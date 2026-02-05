New Earth Resources kündigt Pläne für geophysikalische Flugmessungen auf seinem Seltenerdmetallprojekt Red Wine an

Vancouver, British Columbia / 5. Februar 2026 / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) (New Earth oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Planung einer Reihe von geophysikalischen Flugmessungen begonnen hat, die einen wichtigen Bestandteil des ersten Explorationsprogramms auf seinem Seltenerdmetall-(REE)-Projekt Red Wine (das Projekt) im Osten der Provinz Neufundland und Labrador darstellen.

Die geplanten geophysikalischen Flugmessungen wurden mit effizienten Fluglinien im Abstand von 50 Metern (Abbildung 1) konzipiert, um sowohl Informationen zu geologischen Eigenschaften als auch zu Anomalien radioaktiver Elemente (U und Th) zu erfassen.

Das Unternehmen beabsichtigt auch die Durchführung einer Magnetfeldvermessung, in deren Rahmen Informationen zu geologischen Eigenschaften wie strukturellen und lithologischen Merkmalen gesammelt werden sollen. Ergänzend dazu soll durch radiometrische Messungen eine mögliche Korrelation zwischen den Anomalien radioaktiver Elemente wie Uran und Thorium und der REE-Zielmineralisierung untersucht werden.

Abbildung 1 - Südlicher Claim des Konzessionsgebiets Red Wine mit bedeutenden Bergbau- und Mineralvorkommen sowie den geplanten Fluglinien der geophysikalischen Flugmessungen

Dieses Explorationsprogramm verdeutlicht unser Engagement für den Ausbau des Projekts Red Wine durch einen methodischen, datengestützten Ansatz, so Lawrence Hay, CEO von New Earth. Auf der Grundlage historischer Daten wollen wir durch Einsatz moderner Verfahren das vollständige REE-Potenzial dieses vielversprechenden Bezirks erschließen.

Das Projekt

Das Projekt erstreckt sich über rund 1.575 Hektar im Central Mineral Belt (CMB) von Labrador und ist vornehmlich von Lithologien des Red Wine Complex unterlagert, einschließlich peralkalischer vulkanischer, porphyrischer Gesteine sowie peralkalischer und alkalischer plutonischer Gesteine. Diese Formationen sind sehr aussichtsreich für eine REE-Mineralisierung und standen im Zentrum von auf REE, Zirkonium, Niob und Yttrium ausgerichteten Explorationsprogrammen, die in den vergangenen Jahrzehnten seit den 1970er-Jahren durchgeführt wurden.

Das Projekt liegt in der übergeordneten Red Wine Intrusive Suite, die peralkalische Granite und Syenite als Teil des North Red Wine Pluton und des South Red Wine Pluton aufweist und bei der in der Vergangenheit REE-haltige Minerale dokumentiert wurden. Bei historischen Programmen wurden mehrere Vorkommen von REE und dazugehörigen Rohstoffen im Bezirk entdeckt. Dazu gehören Two Tom (Nb, Be, REE), North Red Wine (U, Zr), Partridge River (Th) und Mann (Nb, Zr, Th), die in geologischem Zusammenhang mit den Playfair-Entdeckungen auf dem Projekt Red Wine stehen.

Abbildung 2 - Das Konzessionsgebiet Red Wine und die Mineralvorkommen in der Umgebung mit den geologischen Merkmalen

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Babak V. Azar, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Die historischen Berichte zum Projekt wurden vom qualifizierten Sachverständigen geprüft. Die bereitgestellten Informationen wurden nicht verifiziert und werden als historisch behandelt.

Über das Unternehmen

New Earth Resources Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das Explorationsprojekte im frühen und fortgeschrittenen Ausbaustadium erwirbt und diese erschließt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, die Urankonzession Lucky Boy mit ihrem ehemaligen Produktionsbetrieb, ist zu 100 % in Besitz des Unternehmens und liegt im Gila County im US-Bundesstaat Arizona. Das Projekt Lucky Boy besteht aus 14 Lode-Claims und erstreckt sich über eine Fläche von rund 273 Acres. Es umfasst einen kleinen Tagebau und Untertagebau, aus denen jeweils in den 1950er Jahren und dann erneut in den 1970er Jahren, Uran gefördert wurde. Neben Lucky Boy gehören zum Uranportfolio des Unternehmens auch drei Claims in der kanadischen Provinz Saskatchewan mit einer Gesamtfläche von 365 Hektar.

Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung für den Erwerb sämtlicher Anteile an 23 Claims mit einer Gesamtfläche von rund 1.102 Hektar im Gebiet von Strange Lake in der kanadischen Provinz Quebec unterzeichnet. Das unter dem Namen SL Project geführte Projekt hat beste Aussichten auf Seltenerdmetallfunde. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über die Option auf den Erwerb sämtlicher Eigentumsanteile und -rechte am Seltenerdmetallprojekt Red Wine, das sich über 2 nicht zusammenhängende Mineralclaims mit rund 1.575 Hektar Grundfläche in Labrador (Kanada) erstreckt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.newearthresourcescorp.com , in den veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ ( www.sedarplus.ca) oder wenden Sie sich per E-Mail an das Unternehmen unter info@newearthresourcescorp.com .

Für das Board of Directors

Lawrence Hay

President und CEO

Tel.: 778.317.8754

E-Mail: info@newearthresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu zukünftigen Plänen und anderen Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen sind in der Regel an zukunftsgerichteten Formulierungen wie können, erwarten, schätzen, prognostizieren, beabsichtigen, glauben und fortsetzen oder deren Verneinungen oder ähnlichen Variationen zu erkennen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung zukunftsgerichteter Informationen verwendet wurden, als unrichtig erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausgesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, darunter unter anderem die Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen, die Fähigkeit zur Steuerung der Betriebskosten und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, Rechtsstreitigkeiten, die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner, der Verlust wichtiger Mitarbeiter und Berater sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

