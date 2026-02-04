Schluss mit Finanzierungssorgen: Die Existenzgründungsagentur von Markus Tonn bietet Gründern mit dem neuen Kapitalkompass ein digitales Werkzeug zur schnellen Sicherung von Mikrokrediten!

Finanzielle Souveränität statt Banken-Frust: Existenzgründungsagentur launcht den digitalen "Kapitalkompass"

HAMM, 4. FEBRUAR 2026 - Die häufigste Ursache für das Scheitern junger Unternehmen ist weniger die Umsetzbarkeit der Gründungsidee, sondern vielmehr die mangelnde Liquidität in der Startphase. Viele Gründer fühlen sich im "Zins-Dschungel" und bei komplizierten Kreditanträgen gelähmt. Die Existenzgründungsagentur vom TONNIKUM® reagiert darauf mit der Veröffentlichung der dritten Erfolgskomponente: dem Kapitalkompass.

Die Diagnose: Die "Liquiditäts-Falle" als Wachstumsbremse

"Viele Gründer agieren aus einer Position des Mangels heraus, weil ihnen der Zugang zu staatlichem Kapital unbekannt ist", erklärt Markus Tonn, IHK-Preisträger und Kopf der Existenzgründungsagentur. "Diese finanzielle Passivität ist eine Infektion, die wir mit klarer Architektur heilen." Oft verharren Vorhaben vor der Hürde "Hausbank", während spezialisierte Förderprogramme und Mikrokredite ungenutzt bleiben.

Das Heilmittel: Der Mikrokredit-Finder für maximale Sicherheit

Kernstück des Kapitalkompasses ist der innovative Mikrokredit-Finder. Das Tool ermöglicht es Gründern, innerhalb kürzester Zeit die passenden Liquiditätsprogramme zu identifizieren, die ohne die oft unüberwindbaren Hürden klassischer Bankdarlehen auskommen.

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Gründern, die eine zweite Chance suchen. Wer bereits unternehmerische Erfahrung gesammelt hat, weiß um den Wert einer stabilen Kapitalbasis. Der Kapitalkompass ist speziell darauf ausgerichtet, auch bei komplexen Ausgangslagen den Weg zu staatlich gestützter Liquidität zu ebnen und so den Neustart auf ein unerschütterliches Fundament zu stellen.

Der Kapitalkompass bietet:

--> Schnelle Liquidität: Gezielter Zugriff auf Mikrokredite und Förderdarlehen.

--> Finanzielle Architektur: Strukturierte Aufbereitung der Unterlagen für eine souveräne Verhandlung.

--> Sicherheit: Vermeidung von Unterfinanzierung durch realistische Liquiditätsplanung.

Mit diesem Tool vervollständigt die Agentur ihre 3-Komponenten-Strategie (Behörden-, Kapital- und Förderkompass) und zementiert ihren Ruf als Marktführer für gründungs-pragmatische Lösungen.

Selektive Auswahl: Nur für zielstrebige Gründer

Die Existenzgründungsagentur richtet sich bewusst an Gründer, die Souveränität und Sicherheit durch System-Hoheit suchen. "Wir verkaufen keine Arbeit, sondern die Architektur für den Erfolg", so Tonn. Durch die Anbindung an über 60 bundesweite Berater stellt die Agentur sicher, dass die digitale Vorauswahl im Kapitalkompass operativ zur erfolgreichen Auszahlung führt.

Den Kapitalkompass und den Mikrokredit-Finder finden Interessierte ab sofort unter:

https://existenzgruendungsagentur.de/mikrokredit-finder/

Über die Existenzgründungsagentur:

Die Existenzgründungsagentur vom TONNIKUM® ist die zentrale Instanz für planbaren Gründungserfolg. Mit Sitz in Hamm und einem bundesweiten Beraternetzwerk transformiert sie bürokratisches Chaos in unternehmerische Freiheit.

Kontakt: Markus Tonn | info@existenzgruendungsagentur.de |

https://existenzgruendungsagentur.de/

Keywords:

Kapitalkompass, Existenzgründungsagentur, Mikrokredit-Finder, Liquidität sichern, Markus Tonn, TONNIKUM®, staatliches Kapital, Gründungsfinanzierung, zweite Chance Gründung, Neustart Selbstständigkeit, Förderdarlehen, Kapital-Architektur, finanzielle Souveränität, Mikrokredit beantragen, Gründungserfolg planbar, IHK-Unternehmerpreisträger, Finanzierungs-Check, Liquiditätsplanung Startup, Businessplan Finanzen, Unternehmensstart Sicherheit

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Existenzgründungsagentur

Herr Markus Tonn

Lupinenweg 8

59071 Hamm

Deutschland

fon ..: 02381 - 928 35 22

web ..: https://existenzgruenungsagentur.de

email : info@existenzgruenungsagentur.de

Die Existenzgründungsagentur: Neue Wiege des Erfolgs - Praxisorientierte Gründungsberatung vom IHK-Preisträger

Die Existenzgründungsagentur ist der führende Spezialist für die gründungs-pragmatische und erfolgsorientierte Begleitung von Existenzgründern in Deutschland. Unter der Leitung des IHK-Unternehmerpreisträgers Markus Tonn, der für das erfolgreichste Unternehmenskonzept ausgezeichnet wurde, positioniert sich die Agentur als die zentrale und Top-Adresse für alle, die den Schritt in die Selbstständigkeit erfolgreich meistern wollen.

Unser Ansatz: Aus der Praxis für die Praxis

Herkömmliche Beratungsansätze scheitern oft am fehlenden Praxisbezug und der Überforderung durch bürokratische Hürden. Die Existenzgründungsagentur setzt diesem Trend eine konsequente, systemische Lösung entgegen: Erfolgsstrategien direkt von Machern.

Unsere Expertise basiert auf 25 Jahren Unternehmertum des Gründers und dem Wissen eines bundesweiten Netzwerks von 60 Beratern, die alle selbst erfolgreiche Unternehmer sind.

Die 3-Komponenten-Strategie: Nie wieder suchen - nur noch gründen

Um das Chaos der Existenzgründung zu beenden, hat die Existenzgründungsagentur die wichtigsten Komponenten für den Erfolg in drei zentrale, digitale Werkzeuge gebündelt, die jedem Gründer maximale Klarheit und Sicherheit verschaffen:

Der Behördenkompass: Bietet einen klaren Fahrplan und eine Checkliste zur fehlerreduzierten Bewältigung der gesamten Gründungsbürokratie.

Der Kapitalkompass: Unterstützt bei der Sicherung der ausreichenden Liquidität und zeigt gezielte Liquiditätsprogramme und Finanzierungslösungen auf (inkl. Mikrokredit-Finder).

Der Förderkompass: Führt schnell und unkompliziert zu den passenden Fördermitteln und Beratungszuschüssen (inkl. Beratungszuschuss-Finder).

Fakten & Autorität

Marktstellung: Die Haupt-URL der Existenzgründungsagentur ist bereits deutschlandweit auf Platz 1 bei Google gelistet und dominiert mit lokalen Landingpages (> 30.000 Einwohner) die regionale Sichtbarkeit.

Netzwerk: 60 bundesweit tätige Berater, die als Unternehmer ihr Praxiswissen einbringen.

Führung: Geleitet von IHK-Unternehmerpreisträger Markus Tonn.

