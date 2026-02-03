Valentinstag - Zeit für Liebe, Aufmerksamkeit und kleine Genussmomente

Mocktail von Staatl. Fachingen versüßt den Valentinstag

Fachingen, 3. Februar 2026 - Der 14. Februar ist mehr als nur ein Datum im Kalender: Der Valentinstag erinnert uns daran, wie wichtig Nähe, Zuwendung und bewusst geteilte Zeit sind. Benannt nach dem heiligen Valentin, steht dieser Tag seit Jahrhunderten für Liebe, Romantik und das ehrliche Zeigen von Gefühlen - leise, persönlich und von Herzen.

Gerade in einer schnelllebigen Welt sind es die kleinen Gesten, die besonders berühren. Ein gemeinsamer Abend, gedämpftes Licht, ein liebevoll gedeckter Tisch - und das Gefühl, ganz im Moment zu sein. Wer seine Liebste oder seinen Liebsten an diesem Abend überraschen möchte, kann mit einem stilvollen, alkoholfreien Cocktail ein Zeichen setzen: genussvoll, elegant und voller Aufmerksamkeit.

Ein Mocktail wie der "Rosenkavalier" vereint florale Noten, fruchtige Frische und feine Perlage zu einem besonderen Geschmackserlebnis - perfekt, um gemeinsam anzustoßen und den Valentinstag bewusst zu genießen.

ROSENKAVALIER

Zutaten:

* 3-4 Eiswürfel

* 3 cl Granatapfel-Sirup

* 1 TL Rosenwasser

* 3 cl frisch gepresster Zitronensaft

* Staatl. Fachingen MEDIUM als Filler

Dekoration: rote Rosenblätter (Bio-Qualität)

Zubereitung:

Die Eiswürfel in ein passendes Glas geben. Granatapfel-Sirup, Rosenwasser und Zitronensaft eingießen und vorsichtig umrühren. Anschließend mit Staatl. Fachingen MEDIUM auffüllen und mit roten Rosenblättern dekorieren.

So wird aus einem Getränk ein liebevolles Ritual - und aus dem Valentinstag ein Abend, der in Erinnerung bleibt.

Das Rezept stammt übrigens aus "Cocktails und Waterdrinks", einer Rezeptsammlung von Staatl. Fachingen für kreative und alkoholfreie Drink-Kreationen zum entspannten Genuss und nachhaltigen Vergnügen. Die Rezepte sind schnell und einfach zubereitet und stellen eine gesunde Alternative zu stark zuckerhaltigen Softdrinks dar. Das Buch ist in Kooperation mit dem bekannten Food-Fotografen Klaus Arras und zwei langjährigen Bartender-Partnern entstanden. Die Staatl. Fachingen Cocktails und Waterdrinks bieten frische und innovative Geschmackserlebnisse - egal, ob mit Früchten, Gewürzen, Kräutern oder gar Gemüse, mit dezenter Kohlensäure oder doch leicht prickelnd. Alle Drinks basieren auf Staatl. Fachingen MEDIUM und Staatl. Fachingen STILL. Sie neutralisieren durch den natürlich hohen Hydrogencarbonat-Gehalt von 1.846 mg/l und die einzigartige Mineralisation von Staatl. Fachingen überschüssige Säuren im Körper und sorgen damit für die ideale Säure-Basen-Balance. So wird aus jedem alkoholfreien Cocktail ein gesunder, belebender Genuss und damit die ideale Erfrischung.

Über Staatl. Fachingen

Staatl. Fachingen ist die deutsche Premiummarke für Heil- und Mineralwasser. Seit 1742 wird es für seinen Geschmack und seine außergewöhnliche Mineralisierung geschätzt. Im Handel ist Staatl. Fachingen als Heilwasser STILL und Mineralwasser MEDIUM erhältlich. Die Fachingen Heil- und Mineralbrunnen GmbH sitzt in Fachingen an der Lahn und beschäftigt 77 Mitarbeitende. Um die Qualität des Wassers zu bewahren, pflegt das Unternehmen einen nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgang mit seinen natürlichen Quellvorkommen. Der mittelständische Brunnen setzt seit 2003 konsequent auf Individual-Glasflaschen im Mehrwegsystem. Staatl. Fachingen investiert seit Jahren in aktiven Umweltschutz und steht für einen nachhaltigen Umgang mit seinen Ressourcen. Die Themen Qualität und Nachhaltigkeit sind fest in den Leitlinien des Brunnenbetriebes verankert und werden messbar gelebt.

