Investition und Finanzierung kompakt erklärt – Start Februar 2026

Das Fach Investition und Finanzierung zählt zu den prüfungsrelevantesten und zugleich anspruchsvollsten Themenfeldern in der Weiterbildung zum Technischen Betriebswirt. Fundierte Kenntnisse in Investitionsrechnung, Finanzierungsarten, Kostenvergleichen und Wirtschaftlichkeitsanalysen sind nicht nur für das Bestehen der Prüfung entscheidend, sondern auch für den späteren beruflichen Einsatz in technischen und kaufmännischen Schnittstellenfunktionen.

Ab dem 17.02.2026 startet beim Institut Wupperfeld ein speziell konzipierter Kompaktkurs zur Prüfungsvorbereitung, der gezielt auf die Anforderungen der IHK-Prüfung im Fach Investition und Finanzierung ausgerichtet ist.

Der Kurs umfasst 8 Stunden Online-Unterricht, die bewusst kompakt und strukturiert aufgebaut sind. Ziel ist es, die prüfungsrelevanten Inhalte verständlich, praxisnah und systematisch zu vermitteln. Der Fokus liegt nicht auf theoretischer Überfrachtung, sondern auf genau dem Wissen, das in der Prüfung abgefragt wird.

Ein zentraler Bestandteil des Kurses ist das umfangreiche Seminarmaterial. Dieses enthält:

klar strukturierte Lernunterlagen,

zahlreiche Übungsaufgaben,

sowie ausführliche Musterlösungen, die eine eigenständige Nachbereitung ermöglichen.

Teilnehmende erhalten damit ein Werkzeug, das nicht nur während des Online-Unterrichts unterstützt, sondern auch für die Wiederholung und Vertiefung vor der Prüfung genutzt werden kann. Gerade im Fach Investition und Finanzierung ist das regelmäßige Rechnen, Analysieren und Vergleichen von Aufgaben entscheidend für den Prüfungserfolg.

Der Online-Unterricht bietet den Vorteil, ortsunabhängig und effizient lernen zu können. Gleichzeitig ermöglicht das Live-Format eine strukturierte Vermittlung der Inhalte und eine klare Orientierung an prüfungstypischen Fragestellungen. Der Kurs eignet sich sowohl zur gezielten Auffrischung vorhandenen Wissens als auch zur Schließung bestehender Verständnislücken.

Das Institut Wupperfeld steht seit Jahren für praxisnahe und prüfungsorientierte Weiterbildungskonzepte. Der Kompaktkurs Investition und Finanzierung ist konsequent darauf ausgelegt, Teilnehmende sicher und zielgerichtet auf die IHK-Prüfung zum Technischen Betriebswirt vorzubereiten.

Wer im Februar 2026 die Prüfungsvorbereitung strategisch angehen möchte, findet in diesem Kurs eine kompakte, strukturierte und effektive Lösung, um fachliche Sicherheit im Themenfeld Investition und Finanzierung zu gewinnen.

Kursstart: 17.02.2026

Format: Online-Kompaktkurs

Umfang: 8 Stunden Live-Unterricht

Anbieter: Institut Wupperfeld

Weitere Informationen zum Kurs sowie eine Anmeldemöglichkeit gibt es hier: https://shop.iw-beratung.de/de/pruefungsvorbereitung/investition-finanzi....