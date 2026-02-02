Formerra und Evonik bauen Vertriebspartnerschaft für Werkstoffe im Gesundheitswesen weiter aus

Mit der Vereinbarung wird der Zugang zu Evoniks Medizinprodukten der Marke CARE in den USA und Kanada erweitert

ROMEOVILLE, ILLINOIS / ACCESS Newswire / 2. Februar 2026 / Formerra, ein führendes Vertriebsunternehmen für Hochleistungswerkstoffe, hat heute eine erweiterte Vertriebsvereinbarung bekannt gegeben, mit der Evoniks Werkstoffe für das Gesundheitswesen der Marke CARE in das medizinische Portfolio von Formerra eingebunden werden. Die Vereinbarung umfasst den Vertrieb in den Vereinigten Staaten und Kanada und schafft neue Zugangspunkte für Hochleistungspolyamide, die in essenziellen Bereichen der Gesundheitsversorgung zum Einsatz kommen.

Die Expansionsinitiative startet diese Woche auf der Fachmesse MD&M West 2026 und unterstreicht das Bekenntnis beider Unternehmen zur Unterstützung des Gesundheitssektors mit leistungsstarken Werkstoffen, reaktionsschnellen Dienstleistungen und einer kontinuierlichen Versorgung. Sie baut zudem auf der zweijährigen Partnerschaft der beiden Unternehmen auf, in deren Rahmen die Evonik-Produktfamilien VESTAMID® und TROGAMID® in das Sortiment der technischen Werkstoffe von Formerra aufgenommen wurden.

Mit dieser Erweiterung wird Formerra die Medizinprodukte von Evonik unterstützen, die für die Handhabung von Flüssigkeiten, die Verabreichung von Medikamenten, Diagnosesysteme, Teile chirurgischer Instrumente, Gehäuse medizinischer Geräte, Komponenten mit kurzfristigem Körperkontakt ( www.formerra.com .

Über Evonik

Evonik geht mit seiner Kombination aus Innovationskraft und führender Kompetenz im Technikbereich über die Grenzen der Chemie hinaus. Das weltweit tätige Chemieunternehmen mit Hauptsitz in Essen (Deutschland) ist in mehr als 100 Ländern aktiv und erzielte 2024 einen Umsatz von 15,2 Milliarden bzw. ein Betriebsergebnis (bereinigtes EBITDA) von 2,1 Milliarden . Die gemeinsame Motivation der rund 32.000 Mitarbeiter besteht darin, als Superkraft für die Industrie Kunden mit maßgeschneiderten Produkten und Lösungen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und damit das Leben der Menschen zu verbessern. In allen Märkten. Jeden Tag. Nähere Informationen finden Sie auf www.evonik.com .

Medienkontakt

Jackie Morris

Marketing Communications Manager, Formerra

jackie.morris@formerra.com

+1 630-972-3144

QUELLE: Formerra

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com