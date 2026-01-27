MaklerRank.de: Wer dominiert Google in Ihrer Stadt?

Der Wettbewerb um die besten Platzierungen bei Google ist für Immobilienmakler entscheidend geworden. Wer bei lokalen Suchanfragen wie "Immobilienmakler + Stadt" nicht auf der ersten Seite erscheint, verliert potenzielle Kunden an die Konkurrenz. Mit dem neuen Portal MaklerRank.de bietet die Agentur wavepoint erstmals einen umfassenden Überblick über die SEO-Sichtbarkeit von Immobilienmaklern in ganz Deutschland - transparent, aktuell und kostenlos zugänglich.

Für Immobilienmakler wird die Online-Sichtbarkeit zum entscheidenden Erfolgsfaktor. Das Portal www.maklerrank.de analysiert systematisch die Google-Rankings für die relevantesten Makler-Keywords in über 1.400 deutschen Städten und erfasst dabei knapp 25.000 Makler und Immobilienunternehmen. Insgesamt werden mehr als zwei Millionen Ranking-Positionen ausgewertet.

"Viele Makler wissen gar nicht, wie sie im Vergleich zur lokalen Konkurrenz bei Google abschneiden", erklärt wavepoint-Geschäftsführer Sascha Tiebel. "Mit MaklerRank schaffen wir die Transparenz, die Makler brauchen, um ihre Online-Strategie gezielt zu verbessern."

Das Portal bietet verschiedene Analysemöglichkeiten: In der Städteübersicht können Nutzer für jede Stadt sehen, welche Makler die Top-Positionen bei Google besetzen und wie viele Punkte der jeweilige Platzhirsch erreicht. Die Maklerübersicht zeigt detaillierte Ranking-Profile einzelner Unternehmen über verschiedene Keywords hinweg. Besonders wertvoll für Makler mit Expansionsplänen ist die Potential-Analyse, die deutschlandweit Städte mit schwacher Konkurrenz identifiziert.

Ein besonderes Highlight erwartet Makler auf ihrer persönlichen Profilseite: Eine interaktive Ranking-Map zeigt auf einen Blick die eigene Sichtbarkeit in der Region - farblich codiert von Rot (niedrige Punktzahl) bis Grün (hohe Punktzahl). So erkennen Makler sofort, in welchen Städten sie stark aufgestellt sind und wo noch Optimierungspotential besteht.

Ein weiteres Highlight ist das Beste-Makler-Ranking, das SEO-Sichtbarkeit mit Google-Bewertungen kombiniert. Der Quality Score gewichtet dabei 60 Prozent SEO-Performance und 40 Prozent Kundenbewertungen, wodurch ein ganzheitliches Bild der Maklerqualität entsteht.

Das Ranking basiert auf der Auswertung von 30 branchenspezifischen Keywords, die für die lokale Immobiliensuche besonders relevant sind. Die Daten werden monatlich aktualisiert, sodass Makler ihre Entwicklung über die Zeit verfolgen können.

MaklerRank ist ein Projekt der wavepoint GmbH & Co. KG, die sich auf Webdesign, SEO und Online-Marketing speziell für die Immobilienbranche spezialisiert hat. Weitere Informationen zu den Leistungen der Agentur finden Interessierte unter www.wavepoint.de.

Das Portal MaklerRank.de ist ab sofort kostenlos unter www.maklerrank.de erreichbar.

wavepoint GmbH & Co. KG

Sascha Tiebel

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

Deutschland

E-Mail: info@wavepoint.de

Homepage: https://www.wavepoint.de

Telefon: 0214 7079011

