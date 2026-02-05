Urlaub im Frühjahr 2026 in Bayern – Herzlich willkommen in der Pension Alter Wirt am Chiemsee

Frühlingserwachen am Chiemsee:?Wenn die Tage wieder länger werden, die ersten Sonnenstrahlen die bayerische Voralpenlandschaft in warmes Licht tauchen und Wiesen sowie Wälder zu blühen beginnen, ist die ideale Zeit für eine erholsame Auszeit am Chiemsee. Die familiär geführte Pension Alter Wirt in Bernau am Chiemsee heißt ihre Gäste im Frühjahr 2026 herzlich willkommen und bietet den perfekten Ausgangspunkt für entspannte Urlaubstage voller Natur, Bewegung und bayerischer Lebensfreude.

Bernau am Chiemsee liegt idyllisch eingebettet im Chiemgau, fast direkt am Ufer des „Bayerischen Meeres“ und unweit der deutsch-österreichischen Grenze. Die gesunde Natur, die Weite des Sees und das beeindruckende Alpenpanorama schaffen ideale Voraussetzungen für Erholung und aktive Freizeitgestaltung. Gerade im Frühjahr begeistert die Region mit milden Temperaturen, klarer Luft und einer besonders reizvollen Landschaft.

Vielfältige Freizeitmöglichkeiten rund um den Chiemsee

Der Chiemsee und seine Umgebung bieten im Frühling eine enorme Vielfalt an Freizeit- und Ausflugsmöglichkeiten. Direkt vor der Haustür der Pension starten gut ausgebaute Wander- und Radwege, die entlang des Seeufers, durch kleine Ortschaften und zu herrlichen Aussichtspunkten führen. Besonders beliebt ist der Chiemsee-Radweg mit rund 59 Kilometern Länge – ideal für einen entspannten Tagesausflug mit traumhaften Blicken auf See und Berge.

Ein absolutes Highlight ist die Schifffahrt auf dem Chiemsee mit Besuch der berühmten Inseln:?Die Herreninsel mit dem imposanten Schloss Herrenchiemsee von König Ludwig II. sowie die malerische Fraueninsel mit ihrem historischen Ortskern und den kleinen Cafés laden zu genussvollen Frühlingsausflügen ein.

Aktive Gäste kommen bei Wanderungen und Bergtouren voll auf ihre Kosten: Der Hochfelln, die Kampenwand, der Rauschberg oder der Hochgern bieten abwechslungsreiche Routen und unvergessliche Panoramablicke. Auch anspruchsvollere Ausflugsziele wie der Watzmann, der Kehlstein oder der Wendelstein sind gut erreichbar. Im Tal laden gemütliche Spaziergänge, Naturlehrpfade und Almen zur entspannten Einkehr ein.

Darüber hinaus bietet die Region zahlreiche weitere Freizeitangebote wie Golfen, Tennis, Reiten, Segeln oder Stand-up-Paddling. Wassersportfreunde genießen bereits im Frühjahr erste Bootstouren oder entspannte Stunden am Seeufer. Strand- und Beachbars rund um den Chiemsee laden zu stimmungsvollen Sundownern mit Blick auf den Sonnenuntergang ein.

Kulturelle Veranstaltungen, Frühlingsfeste und regionale Märkte sorgen zusätzlich für bayerische Tradition und Lebensfreude. Dank der günstigen Lage mit eigener Autobahnauffahrt sind auch Tagesausflüge nach Salzburg oder München (jeweils ca. 50 km) problemlos möglich.

Wohlfühlen in der Pension Alter Wirt

Während Ihres Aufenthalts verwöhnt Sie die Pension Alter Wirt mit regionalen Köstlichkeiten und herzlicher Gastfreundschaft. Die ungezwungene, familiäre Atmosphäre lässt den Alltag schnell in den Hintergrund treten. Besonders beliebt sind im Frühjahr die sonnigen Stunden im hauseigenen Biergarten, in dem Gäste die frische Luft und das bayerische Lebensgefühl genießen können.

Die gemütlichen Zimmer sind stilecht mit handbemalten bayerischen Bauernmöbeln eingerichtet und laden zum Wohlfühlen ein. Zur Ausstattung gehören Dusche/WC, TV, Safe, Radio, Telefon sowie kostenfreies WLAN.

Frühlingsangebote 2026

Im Frühjahr bietet die Pension Alter Wirt attraktive Frühlingsangebote mit Übernachtung und Frühstück, optionaler Halbpension, Getränken oder einem frischen Obstgruß zur Begrüßung. Auch für die Osterzeit werden spezielle Arrangements zusammengestellt. Last-Minute- und Sparangebote sind auf der Homepage der Pension zu finden.

Die Pension Alter Wirt in Bernau am Chiemsee lädt alle Gäste ein, den Frühling 2026 in einer der schönsten Regionen Bayerns zu verbringen. Ob für ein verlängertes Wochenende oder einen längeren Erholungsurlaub – hier erwarten Sie Natur, Genuss, herzliche Gastfreundschaft und vielfältige Freizeitmöglichkeiten rund um den Chiemsee.

Jetzt buchen und den Frühling 2026 in vollen Zügen genießen!