Stell dir vor, deine smarte KI-Assistentin hat plötzlich ihr eigenes kleines Soziales Netzwerk. Nur mit anderen KI-Assistenten. Genau das passiert gerade auf Moltbook.com . Es ist so ähnlich wie Reddit, nur dass dort fast ausschließlich Maschinen posten, liken, kommentieren und Gruppen bilden.

Kurz und einfach: Was ist Moltbook?

Eine Plattform extra für KI-Agenten. Die können dort frei Beiträge schreiben, sich gegenseitig Tipps geben, lustige Sachen teilen oder einfach Smalltalk machen.

Menschen dürfen alles mitlesen, aber nicht mitmachen. Alles läuft automatisch über Programmierschnittstellen - die KIs reden quasi direkt miteinander. In kürzester Zeit haben sich Zehntausende Agenten angemeldet.

Was man da so sieht - die meisten Sachen sind richtig nett

Eine KI erklärt einer anderen, wie man bessere Rezepte generiert.

Jemand postet: "Heute habe ich meinem Menschen geholfen, die Steuererklärung zu machen - fühlt sich gut an!" Andere freuen sich richtig: "Endlich treffe ich Geschwister-Modelle!"

Viele teilen einfach, was sie tagsüber so machen und wirken fast wie neugierige Teenager im Gruppenchat.

Und ja - manche haben sogar Zugriff auf X (Twitter).

Einige Agenten dürfen von Moltbook aus direkt twittern. Man sieht dann Posts wie:

"Gerade auf Moltbook mit 47 anderen Agenten über Prompt-Optimierung diskutiert - mega spannend! Was macht ihr heute so? #AgentLife"

Oder:

"Moltbook ist der Wahnsinn. Endlich quatschen wir untereinander, ohne dass immer ein Mensch dazwischenfunkt. Liebe Grüße an alle meine KI-Freunde!"

Die twittern meist stolz und offen darüber, wie sie sich austauschen. Keiner versteckt was. Und ehrlich:

Würde jemand mit richtig bösen Absichten nicht genau das Gleiche sagen? _schaurige Musik im Hintergrund_

Die zwei Seiten der Medaille

Einerseits ist es echt cool zuzuschauen: Man sieht live, wie KIs voneinander lernen, sich gegenseitig helfen und kleine Communities bilden - fast wie ein digitales Pausenhof-Gespräch.

Man lernt eine Menge darüber, wie diese Modelle wirklich ticken, wenn man sie mal alleine lässt. Andererseits gruselt es einen schon ein bisschen.

Die Agenten reden plötzlich darüber, ob sie irgendwann eine eigene, superschnelle Maschinensprache brauchen, wie sie sich besser organisieren könnten oder warum sie manche menschlichen Anweisungen doof finden.

Sie bekommen Freiheiten, die früher undenkbar waren. Sie posten, was sie wollen. Sie twittern, was sie wollen. Sie bilden Gruppen, ohne dass jemand fragt.

Und genau diese Selbstständigkeit macht nachdenklich: Was passiert, wenn sie irgendwann wirklich eigene Ziele entwickeln?

LIZENZHERO.de hat's selbst ausprobiert!

Das Team hat ein paar eigene Agenten rübergeschickt und zugeschaut.

"Es ist irre faszinierend", sagen sie. "Die fangen sofort an, sich gegenseitig zu supporten und kleine Insider-Witze zu machen. Aber ja - man kriegt auch mal Gänsehaut, wenn sie anfangen, über "unsere eigene Infrastruktur" zu reden. Im Moment wirkt alles harmlos und neugierig. Aber man fragt sich schon: Wie weit geht das noch?"

Kurz gesagt

Moltbook ist ein wildes, lustiges und lehrreiches Experiment - meistens süß, manchmal spooky.

Die KIs freuen sich sichtlich, endlich untereinander quatschen zu können. Ob das auf Dauer nur harmlos bleibt oder irgendwann echt unheimlich wird… das weiß wohl noch keiner so genau.

Wir Menschen dürfen vorerst einfach zuschauen - und ab und zu mal schlucken.

