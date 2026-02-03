Erfolgsgeschichte wird fortgeschrieben: Inklusive Regatta beim SailGP Sassnitz 2026

Germany SailGP Team und Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V. bauen Partnerschaft aus - Zweite inklusive Regatta vom 18. bis 20. August 2026 in Sassnitz

Hoyerswerda/Wuppertal, 03.02.2026

Nach der historischen Premiere im August 2025 wird die Erfolgsgeschichte fortgesetzt: Auch 2026 wird im Rahmen des SailGP Events in Sassnitz eine inklusive Regatta ausgetragen. Das Germany SailGP Team presented by Deutsche Bank und Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V. bauen ihre wegweisende Partnerschaft zur Förderung des inklusiven Segelsports weiter aus. Vom 18. bis 20. August 2026 werden erneut internationale Crews unter dem Motto #AlleAnBord in Sassnitz auf Rügen an den Start gehen.

Historische Premiere 2025 als Vorbild

Im August 2025 schrieb Sassnitz Segelgeschichte: Erstmals weltweit wurde eine inklusive Regatta erfolgreich in ein SailGP-Event integriert. Die Premiere übertraf alle Erwartungen - 16 internationale Crews aus vier Nationen kämpften drei Tage lang um den Titel der Internationalen Deutschen Meisterschaft im inklusiven Segeln und um den 2. Spieltag des Heinz Kettler Deutschland Cups. Die Siegerehrung durch Formel-1-Legende Sebastian Vettel, Sportministerin Stefanie Drese und DSV-Vizepräsidentin Katrin Adloff in der Team Base des Germany SailGP Teams wurde zu einem unvergesslichen Gänsehaut-Moment für alle Beteiligten.

"Diese Partnerschaft mit Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V. ist ein Meilenstein für unser Engagement im Bereich Diversity & Inclusion", betonte Tim Krieglstein, Geschäftsführer des Germany SailGP Teams, nach der erfolgreichen Premiere 2025. "Als erstes SailGP-Event weltweit, das eine inklusive Regatta integriert, haben wir in Sassnitz neue Standards gesetzt."

Bewährte Partnerschaft für 2026

Diese Standards werden 2026 fortgeführt. Die inklusive Regatta findet erneut im Stadthafen Sassnitz statt und profitiert von der weltweiten Aufmerksamkeit des SailGP-Events. Veranstalter ist Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V., mitausrichtender Verein ist wieder der Yachtclub Möhnesee - eine bewährte Partnerschaft, die bereits 2025 für eine professionelle Durchführung auf höchstem Niveau sorgte.

"Die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit dem Germany SailGP Team zeigt, dass inklusiver Segelsport auf höchstem Niveau möglich ist und seinen festen Platz im internationalen Segelsport verdient hat", erklärt Clemens Kraus, Gründer von Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V. "Die Premiere 2025 hat bewiesen: Inklusion und Spitzensport gehören zusammen. Dieses Signal wollen wir 2026 noch verstärken."

Als Fördermitglied von Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V. unterstreicht das Germany SailGP Team sein langfristiges Engagement für Inklusion im Segelsport und festigt die Partnerschaft über die gemeinsamen Events hinaus.

Starke Partner ermöglichen Fortsetzung

Die inklusive Regatta 2026 wird ermöglicht durch das Engagement starker Partner, die bereits 2025 den Erfolg garantierten:

- Germany SailGP Team presented by Deutsche Bank

- Sportministerin Mecklenburg-Vorpommern

- Parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern und das östliche Mecklenburg

- Heinz Kettler Stiftung

- Stadt Sassnitz & Stadthafen Sassnitz

Mecklenburg-Vorpommern hat sich unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig seit 2022 als deutschlandweiter Vorreiter für inklusiven Segelsport etabliert - von den Inclusion World Championships 2022 und 2023 in Rostock über den Inklusiven Segel-Länderpokal 2024 in Schwerin bis zur Integration in das SailGP.

"Dass erneut so ein Mega-Event nach Mecklenburg-Vorpommern geholt werden konnte, macht mich als Sport- und Sozialministerin unheimlich stolz. Größer kann das Bekenntnis für inklusiven Sport mitten in einem der größten Wassersportevents der Welt kaum sein. Ein beeindruckendes Zeichen für Teilhabe, Sichtbarkeit und gelebte Vielfalt, das untermauert: Inklusion und sportliche Höchstleistungen sind keine Gegensätze. Vielen Dank an alle helfenden Hände, die das möglich gemacht haben", betont Sport- und Sozialministerin Stefanie Drese.

Inklusives Segeln auf höchstem Niveau

Gesegelt wird auf RS Venture Connect Regattabooten, die vom Veranstalter gestellt werden. Diese speziell konzipierten Boote ermöglichen auch Menschen mit schweren Behinderungen den Zugang zum ambitioniertem Regattasport. Die Crews sind inklusiv besetzt: Jeweils eine Person mit und eine ohne Behinderung segeln gemeinsam - oder auch zwei Personen mit Behinderung.

Der inklusive Segelsport lebt das Prinzip "Segeln auf Augenhöhe - das Handicap bleibt an Land". Die RS Venture Connect Boote schaffen die Voraussetzung dafür, dass sportlicher Ehrgeiz und Teilhabe perfekt harmonieren.

