Funkelnder Frühlingsgruß: Winkender Osterhase in Rosa begeistert als moderne Osterdekoration

Bringen Sie stilvolle Osterfreude in Ihr Zuhause mit diesem bezaubernden winkenden Osterhasen in zartem Rosa mit Glitzereffekt. Die liebevoll gestaltete Figur verbindet verspielten Charme mit moderner Eleganz und wird schnell zum Blickfang Ihrer Frühlings- und Osterdekoration.

Der Osterhase begeistert durch seine sanfte, gleichmäßige Winke-Bewegung, die ihm eine lebendige und freundliche Ausstrahlung verleiht. Diese dezente Bewegung sorgt für Aufmerksamkeit, ohne aufdringlich zu wirken, und bringt eine angenehme Dynamik in jeden Raum. Ob im Wohnbereich, im Eingangsbereich oder im Schaufenster – der winkende Hase zieht Blicke auf sich und zaubert ein Lächeln ins Gesicht.

Gefertigt aus hochwertigem Kunststoff und veredelt mit einer beflockten Oberfläche, überzeugt die Figur durch ihre samtige, angenehme Haptik. Der feine Glitzerüberzug verleiht dem Hasen eine edle Note und lässt ihn je nach Lichteinfall dezent funkeln. Die Kombination aus weichem Rosa und Glanz wirkt modern, freundlich und gleichzeitig zeitlos – ideal für alle, die ihre Osterdekoration stilvoll und harmonisch gestalten möchten.

https://www.tischdeko-online.de/winkender-hase-20-cm-winky-in-rosa-glitz...

Mit einer Höhe von 20 cm ist der Osterhase vielseitig einsetzbar. Er eignet sich hervorragend für Fensterbänke, Sideboards, Tische, Regale oder dekorative Arrangements auf Kommoden. Auch in Schaufenstern, Praxen, Cafés oder Boutiquen sorgt er für frühlingshafte Akzente und eine einladende Atmosphäre. Durch seine kompakte Größe lässt er sich problemlos mit anderen Oster- und Frühlingsdekorationen kombinieren.

Der batteriebetriebene Mechanismus ermöglicht eine flexible Platzierung ganz ohne störende Kabel. So können Sie den Osterhasen genau dort aufstellen, wo er am besten zur Geltung kommt. Die Bedienung ist unkompliziert und alltagstauglich, ideal für den saisonalen Einsatz über mehrere Wochen hinweg.

Auch als Geschenkidee ist dieser winkende Osterhase eine schöne Wahl. Ob als kleine Aufmerksamkeit zu Ostern, als Mitbringsel für Familie und Freunde oder als dekoratives Geschenk für Liebhaber moderner Wohnaccessoires – die freundliche Ausstrahlung und die hochwertige Verarbeitung machen ihn zu einem Präsent, das lange Freude bereitet.

Produktdetails:

Der Osterhase besteht aus beflocktem Kunststoff und ist in Rosa mit Glitzer gehalten. Er hat eine Höhe von 20 cm und einen Durchmesser von 12 cm. Die Figur verfügt über eine winkende Bewegung und wird mit einer AA-Batterie betrieben. Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geliefert wird ein Stück.

Dieser glitzernde, winkende Osterhase vereint hochwertige Materialien, liebevolles Design und eine verspielte Funktion zu einer besonderen Osterdekoration, die Ihr Zuhause auf stilvolle Weise in Frühlingsstimmung versetzt.