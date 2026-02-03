PDFMAILER.DIGITALPARTNER: Unternehmen und Lieferanten nahtlos für durchgängige E-Rechnungen vernetzen

Hauenstein, den 03.02.2026

Mit dem Programm PDFMAILER.DIGITALPARTNER stellt die gotomaxx software GmbH Unternehmen eine strategische Lösung zur Verfügung, um den Rechnungseingang nachhaltig zu digitalisieren und sich frühzeitig auf die gesetzliche E-Rechnungspflicht bis 2027 gemäß §14 UStG vorzubereiten. Der Ansatz geht dabei weit über eine reine Softwarelösung hinaus: Im Mittelpunkt steht die systematische Einbindung der Lieferantenbasis als kritischer Erfolgsfaktor für automatisierte, zukunftssichere Prozesse.

Die fortschreitende Digitalisierung des Rechnungswesens ist längst kein isoliertes IT-Projekt mehr. Sie ist eine zentrale Voraussetzung für Business-Kontinuität, Compliance und ein funktionierendes Supply-Chain-Risk-Management. Während viele Unternehmen bereits in moderne Buchhaltungs- und ERP-Systeme investiert haben, scheitert der Automatisierungsgrad in der Praxis häufig an der fehlenden digitalen Reife von Lieferanten. Genau hier setzt PDFMAILER.DIGITALPARTNER an.

Strategischer Enabler für durchgängige E-Invoicing-Prozesse

Das Programm unterstützt Rechnungsempfänger dabei, ihre Lieferanten ohne technische oder finanzielle Hürden in strukturierte E-Rechnungsprozesse einzubinden. Ziel ist es, den Anteil an ZUGFeRD- und XRechnungen signifikant zu erhöhen und so den Übergang von manueller Verarbeitung hin zu echtem Zero-Touch-Processing zu ermöglichen.

PDFMAILER.DIGITALPARTNER kombiniert dabei Technologie, Wissenstransfer und Support in einem skalierbaren Gesamtpaket:

• eRechnung.new: Webbasierte Lösung für den sofortigen Einsatz – ganz ohne Installation.

• PDFMAILER.START-FREE: Virtueller Druckertreiber für die direkte Integration in bestehende ERP- und Office-Systeme.

• Wissenstransfer: KI-gestützte Webinare vermitteln Lieferanten praxisnah, wie rechtskonforme E-Rechnungen ohne technisches Expertenwissen erstellt werden.

• Kommunikations-Toolkit: Fertige E-Mail-Vorlagen und Textbausteine erleichtern die professionelle Lieferantenansprache.

• Dedizierte Support-Infrastruktur: Ein spezialisiertes gotomaxx-Supportteam übernimmt den technischen Support direkt für die Lieferanten und entlastet so die interne IT des Digitalpartners.

Mehrwert für Rechnungsempfänger und Lieferanten

Für teilnehmende Unternehmen bedeutet das Programm eine Maximierung des Return on Investment ihrer Digitalisierungsstrategie:

• Rechtssicherheit durch GoBD-konforme Prozesse und Erfüllung der E-Rechnungspflicht 2027

• Prozesseffizienz durch drastische Reduktion manueller Datenerfassung und Fehlerquoten

• Kostenneutralität dank Null-Kosten-Struktur für Digitalpartner

• Standardisierung durch einheitliche Formate (ZUGFeRD 2.x, XRechnung) über die gesamte Lieferantenbasis hinweg

Auch auf Lieferantenseite überzeugt das Konzept durch maximale Einfachheit. PDFMAILER.START-FREE nutzt das vertraute Prinzip des Druckens: Eine KI erkennt automatisch alle relevanten Rechnungsdaten aus dem PDF oder Druckstrom. Ein kostenfreies Startkontingent von bis zu drei E-Rechnungen pro Monat senkt die Einstiegshürde zusätzlich. Für höhere Volumina stehen transparente Upgrade-Modelle ab 14,90 Euro pro Monat zur Verfügung.

Schnelle Implementierung, sofortiger Nutzen

Der gesamte Onboarding-Prozess für Lieferanten ist auf Geschwindigkeit ausgelegt. Die erste rechtskonforme E-Rechnung kann in weniger als 15 Minuten erstellt werden – ohne langwierige IT-Projekte oder Systemwechsel. Die Lösung ist vollständig kompatibel mit gängigen ERP- und Office-Systemen wie SAP, DATEV, Microsoft Dynamics, Word oder Excel.

Mit PDFMAILER.DIGITALPARTNER bietet gotomaxx Unternehmen eine strategische Grundlage, um ihre Lieferketten nicht nur regulatorisch abzusichern, sondern nachhaltig zu optimieren. Der kooperative Ansatz stärkt die digitale Integrationsfähigkeit und transformiert das Rechnungswesen von einer Kostenstelle zu einem datengetriebenen Effizienzfaktor.

Registrierung und weitere Informationen:

www.gotomaxx.com/pdfmailer-digitalpartner

Weitere Informationen zu gotomaxx

gotomaxx ist ein auf digitale Geschäftsprozesse spezialisierter Softwareanbieter mit Fokus auf elektronischen Dokumentenversand sowie die Verarbeitung eingehender Geschäftspost. Das Unternehmen entwickelt leistungsfähige Lösungen rund um elektronische Rechnungen, automatisierten Versand, Archivierung und gesetzeskonforme Datenverarbeitung – für kleine und mittlere Unternehmen ebenso wie für Softwarehersteller und Organisationen mit komplexen Systemlandschaften.

Mit Produkten wie PDFMAILER und API-basierten Services unterstützt gotomaxx Unternehmen dabei, E-Rechnungsformate wie ZUGFeRD und XRechnung effizient umzusetzen, Versandprozesse zu automatisieren und regulatorische Anforderungen sicher zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht dabei ein praxisnaher Ansatz, der bestehende Systeme sinnvoll ergänzt und Prozesse messbar vereinfacht.

gotomaxx verbindet technologische Expertise mit einem klaren Blick auf Marktanforderungen und Zukunftsthemen wie E-Invoicing, Automatisierung und KI-gestützte Services. Ziel ist es, digitale Prozesse nicht nur gesetzeskonform, sondern nachhaltig effizient zu gestalten.

Für kleine Unternehmen, Dienstleister und Selbstständige bietet gotomaxx mit eRechnung.new einen kostenfreien Service, um manuell erstellte PDF-Rechnungen in gesetzeskonforme E-Rechnungen im ZUGFeRD-Format zu wandeln und sich so frühzeitig auf die E-Rechnungspflicht im Rechnungsversand vorzubereiten.

