Herr Dennehy veröffentlicht neue Single „Moments That Matter“ – ein emotionaler Track über die wirklich wichtigen Augenblicke

Mit seiner neuen Single „Moments That Matter“ präsentiert Herr Dennehy einen berührenden Pop-Singer-Songwriter-Track, der den Fokus auf das Wesentliche im Leben lenkt. In einer Zeit voller digitaler Reizüberflutung, Verpflichtungen und Dauerstress erinnert der Song daran, innezuhalten und echte Momente bewusst zu erleben.

Der Song beschreibt die Erkenntnis, in einem fremdbestimmten Alltag festzustecken – zwischen E-Mails, Anrufen und To-Do-Listen – und den Wunsch, auszubrechen und sich auf echte Nähe zu konzentrieren. Im eingängigen Refrain wird diese Botschaft auf den Punkt gebracht: „These are the moments that matter“ – Augenblicke, die dunkle Wolken vertreiben und zu Erinnerungen für morgen werden.

Musikalisch verbindet „Moments That Matter“ modernen emotionalen Pop mit intimen Singer-Songwriter-Elementen. Sanfte Strophen treffen auf einen hymnischen, melodischen Chorus, der direkt ins Ohr und ins Herz geht. Der Song reflektiert Vergänglichkeit, Prioritäten und die Angst, Wichtiges zu spät zu erkennen – und lädt dazu ein, den Moment bewusst zu leben.

„Moments That Matter“ ist ein ehrlicher, zeitloser Pop-Song über Achtsamkeit, Beziehungen und das Leben im Jetzt. Der Song ist eine Vorab-Single aus dem kommenden Album „Best Ignorance“.

Herr Dennehy ist für Live-Events, Konzerte und exklusive Formate über Smart & Nett buchbar.

UPC 3618026141392

Release 30.01.2026

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.