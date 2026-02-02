Deutscher Exzellenz-Preis 2026: Makler Nachfolger Club e.V. für nachhaltige Nachfolgeplanung ausgezeichnet

In der Kategorie "Exzellente Initiativen" wurde der Makler Nachfolger Club e.V. von der unabhängigen Jury ausgezeichnet. Prämiert wurde die "Nachhaltige Nachfolgeplanung für Maklerbetriebe".

Hamburg, Januar 2026 - Der Deutsche Exzellenz-Preis 2026 wurde am 26. Januar in Hamburg verliehen. Mit der renommierten Auszeichnung würdigen das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und das DUP UNTERNEHMER-Magazin Unternehmen und Initiativen, die mit Projekten, Produkten und Services Maßstäbe setzen - durch Innovationskraft, professionelle Umsetzung und messbare Wirkung.

In der Kategorie "Exzellente Initiativen" wurde der Makler Nachfolger Club e.V. von der unabhängigen Jury ausgezeichnet. Über die Preisträger der achten Auflage des Deutschen Exzellenz-Preises entschied eine Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien. Schirmherrin des Awards ist die ehemalige Bundesministerin Brigitte Zypries.

Der Deutsche Exzellenz-Preis steht für Exzellenz in einer sich wandelnden Wirtschaft. Mehr als 100 Bewerbungen von etablierten Unternehmen, Start-ups und Organisationen durchliefen ein strukturiertes Auswahlverfahren. Im Fokus der Jurybewertung standen insbesondere der Innovationsgrad, der konkrete Nutzen sowie die nachhaltige Wirkung der eingereichten Leistungen. In elf Kategorien wurden insgesamt 54 Preisträger ausgezeichnet; weitere 40 Auszeichnungen vergab das DUP UNTERNEHMER-Magazin im Rahmen eines Redaktionsvotums.

Award-Schirmherrin Brigitte Zypries unterstrich die Bedeutung von Innovationen für die wirtschaftliche Praxis:

"Exzellenz zeigt sich nicht nur in neuen Technologien, sondern vor allem darin, wie Unternehmen Innovationen in marktfähige Lösungen überführen. Der Deutsche Exzellenz-Preis macht sichtbar, welche dieser Ideen auch erfolgreich sind."

Die Jury besteht aus 20 Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien, darunter unter anderem Prof. Dr. Michel Clement (Universität Hamburg), Sabine Hübner (Forwardservice), Tijen Onaran (Global Digital Women), Iris Plöger (BDI), Dr. Oliver Reichel Busch (Lufthansa Technik), Prof. Dr. Anabel Ternès von Hattburg (Sustain Plus) sowie Brigitte Zypries (Bundeswirtschaftsministerin a. D.).

Auszeichnung für den Makler Nachfolger Club e.V.

In der Kategorie "Exzellente Initiativen" wurde der Makler Nachfolger Club e.V. für das Projekt "Nachhaltige Nachfolgeplanung für Maklerbetriebe" ausgezeichnet. Der Verein unterstützt seit 2014 Maklerunternehmen mit spezialisierten Experten bei allen Fragen der Notfall- und Nachfolgeplanung - von der strukturierten Vorbereitung bis zur erfolgreichen Übergabe an geeignete Nachfolger.

"Wir wollen mit unserem Verein einen nachhaltigen Generationenwechsel sicherstellen und die aufgebauten Lebenswerke dauerhaft erhalten", erklärt Thomas Suchoweew, Vorstand des Makler Nachfolger Club e.V.

Der Verein begleitet Maklerbetriebe und seine Mitglieder professionell bei sämtlichen Aspekten der Unternehmensnachfolge sowie des Bestandsverkaufs. Mit mehr als 400 erfolgreich realisierten Nachfolgeregelungen zählt der Makler Nachfolger Club e.V. seit Jahren zu den führenden Experten im Bereich der Nachfolgeplanung für Maklerunternehmen.

Bereits im Jahr 2025 wurde der Makler Nachfolger Club e.V. vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und den DUP UNTERNEHMER-Medien als "Exzellenter Nachfolgeberater 2025" für Maklerunternehmen ausgezeichnet.

