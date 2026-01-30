Computerschrott Entsorgung in Bielefeld: ProCoReX steht für Datenschutz und ressourcenschonende IT-Entsorgung

Sichere Computerschrott Entsorgung in Bielefeld: ProCoReX entsorgt Ihre IT mit Festplattenvernichtung nach DIN 66399 - ökologisch und rechtssicher.

Mit technischen Neuerungen wächst der Bedarf an fachgerechter Computerschrott Entsorgung in Bielefeld . Viele Betriebe müssen sicherstellen, dass Altgeräte und Datenträger nicht nur aus den Räumen, sondern vor allem aus den sensiblen Datenbanken endgültig verschwinden. ProCoReX bietet eine rundum betreute Computer Schrott Entsorgung in Bielefeld, die moderne Nachhaltigkeitsansprüche mit zertifizierter Festplattenvernichtung verbindet.

Die Dienstleistung beginnt bereits bei der Terminplanung und unkomplizierten Abholung vor Ort. ProCoReX sorgt dafür, dass bei der Computerschrott Entsorgung in Bielefeld alle Geräte, egal ob PCs, Notebooks oder Server, transport- und rechtskonform erfasst werden. Datenträger wie Festplatten und SSDs gehen gesondert in die zertifizierte Zerstörung - inklusive einem offiziellen Nachweis für die vollständige Datenvernichtung gemäß DIN 66399.

Ein weiteres Plus der Computer Schrott Entsorgung in Bielefeld durch ProCoReX ist die exakte Trennung und Aufbereitung der Materialien. Rohstoffe finden ihren Weg zurück in den Recyclingkreislauf, was Umwelt und Budget gleichermaßen schont. Nebenbei finanziert ProCoReX mit jedem Auftrag an die Computerschrott Entsorgung in Bielefeld lokale Aufforstungsaktionen sowie internationale Sozialprojekte.

Bielefelder Unternehmen profitieren so von maximaler Datensicherheit, leistungsfähigem Service und echtem Umweltengagement - ein Rundum-Paket für alle, die IT-Verantwortung ernst nehmen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/

email : info@procorex.de