der Oxidschichten durch die magnetische Anomalie dar, wie in Abbildung 1 oben dargestellt. Alle vier Bohrlöcher in Querprofil S11 wurden von Osten (beginnend mit R-0012) nach Westen (endend mit R-0015) angesetzt und zeigen - wie erwartet - jeweils eine Zunahme der Oxidmineralisierung entlang der Schenkel. Die Bohrungen wurden direkt im oberflächennahen Oxid angesetzt, um einen gleichmäßigen Bohrlochabstand von 100 m einzuhalten. Bezugnehmend auf die Pressemitteilung des Unternehmens vom 17. Dezember 2025 durchbohrte Bohrloch R-0014 auf 41,2 m nahe der Oberfläche eine Oxidmineralisierung und lieferte zudem wertvolle Erkenntnisse zu den beiden bedeutenden magnetischen Anomalien (östliche und westliche Anomalie.) Der Rest von R-0014 bestätigte das Vorkommen von Aufschiebungen, was andeutet, dass die beiden Anomalien (Ost und West) zunächst verbunden waren, aber seither von einer Kombination aus Faltung und Verwerfung getrennt wurden - im Einzelnen eine linksseitige Horizontalaufschiebung.

Die Oxidsequenzen mit rhythmischer Bänderung, die in dem Querprofil S11 von Trapper South beobachtet wurden, erinnern an das Bohrprogramm in der Zone Hawkeye, das im ersten Quartal 2025 durchgeführt wurde. Dies weist auf eine außergewöhnliche Konsistenz und Kontinuität zwischen den beiden Zonen hin, die sich über eine Streichlänge von 16 km erstrecken.

Die Phase 2026 des MRE-Bohrprogramms in der Zone Trapper ist im Gange:

Bezugnehmend auf die Pressemitteilung des Unternehmens vom 29. Januar 2026 begann die Phase 2026 der MRE-Bohrungen mit R-0016 und ist bereits zu ihrem vierten Bohrloch (R-0019) fortgeschritten. Nach der Protokollierung einer beobachteten rhythmischen Bänderung in Querprofil S11 (wie obenstehend berichtet) war das Team davon ausgegangen, dieselbe Konsistenz über das gesamte Ausmaß von Trapper South hinweg anzutreffen. Das Team zeigte sich jedoch positiv überrascht, 60-90 m mit semi-massivem bis massivem Oxid in zwei (2) Bohrlöchern von Querprofil S8 (R-0016 & R-0017) zu durchörtern, sowie weiteres semi-massives bis massives Oxid in Querprofil S7 (siehe Querprofil S8 in untenstehender Abbildung 2). Im Verlauf der Bohrarbeiten in Trapper South kann das geologische Team von Saga Kartierungen und Pläne für Einschlüsse von erhöhten Anreicherungen an Oxidmineralisierung erstellen, welche mit der außerordentlichen VTM- und Ilmenit-Mineralisierung korreliert, die von den Untersuchungsergebnissen in Trapper North aufgezeigt wurde.

Das wirtschaftliche Kernziel bleibt weiterhin die Identifizierung dieser umfangreichen, kontinuierlichen Körper mit semi-massiver bis massiver Oxidmineralisierung - welche beständig außergewöhnliche Gehalte Titan, Vanadium und Eisen geliefert haben. Die Identifizierung dieser mächtigen Oxidzonen in Trapper South könnte potenziell die Erwartungen des Unternehmens zu Gehalt, Mächtigkeit, Kontinuität und Geometrie über die gesamte Zone Trapper hinweg verstärken, was den Weg für eine robuste Definition der Mineralressource bereitet.

Abbildung 2: Querprofil S8 mit R-0016 und -0017, das die magnetische 3D-Inversion der bodengestützten Magnetikuntersuchung 2025 in der Zone Trapper zeigt.

