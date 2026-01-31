EMP Metals erhält Genehmigung für Wiederinbetriebnahme, mobilisiert Service-Bohranlage auf das Projekt Aurora und nimmt Handel a

Vancouver, British Columbia, 30. Januar 2026 / IRW-Press / EMP Metals Corp. (CSE: EMPS) (OTCQB: EMPPF) (FWB: 9ST) (EMP Metals oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erforderlichen Genehmigungen vom Ministerium für Energie und Ressourcen von Saskatchewan und der Water Security Agency für die Wiederinbetriebnahme und Erprobung eines Brackwasserbrunnens in unmittelbarer Nähe des Standorts der Demonstrationsanlage im Rahmen des Projekts Aurora im Gebiet Viewfield im Südosten von Saskatchewan erhalten hat (siehe Pressemitteilung vom 29. Januar 2026).

Seit Erhalt der erforderlichen Genehmigungen sind die Vorarbeiten und die Vorbereitung des Standorts bereits im Gange. Derzeit wird eine Service-Bohranlage zum Standort mobilisiert, die nächste Woche in Betrieb genommen werden soll.

Paul Schubach, COO von EMP Metals, erklärte: Wir schätzen die schnelle Erteilung der Genehmigungen und die starke Unterstützung der verantwortungsvollen Entwicklung der natürlichen Ressourcen der Provinz durch die Regierung, Behörden und Kommunen Saskatchewans. Wir können die Bedeutung des gestrafften Genehmigungsverfahrens der Provinz nicht genug betonen, das uns ermöglicht, die Wiederaufnahme der Arbeiten an einer Brackwasserquelle für unsere Demonstrationsanlage auf dem Projekt Aurora schnell voranzutreiben. Wir freuen uns darauf weitere Details bekannt zu geben, sobald das Arbeitsprogramm beginnt.

Das Unternehmen freut sich ferner bekannt zu geben, dass seine Stammaktien nun an der Tradegate Exchange (Tradegate) in Deutschland, einer der liquidesten, auf Privatanleger ausgerichteten Handelsplattformen Europas, gehandelt werden können. EMP Metals ist der Tradegate beigetreten, um europäischen und internationalen Investoren einen besseren Zugang und eine größere Sichtbarkeit zu ermöglichen. Die Notierung des Unternehmens ist unter der folgenden ISIN zu finden: CA26871G1054 | WKN: A3C8EG | Symbol: 9ST.

Die Notierung an der Tradegate ergänzt die bestehenden Notierungen von EMP Metals an der Canadian Securities Exchange (EMPS), der OTCQB in den Vereinigten Staaten (EMPPF) und der Frankfurter Wertpapierbörse (9ST).

Die Demonstrationsanlage des Projekts Aurora wird ein mit dem Bohrloch verbundenes, modulares Hub-and-Spoke-Lithiumextraktions- und -Raffinierungsmodell mit kontinuierlichem Solezufluss etablieren, testen und optimieren. Das Vor-Ort-Programm zielt darauf ab, Leistungsverbesserungen und Kosteneinsparungen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zukünftiger Investitionen zu verringern. Mit dem Projekt Aurora, einer gemeinsamen Initiative von EMP Metals und Saltworks Technologies Inc. (Saltworks), sollen die Kosten gesenkt, die Prozesse vereinfacht und die beste verfügbare, wirtschaftlichste und innovativste Technologie genutzt werden. Im Rahmen des Starts der Zusammenarbeit wird Saltworks die umfassenden Planungen und die Kostenschätzungen für eine modulare, wiederholbare kommerzielle Raffinerie mit einer Kapazität von über 3.000 Tonnen pro Jahr für EMP Metals vorantreiben und dabei die Daten und Erkenntnisse aus dem Demonstrationsanlagenprojekt nutzen.

Über EMP Metals

EMP ist ein in Kanada ansässiges Lithiumexplorations- und -entwicklungsunternehmen, das sich auf großvolumige Ressourcen unter Verwendung der direkten Lithiumgewinnung (DLE) konzentriert. EMP hält derzeit mehr als 205.000 Acres netto (83.000 Hektar) an untertägigen Mineralrechten (Subsurface Dispositions) und strategischen Bohrlöchern im Süden von Saskatchewan. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.empmetals.com oder kontaktieren Sie:

Karl Kottmeier, CEO

karl@pemgroup.ca

Tel.: 1-604-689-7422

Paul Schubach, COO

paul@empmetals.com

Tel.: 1-306-519-8341

204 - 252 Esplanade West

North Vancouver, BC V7M 0E9

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. EMP Metals weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von EMP Metals liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte von EMP Metals, die Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zur Durchführung der Explorations- und Erschließungsziele auf seinen Mineralkonzessionsgebieten zu beschaffen, die Erlangung der für die Durchführung seiner Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen und die Notwendigkeit, Umwelt- und behördliche Vorschriften einzuhalten. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt EMP Metals keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

