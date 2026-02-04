Ornellaia 2023: Ausdrucksmerkmal Vitalität

Der Begriff, der zur Beschreibung des Jahrgangscharakters ausgewählt wurde,

erzählt vom kreativen Potenzial eines kraftvollen Terroirs

Bolgheri, 4. Februar 2026. Mit „La Vitalità” (Vitalität) wird der Charakter des Ornellaia 2023 beschrieben, ein Jahrgang, in dem die Natur den Weinberg begünstigte und der Mensch sie harmonisch begleitete.

Tag für Tag und zum richtigen Zeitpunkt ermöglichte das Terroir von Ornellaia es den Reben, ihre vitale Energie freizusetzen und ihr volles Potenzial zu entfalten. Die klimatischen Bedingungen unterstützten die Pflanzen in jeder Phase, und wenn es notwendig war, trug auch der Mensch seinen Teil dazu bei, das Gleichgewicht zu erhalten. Dieses natürliche Zusammenspiel der Rhythmen verstärkte die intrinsische Berufung der Reben und ergab einen intensiven und ausbalancierten Jahrgang.

Der technische Direktor Marco Balsimelli fasst die wichtigsten Ereignisse des Jahres so zusammen: „Der milde Winter begünstigte ein frühes Wachstum der Pflanzen, die von unserem technischen Team ununterbrochen überwacht wurden. Dann kamen mit dem Frühling ergiebige Niederschläge, die einerseits die Wasserreserven für den Sommer auffüllten, andererseits aber auch zusätzliche Arbeit im Weinberg erforderten, um das Wachstum unter Kontrolle zu halten und möglichen Krankheiten vorzubeugen.“ Der anschließende Sommer in Bolgheri war heiß, aber ohne extreme Spitzenwerte. Balsimelli fährt fort: „Es gab keinen Trockenstress in den Weinbergen, die allmählich und mit der richtigen Konzentration zur Reife gelangten. Die Regenfälle Ende August und die kühlen Nächte im September“, schließt er, „haben die Entwicklung der aromatischen Komplexität begünstigt und eine gute Säure in den Trauben bewahrt, wodurch ein perfektes Gleichgewicht zwischen Ausdruckskraft und Eleganz gewährleistet wurde, das Markenzeichen des Ornellaia.“

In seiner Expressivität ist der „Ornellaia 2023 La Vitalità” als Produkt seines Jahrgangs voller Power und gleichzeitig überraschend delikat. Marco Balsimelli beschreibt ihn so: „Er vibriert vor Energie und hat ein sehr langes Finale, das von seidigen Tanninen getragen wird, die ihm einen mediterranen Geschmack und Würze verleihen“.

Im Rahmen der 18. Ausgabe der Vendemmia d'Artista wurde Marina Abramovi? gebeten, den Jahrgangscharakter mit einer Reihe von Künstleretiketten zu interpretieren.

Ornellaia 2023 kommt am 1. April 2026 auf den Markt.