Michael Garagan, CGO & Director von SAGA Metals, erklärte: Die abschließenden Untersuchungsergebnisse des Jahres 2025 aus Trapper South lieferten in allen vier Bohrlöchern außergewöhnliche Gehalte, mit herausragenden Abschnitten, die mit der Anfang 2025 in der Zone Hawkeye beobachteten rhythmischen Bänderung vergleichbar sind. Diese Ergebnisse bestätigen weiter die Kontinuität der Oxidmineralisierung entlang des über 16 km langen Streichens von Hawkeye bis Trapper. In den bislang im Jahr 2026 niedergebrachten Bohrungen hat unser geologisches Team in den Querprofilen S8 und S7 in Trapper South bedeutende Oxidanreicherungen identifiziert. Diese Anhäufung semi-massiver bis massiver Mineralisierung wurde außerhalb von Trapper North nicht erwartet und erhöht nun die Wahrscheinlichkeit zusätzlicher mächtiger, hochgradiger Oxidschichten über die mehr als 3 km lange Streichlänge der Zone Trapper hinweg.

Abbildung 3: Karte der Zone Trapper, die die Stelle des anfänglichen Schwerpunkts 2026 für den Rest des 2026 abzuschließenden MRE-Bohrprogramms umreißt - aktualisiert mit den Querprofilen S8 und S7, die die TMI (Gesamtintensität der Magnetik) der bodengestützten Magnetikuntersuchung 2025 in der Zone Trapper zeigen. Die Bohrarbeiten werden in Trapper South beginnen und in Richtung Trapper North fortgesetzt.

Abbildung 4: 25-Tonnen-Bagger, der die Bohrhütte bei Bohrloch R-0018 positioniert.

Wesentliche Projekt-Highlights:

- Bestätigte Mineralisierung in 15 von 15 Bohrlöchern, die in zwei vorrangigen Zonen bislang niedergebracht wurden.

- Die bisherigen Untersuchungsergebnisse umfassen zahlreiche oxidreiche Abschnitte, darunter:

Tabelle 2: Die 7 besten Abschnitte aus den Bohrprogrammen 2025 in den beiden Zonen Trapper und Hawkeye

- Infrastruktur einschließlich Straßenzufahrt, Tiefseehafen, in der Nähe von Wasserkraft, sowie Start- und Landebahn.

- Bestätigung des 16+ km langen Oxidschichtungstrends, der sich von der Zone Hawkeye bis zur Zone Trapper erstreckt.

- Außerordentliche Gehalte und Mächtigkeiten mit semi-massiver bis massiver Oxidmineralisierung mit Werten von bis zu 64,55 % Fe, 13,3 % TiO2 und 0,66 % V2O5.

- Die petrografische Analyse bestätigt, dass eine Titanomagnetit-Mineralisierung für die vereinfachte metallurgische Verarbeitung von Vorteil ist.

Über das Konzessionsgebiet für kritische Mineralien Radar in Labrador

Das Konzessionsgebiet Radar erstreckt sich über 24.175 Hektar und beherbergt den gesamten Dykes River Intrusive Complex (~160 km²), womit es unter den westlichen Explorationsunternehmen eine einzigartige Position einnimmt. Geologische Kartierungen, geophysikalische Untersuchungen und Schürfgrabungen haben bereits eine Oxidschicht über eine Streichlänge von mehr als 20 km bestätigt, wobei die Mineralisierung weiterhin offen ist.

Abbildung 5: Karte des Konzessionsgebiets Radar mit Darstellung der magnetischen Anomalien, der Oxidschichtung und des Standorts der Bohrprogramme 2025. Das Konzessionsgebiet ist über Straßen gut erreichbar und befindet sich in günstiger Lage unweit der Stadt Cartwright in Labrador. Eine Zusammenstellung historischer aeromagnetischer Anomalien wird, wie dargestellt, durch bodengestützte geophysikalische Daten überlagert.

Die vanadiumhaltige Titanomagnetit-Mineralisierung (VTM) bei Radar ist vergleichbar mit globalen Fe-Ti-V-Systemen wie Panzhihua (China), Bushveld (Südafrika) und Tellnes (Norwegen), wodurch das Projekt als potenzieller strategischer zukünftiger Lieferant von Titan, Vanadium und Eisen für die nordamerikanischen Märkte positioniert wird.