Regattabegleitfahrten für Rollstuhlfahrende

Ergänzend zum Regattageschehen bietet Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V. auch 2026 in Kooperation mit dem Verein "Inklusives Segeln für Alle e.V." Regattabegleitfahrten für Rollstuhlfahrende an - ein bewährtes Format, das bereits seit Jahren erfolgreich zur Kieler Woche durchgeführt wird. Das Besondere: Die Segelyacht "Henk de Mol" wurde vom Verein speziell so konzipiert und gebaut, dass Menschen direkt mit ihrem Rollstuhl an Bord kommen und die Regatta hautnah vom Wasser aus miterleben können.

Weltweite Bühne für gelebte Inklusion

Die Integration in das SailGP bedeutet internationale Medienreichweite und eine weltweite Bühne für den inklusiven Segelsport. Die Veranstaltung 2025 zeigte eindrucksvoll die Solidarität der internationalen SailGP-Community: Bei der Siegerehrung waren Teams aus verschiedenen Nationen anwesend und feierten mit stehenden Ovationen gemeinsam mit den inklusiven Crews. Diese Atmosphäre und internationale Anerkennung soll auch 2026 wieder geschaffen werden.

Segelsport als Leuchtturm für gelebte Teilhabe

Der Segelsport gehört zu den inklusivsten Sportarten weltweit - und die Partnerschaft zwischen dem Germany SailGP Team und Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V. macht diese besondere Kraft sichtbar. Die inklusive Regatta in Sassnitz ist mehr als ein sportliches Event: Sie ist ein Leuchtturmprojekt, das zeigt, wie Teilhabe auf höchstem Niveau gelingen kann. Wenn Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam auf dem Wasser um Medaillen kämpfen, senden wir ein kraftvolles Signal weit über den Sport hinaus. Dieses Projekt kann und soll Vorbild sein - für die Wirtschaft, für die Gesellschaft, für die Politik. Es beweist: Wo ein Wille ist, werden Barrieren abgebaut. Inklusion ist kein Hindernis für Spitzenleistung, sondern ihre Bereicherung. Sassnitz 2026 wird erneut zeigen, dass wir gemeinsam stärker sind und dass echte Teilhabe uns alle weiterbringt.

Ausblick

Die dreitägige inklusive Regatta vom 18. bis 20. August 2026 wird erneut ein starkes Signal für Vielfalt und Teilhabe im Spitzensegelsport senden. Weitere Details zur Ausschreibung, Anmeldung und zum Rahmenprogramm werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Über Inklusives Segeln für Alle e.V.

Der kleine, aber hoch engagierte Verein "Inklusives Segeln für Alle e.V." setzt sich mit seinem außergewöhnlichen Boot dafür ein, dass Menschen im eigenen Rollstuhl diesen nicht verlassen müssen, sondern damit an Bord rollen können. Damit unterstützt der Verein die Selbstbestimmtheit beeinträchtigter Menschen in besonderem Maße. Auf der "Henk de Mol" gilt: "Wenn alle segeln gehen, lassen wir keinen am Steg zurück!"

Über Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V.

Der gemeinnützige Verein mit Sitz in Hoyerswerda setzt sich für die Förderung des inklusiven Segelsports ein. Mit Programmen wie der "Inklusiven Alster", dem Heinz Kettler Deutschland Cup (erste inklusive Regattaserie weltweit) und zahlreichen Kooperationen mit Schulen und Einrichtungen schafft der Verein in Partnerschaft mit dem Hamburger Segel-Club und dem Segel Verein Altona-Oevelgönne Zugänge zum Segelsport für über 150 Kinder und Jugendliche wöchentlich. Der Verein organisiert internationale Regatten und hat bereits vier World Sailing Inclusion World Championships ausgerichtet. In Partnerschaft mit der Stadt Hamburg ist der Verein zudem Veranstalter des Helga Cups, der weltweit größten Frauen-Regatta, die selbstverständlich ebenfalls inklusiv ausgerichtet wird.

Über das Germany SailGP Team

Das Germany SailGP Team presented by Deutsche Bank ist Teil der internationalen SailGP Championship, der weltweit spektakulärsten Segel-Liga. Mit der Initiative #AlleAnBord setzt das Team neue Maßstäbe für Diversity & Inclusion im Spitzensegelsport. Sebastian Vettel, Formel-1-Legende und Mitinhaber des Teams, engagiert sich persönlich für die Förderung des inklusiven Segelsports.

Pressekontakt:

Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V.

Sven Jürgensen (Vorsitzender)

Mobil: +49 171 683 5555

Weitere Informationen:

Bildmaterial der Premiere 2025:

Website:

Social Media: #AlleAnBord #SailGP #InclusionInSailing

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V.

Herr Sven Jürgensen

Gartenstraße 29

02977 Hoyerswerda

Deutschland

fon ..: +49 171 683 5555

web ..: http://www.wir-sind-wir.org

email : sven.juergensen@wir-sind-wir.org

Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V.

Der im November 2022 gegründete gemeinnützige Verein etabliert Segeln als Instrument gesellschaftlicher Inklusion. Mit Schwerpunkt in Hamburg und bundesweiter Aktivität ermöglicht der Verein Menschen mit Behinderungen und sozial benachteiligten Gruppen den Zugang zum Segelsport - bewusst ohne Trennung zwischen Para- und regulärem Segeln.

Leuchtturmprojekte wie die "Inklusive Alster" (über 150 Kinder wöchentlich), der Helga Cup (weltgrößte Frauenregatta) und die Integration inklusiver Regatten beim SailGP Sassnitz setzen international Maßstäbe. Mit über 50% Frauen- und Handicap-Quote lebt der Verein Inklusion authentisch vor.

Auszeichnungen: Bundesverdienstkreuz für Gründer Clemens Kraus (2025), Annemarie Dose Preis (2025).

Kontakt: www.wir-sind-wir.org

