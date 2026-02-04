Workshop: Die Sprache unter den Worten - Nonverbale Kommunikation verstehen, lesen, reflektieren am 19.02.2026 in Potsdam

Workshop: Die Sprache unter den Worten - Nonverbale Kommunikation verstehen, lesen, reflektieren am 19.02.2026 in PotsdamPressetext verfasst von berndblase am Mi, 2026-02-04 18:13.
„Der Körper lügt selten – aber er übertreibt gern.“
Workshop: Die Sprache unter den Worten - Nonverbale Kommunikation verstehen, lesen, reflektieren
Datum: 19.02.2026
Zeit: 9:00 – 16:00 Uhr
Ort: Potsdam (gern auch Inhouse)
Preis: 295 € netto
Info & Buchung:
info@berndblase.de
0178 8116665
Zielgruppe
Führungskräfte, Berater:innen, Therapeut:innen
Lehrende, Coaches, Mediator:innen
Menschen, die viel mit Menschen arbeiten – und merken, dass Worte oft nicht reichen
Ziel des Workshops
Die Teilnehmenden: verstehen zentrale Modelle nonverbaler Kommunikation lernen, Mimik, Gestik, Haltung und Raumverhalten differenziert zu lesen,
entwickeln eine skeptische Haltung gegenüber Schnellurteilen („Mikroexpression - Wahrheit“),
reflektieren ihre eigene Körpersprache im Kontext von Macht, Beziehung und Emotion,
Wissenschaftliche Grundlagen (Auswahl)
Charles Darwin – Emotion und Ausdruck als evolutionsbiologische Signale
Paul Ekman – Basisemotionen, Mimik, Mikroexpressionen
Dirk Eilert – Körpersprache im Kontext, Leakage, Kongruenz
Hans J. Eysenck – Persönlichkeit, Temperament, Reizverarbeitung
Kurt Lewin – Feldtheorie: Verhalten als Funktion von Person und Umwelt
Bernd Blase – Fehlertheater, Konflikttheater, Körpersprache als Beziehungsgeschehen
Geplante Tagesstruktur
09:00 – 09:30 | Ankommen & Einstimmung
Kleine Irritation: „Was sagt dein Körper gerade – ohne dass du es weißt?“
09:30 – 10:45 | Grundlagen nonverbaler Kommunikation
Was ist nonverbal – und was wird fälschlich dafür gehalten?
Emotion Ausdruck Interpretation
Darwin Ekman heutige Kritik
Warum Körpersprache kontextabhängig ist
Mini-Übung: Beobachten ohne Deuten
10:45 – 11:00 | Pause
11:00 – 12:30 | Mimik, Gestik, Haltung
Mikroexpressionen: Möglichkeiten & Grenzen
Leakage-Signale vs. kulturelle Konvention
Persönlichkeit (Eysenck) und Körpersprache
Warum Sicherheit oft leiser ist als Unsicherheit
Praxis: Video- & Live-Sequenzen (freiwillig, wertschätzend)
12:30 – 13:15 | Mittagspause
13:15 – 14:30 | Raum, Macht & Beziehung
Proxemik, Statussignale, Territorium
Lewins Feldtheorie: Warum der Raum „mitredet“
Körpersprache in Führung, Konflikt, Beratung
Übung: Rollenwechsel & Perspektivverschiebung
14:30 – 14:45 | Pause
14:45 – 15:45 | Fehlertheater & Konflikttheater
Körpersprache unter Stress
Wenn der Körper etwas anderes „spielt“ als der Mund sagt
Typische Fehlinterpretationen (und warum sie so verführerisch sind)
Interaktive Sequenz: Körpersprache bewusst falsch lesen – und daraus lernen
15:45 – 16:00 | Integration & Transfer
Was nehme ich mit?
Eine Erkenntnis, eine Irritation, eine offene Frage
Abschlussrunde
Besonderheiten
Keine „Körpersprache-Checklisten“
Keine schnellen Menschenlese-Versprechen
Stattdessen: Wahrnehmung schärfen, Deutung verlangsamen
