Quality Lodgings erobert Europa: Kollektion unabhängiger Privathotels stellt QL Guide 2026 vor

Quality Lodgings ist der Rising Star der Hospitality-Branche: Die Kollektion individuell geführter Privat- und Familienhotels baut ihre Marktposition in Europa rasant aus. Gestern wurde in Rüssels Landhaus der QL Guide 2026 präsentiert. 19 Hotels sind neu dabei, davon acht aus Deutschland, unter anderem das Burghotel Staufeneck, Die Sonne Frankenberg und das Parkhotel Quellenhof.

Arnoldsweiler, 3. Februar 2026. „Wir stehen für besondere Orte mit Stil, Charakter und Seele“, erklärt Managing Director Pauline Verhoef. Die Kernwerte des Verbunds, der mehr als 125 Mitglieder in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und Norwegen umfasst, sind Unverwechselbarkeit, authentische Individualität, herausragende Kulinarik, Luxus und Gastfreundschaft, die in jeder Sekunde erlebbar ist.

29 Mitglieder in Deutschland

QL baut seine Position als One-Stop-Shop für die spannendsten Häuser Europas immer weiter aus. Insgesamt 29 QL-Hotels gibt es in Deutschland, dieses Jahr neu hinzugekommen sind das Burghotel Staufeneck, das Design-Hotel Schutzhütte, das Hotel Adler Asperg, das Hotel Die Sonne Frankenberg, das Hotel Gut Bardenhagen, das Hotel Reichshof, das Moma1890 Boutique Hotel und das Parkhotel Quellenhof Aachen. Auch in den Niederlanden haben sich 2026 acht neue Hotels angeschlossen, in Belgien drei.

„Ich erlebe die Zusammenarbeit mit Quality Lodgings als vertrauensvoll, inspirierend und menschlich – man merkt einfach, dass hier echte Leidenschaft für Qualität steckt. Die Vereinigung verbindet Hotels und Menschen, die sich nach Individualität und Persönlichkeit sehnen“, erklärt Ann-Kathrin Geyr-Schnurr aus dem Burghotel Staufeneck.

Community feiern, Austausch fördern

„Mit der Vorstellung des QL Guides schaffen wir einen Rahmen, mit unseren Hoteliers zusammenzukommen und die Gemeinschaft zu stärken – etwas, das uns extrem wichtig ist“, so Pauline Verhoef. Der Zusammenschluss lebt vom Austausch, viele der Mitglieder sind befreundet.

Die Präsentation des neuen Guides ist fester Bestandteil im Kalender der Quality-Lodgings-Gemeinschaft, die deutschen Mitglieder hatten gestern Gelegenheit, sich über aktuelle Entwicklungen, strategische Ziele und Kooperationen innerhalb des Netzwerks auszutauschen. Im Anschluss feierten die Hoteliers beim Menü aus Harald Rüssels Sterneküche.

„Quality Lodgings sieht uns als Team, sieht das, was unser Hotel ausmacht”, so Rüssel, Gastgeber und QL Hotelier of the Year 2025. „Wir schätzen den Zusammenhalt und den entspannten Umgang miteinander, und wir sind stolz, zu einer Gemeinschaft zu gehören, in der authentische Gastfreundschaft und kulinarischer Genuss perfekt zusammenkommen.”

Weitere Informationen finden Sie unter www.qualitylodgings.com/de, der Guide ist über die Website von Quality Lodgings erhältlich: QL Guide.

Über Quality Lodgings

2003 in den Niederlanden gegründet, vereint Quality Lodgings mehr als 125 der besten Hotels Europas. Wichtige Eckpfeiler sind Individualität, authentische Gastfreundschaft, herausragende Kulinarik sowie luxuriöse Architektur und Design. Seit 2017 erscheint der QL Guide, der einen Überblick über alle Mitglieder in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und Norwegen gibt; in Deutschland gehören der Kollektion 29 privat geführte Hotels an.

