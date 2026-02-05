Wie Mittelstandsunternehmen den digitalen Wandel meistern können

Von der Idee zur Ausgründung: Wie Künstliche Intelligenz das Handwerk transformiert - und welche Rolle Corporate Innovation aus etablierten Unternehmen dabei spielt

Hildesheim, 02. Februar 2026

Der digitale Wandel stellt viele mittelständische Unternehmen vor grundlegende Herausforderungen: Neue Technologien wie Künstliche Intelligenz eröffnen große Potenziale, stoßen jedoch in gewachsenen Strukturen häufig an organisatorische Grenzen. Wie Unternehmen diesen Spagat erfolgreich bewältigen können, zeigte Hendrik Wöhle, Geschäftsführer der Ole KG und Prokurist der WIEDEMANN-Unternehmensgruppe, in einem Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung "Digitaler Wandel in Unternehmen und Verwaltungen" an der Universität Hildesheim.

Die Ringvorlesung ist eine öffentliche Veranstaltungsreihe des Instituts für Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinformatik. Sie bringt Fachleute aus Wissenschaft und Praxis zusammen, um aktuelle Fragestellungen der Digitalisierung zu beleuchten - von organisatorischer Transformation und IT-Governance bis hin zu neuen Innovations- und Geschäftsmodellen. Das Angebot richtet sich an Studierende, Lehrende sowie an eine interessierte Öffentlichkeit.

Im Mittelpunkt des Vortrags von Hendrik Wöhle stand die Frage, "wie Künstliche Intelligenz insbesondere im Handwerk und im industriellen Mittelstand wirksam eingesetzt werden kann - und welche Rolle Corporate Innovation aus etablierten Unternehmen dabei spielt". Anhand konkreter Praxisbeispiele wurde deutlich, dass der Erfolg digitaler Initiativen weniger von einzelnen Technologien abhängt, sondern maßgeblich von organisatorischen Rahmenbedingungen und unternehmerischen Entscheidungsstrukturen geprägt ist.

Unter dem Titel "Digitaler Wandel - warum organisatorische Innovation oft mehr zählt als Technologie allein" erläuterte Wöhle, weshalb viele Digitalisierungs- und KI-Projekte innerhalb klassischer Unternehmensstrukturen nur langsam vorankommen. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der Ausgründung des KI-Startups Ole aus der WIEDEMANN-Unternehmensgruppe, das als eigenständige Einheit neue digitale Lösungen entwickelt und erprobt.

"Digitale Transformation scheitert selten an der Technologie selbst, sondern häufig an bestehenden Strukturen und Prozessen", erläuterte Hendrik Wöhle. "Gerade für mittelständische Unternehmen kann eine Ausgründung den nötigen Freiraum schaffen, um neue Ideen schnell zu testen und marktnah weiterzuentwickeln."

Im Vortrag wurden unter anderem folgende Fragestellungen diskutiert:

• Warum funktionieren bestimmte Digitalisierungs- und KI-Vorhaben außerhalb klassischer Organisationsstrukturen oft erfolgreicher?

• Welche Vorteile bietet eine Ausgründung gegenüber einer rein internen Entwicklung?

• Wie können Startups als ‚Versuchslabore' dienen, deren Erkenntnisse später in das Kerngeschäft zurückgeführt werden?

Aus seiner Doppelrolle als Geschäftsführer eines KI-Startups und Prokurist eines etablierten Unternehmens betonte Wöhle die Bedeutung von Corporate Innovation als strategische Brücke zwischen Tradition und technologischer Erneuerung.

"Wenn mittelständische Unternehmen Innovation nicht nur als internes Projekt, sondern als eigenständigen unternehmerischen Prozess begreifen, entstehen nachhaltige Wettbewerbsvorteile", so Wöhle weiter.

Die anschließende Diskussion mit Studierenden und Teilnehmenden aus Wissenschaft und Praxis zeigte das große Interesse an praxisnahen Einblicken in reale Transformationsprozesse. Der Austausch unterstrich den Mehrwert der Ringvorlesung als Plattform für den Dialog zwischen Forschung, Mittelstand und unternehmerischer Praxis

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ole KG

Herr Hendrik Wöhle

Obernstrasse 44

33602 Bielefeld

Deutschland

fon ..: 01713849651

web ..: https://www.ole.de

email : hendrik@ole.de

Über Ole:

Ole ist der digitale Kumpel für das Handwerk. Die Plattform verbindet KI, Fachwissen und marktführende Partnerlösungen intelligent miteinander. Ziel ist es, Betriebe im Tagesgeschäft zu entlasten, digitale Potenziale nutzbar zu machen und gemeinsam eine starke, zukunftsfähige Handwerkslandschaft zu schaffen.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.ole.de

Pressekontakt:

Ole KG

Hendrik Wöhle

Obernstrasse 44

33602 Bielefeld

fon ..: 01713849651

email : hendrik@ole.de