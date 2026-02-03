Computer Schrott Entsorgung in Lübeck: Mit ProCoReX nachhaltig, sicher und zertifiziert

Professionelle Computer Schrott Entsorgung in Lübeck: ProCoReX sorgt für schnelle Abholung, sichere Datenvernichtung und fördert regionale Umweltprojekte.

Wenn ausgemusterte IT-Systeme ausgetauscht werden, darf kein Zweifel an der sicheren Vernichtung von Datenbeständen bleiben. Die Computer Schrott Entsorgung in Lübeck, organisiert durch ProCoReX, garantiert einen datenschutzkonformen Prozess, der keine Lücken offenlässt. Der Service rund um die Computerschrott Entsorgung in Lübeck beginnt schon mit einer persönlichen Beratung und bietet von der schnellen Logistik bis zum zertifizierten Abschluss alles aus einer Hand.

Gerade in Lübeck, wo viele Unternehmen auf Nachhaltigkeit setzen, bietet die Computerschrott Entsorgung in Lübeck durch ProCoReX klare Vorteile: Nicht nur werden Festplatten und andere Datenträger nach aktuellen Sicherheitsnormen vernichtet, sondern auch jedes einzelne Gerät wird dokumentiert und umweltgerecht recycelt. Für jedes entsorgte Gerät erhält der Auftraggeber ein offizielles Zertifikat der Datenlöschung - ein echtes Plus in Sachen Compliance.

Darüber hinaus verknüpft ProCoReX jede Computer Schrott Entsorgung in Lübeck mit echtem Mehrwert für die Gesellschaft: Über Baumpflanzaktionen und die Unterstützung sozialer Projekte stellt der Dienstleister sicher, dass Entsorgung auch einen positiven Fußabdruck hinterlässt.

Ob Einzelauftrag oder regelmäßige Entsorgung - für Unternehmen, Verwaltungen und Bildungseinrichtungen bleibt ProCoReX der zuverlässige Partner für sichere Computer Schrott Entsorgung in Lübeck.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/

email : info@procorex.de