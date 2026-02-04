Workshop: Die Sprache unter den Worten - Nonverbale Kommunikation verstehen, lesen, reflektieren am 19.02.2026 in Potsdam

„Der Körper lügt selten – aber er übertreibt gern.“

Workshop: Die Sprache unter den Worten - Nonverbale Kommunikation verstehen, lesen, reflektieren

Datum: 19.02.2026

Zeit: 9:00 – 16:00 Uhr

Ort: Potsdam (gern auch Inhouse)

Preis: 295 € netto

Info & Buchung:

info@berndblase.de

0178 8116665

Zielgruppe

Führungskräfte, Berater:innen, Therapeut:innen

Lehrende, Coaches, Mediator:innen

Menschen, die viel mit Menschen arbeiten – und merken, dass Worte oft nicht reichen

Ziel des Workshops

Die Teilnehmenden: verstehen zentrale Modelle nonverbaler Kommunikation lernen, Mimik, Gestik, Haltung und Raumverhalten differenziert zu lesen,

entwickeln eine skeptische Haltung gegenüber Schnellurteilen („Mikroexpression - Wahrheit“),

reflektieren ihre eigene Körpersprache im Kontext von Macht, Beziehung und Emotion,

Wissenschaftliche Grundlagen (Auswahl)

Charles Darwin – Emotion und Ausdruck als evolutionsbiologische Signale

Paul Ekman – Basisemotionen, Mimik, Mikroexpressionen

Dirk Eilert – Körpersprache im Kontext, Leakage, Kongruenz

Hans J. Eysenck – Persönlichkeit, Temperament, Reizverarbeitung

Kurt Lewin – Feldtheorie: Verhalten als Funktion von Person und Umwelt

Bernd Blase – Fehlertheater, Konflikttheater, Körpersprache als Beziehungsgeschehen

Geplante Tagesstruktur

09:00 – 09:30 | Ankommen & Einstimmung

Kleine Irritation: „Was sagt dein Körper gerade – ohne dass du es weißt?“

09:30 – 10:45 | Grundlagen nonverbaler Kommunikation

Was ist nonverbal – und was wird fälschlich dafür gehalten?

Emotion Ausdruck Interpretation

Darwin Ekman heutige Kritik

Warum Körpersprache kontextabhängig ist

Mini-Übung: Beobachten ohne Deuten

10:45 – 11:00 | Pause

11:00 – 12:30 | Mimik, Gestik, Haltung

Mikroexpressionen: Möglichkeiten & Grenzen

Leakage-Signale vs. kulturelle Konvention

Persönlichkeit (Eysenck) und Körpersprache

Warum Sicherheit oft leiser ist als Unsicherheit

Praxis: Video- & Live-Sequenzen (freiwillig, wertschätzend)

12:30 – 13:15 | Mittagspause

13:15 – 14:30 | Raum, Macht & Beziehung

Proxemik, Statussignale, Territorium

Lewins Feldtheorie: Warum der Raum „mitredet“

Körpersprache in Führung, Konflikt, Beratung

Übung: Rollenwechsel & Perspektivverschiebung

14:30 – 14:45 | Pause

14:45 – 15:45 | Fehlertheater & Konflikttheater

Körpersprache unter Stress

Wenn der Körper etwas anderes „spielt“ als der Mund sagt

Typische Fehlinterpretationen (und warum sie so verführerisch sind)

Interaktive Sequenz: Körpersprache bewusst falsch lesen – und daraus lernen

15:45 – 16:00 | Integration & Transfer

Was nehme ich mit?

Eine Erkenntnis, eine Irritation, eine offene Frage

Abschlussrunde

Besonderheiten

Keine „Körpersprache-Checklisten“

Keine schnellen Menschenlese-Versprechen

Stattdessen: Wahrnehmung schärfen, Deutung verlangsamen