Abbildung 6: Die prospektive Zone mit Oxidschichten des Radar-Projekts wurde durch Bohrungen im Herbst 2025 über eine Streichlänge von ~16 km validiert, wie aus einer Zusammenstellung historischer luftgestützter geophysikalischer Daten sowie bodengestützter geophysikalischer Daten in den Zonen Hawkeye und Trapper hervorgeht, die von SAGA im Rahmen der Feldprogramme 2024/2025 erstellt wurde. SAGA hat die Zuverlässigkeit der regionalen luftgestützten magnetischen Untersuchungen nach Bodenuntersuchungen und Bohrungen im Rahmen der Feldprogramme 2024 und 2025 nachgewiesen.

Qualifizierter Sachverständiger

Paul J. McGuigan, P. Geo., ist als unabhängiger qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 tätig und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Technische Informationen

Die Proben wurden von Mitarbeitern des Unternehmens in der Kerneinrichtung von SAGA in Cartwright, Labrador, geschnitten. Der Diamantbohrkern wurde gesägt und dann beprobt. Der verwendete Bohrlochkerndurchmesser betrug NQ.

Die Kernproben wurden in der Laboreinrichtung von Impact Global Solutions in Montreal, Quebec, vorbereitet und analysiert. Um die Laborleistung zu überwachen, werden Blindproben, Duplikate und zertifizierte Referenzstandards in den Probenstrom eingefügt. Brechabfälle und Pulpen werden in einem sicheren Lager aufbewahrt, um sie später für die Überprüfung der Analyseergebnisse zur Verfügung zu haben. Das Unternehmen wendet ein strenges, branchenübliches QA/QC-Programm an.

Über SAGA Metals Corp.

SAGA Metals Corp. ist ein nordamerikanisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration und Entdeckung einer Vielzahl kritischer Mineralien konzentriert, die den Übergang Nordamerikas zu einer sicheren Versorgung unterstützen. Das Ti-V-Fe-Projekt Radar umfasst 24.175 Hektar und umfasst den gesamten Dykes River Intrusive Complex, der auf einer Fläche von 160 km² in der Nähe von Cartwright, Labrador, kartiert wurde. Die bisherigen Explorationsarbeiten, darunter Bohrungen über 4.250 m, haben eine große, mineralisierte, geschichtete mafische Intrusion bestätigt, die vanadiumhaltiges Titanmagnetit (VTM) und Ilmenitmineralisierung mit hohen Titan- und Vanadiumgehalten enthält.

Das ebenfalls in Labrador gelegene Uranprojekt Double Mer umfasst eine Fläche von 25.600 Hektar und weist Uran-Radiometrien auf, die einen 18 km langen Ost-West-Trend hervorheben, wobei ein bestätigter 14 km langer Abschnitt Proben mit einem Gehalt von bis zu 0,428 % U3O8 liefert. In mehreren Gebieten mit der höchsten radiometrischen Reaktion wurde Uranophan identifiziert (Technischer Bericht Double Mer 2024).

Darüber hinaus besitzt SAGA das Lithiumkonzessionsgebiet Legacy in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec. Dieses Projekt, das in Zusammenarbeit mit Rio Tinto entwickelt wurde, wurde durch den Erwerb des Lithiumkonzessionsgebiets Amirault erweitert. Zusammen umfassen diese Konzessionsgebiete eine Fläche von 65.849 Hektar und weisen eine erhebliche geologische Kontinuität mit anderen wichtigen Akteuren in der Region auf, darunter Rio Tinto, Winsome Resources, Azimut Exploration und Loyal Metals.

Mit einem Portfolio, das wichtige Rohstoffe für eine Zukunft sauberer Energien umfasst, ist SAGA strategisch gut positioniert, um eine wesentliche Rolle bei der Sicherung der Versorgung mit kritischen Mineralien zu spielen.

