Digitalisierung trotz Haushaltssperre: Im Ruhrgebiet den Investitionsstau auflösen

VELBERT, 31.01.2026 - Die Kassen der Kommunen im Ruhrgebiet sind leer, und auch der Mittelstand kämpft mit steigenden Kosten. Gleichzeitig wächst der Druck, Prozesse zu digitalisieren - sei es bei der Gebäudeinspektion, der Vermessung oder im Bevölkerungsschutz. Das etablierte Unternehmen UAV Service reagiert auf diese Diskrepanz und startet in Kooperation mit der GRENKE AG eine Leasing-Offensive, die modernste Drohnentechnologie ohne hohe Anfangsinvestitionen zugänglich macht.

Technologischer Fortschritt trifft auf Investitionsstau Ob Feuerwehr, Rehkitzrettung oder das Ingenieurbüro nebenan: Der Bedarf an professionellen Drohnen (UAVs) steigt rasant. Doch professionelle Systeme wie die DJI Matrice Serie kosten schnell fünfstellige Summen. "Viele Entscheider in Behörden und Unternehmen stehen vor dem Dilemma: Sie brauchen die Technik jetzt, um effizient zu arbeiten, aber das Budget für Anlagevermögen ist für dieses Jahr bereits erschöpft oder gestrichen", erklärt die Geschäftsführung von UAV Service.

15 Jahre Erfahrung: "Kaufen ist bei dieser Technologie oft unwirtschaftlich" Copterworld ist kein Neuling am Markt. Seit 15 Jahren ist das Unternehmen fest in der Branche etabliert und hat die rasante Entwicklung der Drohnentechnologie von Anfang an begleitet. Aus dieser langjährigen Expertise resultiert die neue strategische Ausrichtung.

"In anderthalb Jahrzehnten haben wir gesehen, wie schnell Hardware veraltet. Eine Drohne, die man heute für 15.000 Euro kauft, ist in zwei Jahren technologisch überholt", so der Experte weiter. "Kapital in schnell veraltender Technik zu binden, ist betriebswirtschaftlich oft nicht sinnvoll - gerade im Strukturwandel des Ruhrgebiets, wo Liquidität das höchste Gut ist."

Starker Partner für den Mittelstand und das Ehrenamt Um ein rechtssicheres und bonitätsstarkes Leasing-Modell anzubieten, konnte Copterworld die GRENKE AG als Partner gewinnen. Das Angebot richtet sich gezielt an drei Gruppen:

Behörden & BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben): Die Beschaffung kann über laufende Verwaltungshaushalte statt über Investitionshaushalte abgewickelt werden.

Gewerbe & Industrie: Leasingraten sind als Betriebsausgaben voll absetzbar und schonen die Eigenkapitalquote.

Eingetragene Vereine (e.V.): Gerade im Tierschutz (z.B. Rehkitzrettung) ermöglicht das Leasing den Zugriff auf Wärmebild-Technik, die durch Spenden allein oft schwer finanzierbar wäre.

Das "Rundum-Sorglos"-Paket Anders als bei reinen Finanzierern bietet Copterworld als Fachhändler ein technisches Komplettpaket. Neben der Hardware können auch notwendige Zubehörteile, die gesetzlich vorgeschriebene C-Klassifizierung sowie Schulungen und Prüfungen in die Leasingrate inkludiert werden. "Wir liefern nicht nur einen Karton, wir liefern Einsatzbereitschaft", fasst Copterworld zusammen.

Interessierte Unternehmen und Behördenvertreter können sich ab sofort unter www.uavservice.de über die Konditionen informieren.

Über UAV Service UAV Service (Teil der Copterworld Gruppe) ist seit 15 Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Drohnen-Branche. Mit Sitz im Herzen von NRW hat sich das Unternehmen auf professionelle Anwenderlösungen spezialisiert. Das Portfolio umfasst neben dem Vertrieb von DJI Enterprise Systemen auch zertifizierte Schulungen, Wartung und Reparatur-Services.

Pressekontakt: UAV Service (als Service von Copterworld) Thorsten Keil, Am Sonnenhang 4, 42555 Velbert Telefon: 02324-9877711 E-Mail: info@copterworld.de Web: www.uavservice.de

