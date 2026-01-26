Canamera bestätigt Gehalte von bis zu 6.557 ppm TREO bei der erneuten Analyse von Proben mit Werten über der Nachweisgrenze auf

Edmonton, Alberta - 26. Januar 2026 / IRW-Press / Canamera Energy Metals Corp. (CSE:EMET | OTCQB:EMETF | FWB:4LF0) (Canamera oder das Unternehmen) teilt mit, dass das Unternehmen von American Assay Laboratories die Ergebnisse der erneuten Analyse der Gesteinsproben, deren Werte über der Nachweisgrenze lagen, erhalten hat. Die Proben wurden während des Prospektionsprogramms des Unternehmens auf dem Projekt Iron Hills in Gunnison County im US-Bundesstaat Colorado entnommen.

Fünf der 48 entnommenen Proben enthielten Werte, die die ursprünglichen Nachweisgrenzen für Cer (Ce), Neodym (Nd) und Yttrium (Y) überschritten. Im Rahmen einer anschließenden Analyse mittels Natriumperoxid-Fusion wurden nun die quantitativen Ergebnisse dieser Proben ermittelt. Probe 47 ergab den höchsten Gesamtwert an Seltenerdmetalloxiden (TREO) von 6.557 ppm (0,66 % TREO), einschließlich 2.336 ppm Nd. Probe 09 lieferte den höchsten Wert für schwere Seltenerdmetalloxide (HREO) von 2.841 ppm, was vor allem auf einen Wert von 1.305 ppm Y zurückzuführen ist. Unter Berücksichtigung dieser aktualisierten Werte haben nun insgesamt sechs Proben TREO-Werte von über 3.000 ppm (0,3 % TREO) ergeben. Die vollständigen Ergebnisse sind in Tabelle 1 aufgeführt, wobei die Ergebnisse der erneut analysierten Proben, deren Werte über der Nachweisgrenze lagen, rot hervorgehoben sind. Die Probenahmestellen sind in Abbildung 1 dargestellt.

Die hohen Seltenerdmetallwerte, die wir bei unseren ersten Prospektionsarbeiten ermitteln konnten, stimmen uns sehr zuversichtlich, so Brad Brodeur, seines Zeichens Chief Executive Officer. Anhand der mehreren quantitativen Werte von über 1.000 ppm - darunter ein Wert von über 6.000 ppm - können wir bestimmte Gebiete abgrenzen, die im Mittelpunkt unserer anschließenden Probenahmen stehen werden. Unsere unmittelbare Priorität besteht darin, rasch wieder vor Ort tätig zu werden und auf dem Erfolg unserer ersten Arbeiten aufzubauen.

Das Unternehmen prüft derzeit Möglichkeiten für die Durchführung einer magnetischen, radiometrischen und elektromagnetischen Flugvermessung über dem Projekt Iron Hills. Das Unternehmen sieht die Durchführung anschließender Probenahmen und Analyseprogramme vor, um die höheren Seltenerdmetallkonzentrationen genau zu messen und das Potenzial für die Auffindung einer REE-Mineralisierung zu bewerten.

Tabelle 1: Endgültige Analyseergebnisse der Proben; Werte über der Nachweisgrenze in Rot

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82683/Canamera_260126_DEPRCO...

Bei den während der Prospektionsphase entnommenen Proben handelt es sich entweder um Stichproben, bei denen das gesamte Gestein entnommen wurde, oder um selektive Proben, bei denen sich der Geologe auf einen kleinen Teilbereich eines freiliegenden Ausbisses (Outcrop) bzw. eines überlagerten Ausbisses (Subcrop) konzentriert, um eine Probe zu entnehmen. In beiden Fällen ist die Art der Probenahme nicht unbedingt repräsentativ für die darunterliegende Mineralisierung und lässt möglicherweise auch keine Rückschlüsse auf den wahren Erzgehalt oder die Art der Mineralisierung im gesamten Konzessionsgebiet zu. Aus Sicht des Unternehmens spricht die starke Ausprägung, Häufigkeit und elementare Vielfalt der über der Nachweisgrenze liegenden Ergebnisse ganz klar für eine Fortsetzung der Explorationsarbeiten.

Qualitätskontrolle/Qualitätssicherung (QA/QC)

Alle Proben wurden in beschriftete 3-Mil-Polyethylenbeutel gegeben, mit Kabelbindern verschlossen und unter direkter Aufsicht von Mitarbeitern des Unternehmens eingelagert, bevor sie an das Labor von American Assay Laboratories (AAL) in Reno (Nevada) übergeben wurden. Die ursprünglichen Proben wurden mit dem Analysepaket IM-4AB61 ausgewertet, das einen Aufschluss aus vier Säuren und anschließend eine ICP-Analyse für 61 Elemente umfasst. Proben, deren Gehalt einzelner Seltenerdmetalle über der oberen Nachweisgrenze von 1.000 ppm lag, wurden erneut mittels Natriumperoxid-Fusion analysiert, um quantitative Ergebnisse zu erhalten.

Das Unternehmen hat zusätzlich zu den internen Qualitätskontrollverfahren von AAL eine branchenübliche Qualitätskontrolle implementiert, die eine regelmäßige Beifügung von zertifizierten Referenzstandards, Leerproben und Feldduplikaten zum Probenstrom vorsieht. AAL ist ein unabhängiges, ISO-akkreditiertes Labor und steht in keiner bekannten Beziehung zum Unternehmen.

Abbildung 1: Karte der Standorte der Probenahmen auf Iron Hills

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82683/Canamera_260126_DEPRCO...

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Warren Robb, P.Geo. (British Columbia), Vice President, Exploration des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Canamera Metals Corp.

Canamera Energy Metals Corp. ist ein Explorationsunternehmen, das auf kritische Mineralien und Seltenerdmetalle spezialisiert ist und die Absicht hat, sich ein diversifiziertes Portfolio von Projekten in Distriktgröße auf dem gesamten amerikanischen Kontinent aufzubauen. In Nordamerika umfasst das Portfolio des Unternehmens das Seltenerdmetall-Niob-Projekt Schryburt Lake in Ontario, das Projekt Iron Hills mit kritischen Mineralien und Seltenerdmetallen in Colorado, das Seltenerdmetallprojekt Garrow im Norden von Ontario, das Uranprojekt Great Divide Basin in Wyoming und das Projekt Mantle in British Columbia. In Südamerika widmet sich Canamera dem weiteren Ausbau der Seltenerdmetallprojekte Turvolândia und São Sepé in Brasilien. Bei diesem Portfolio konzentriert sich Canamera vor allem auf wenig explorierte Regionen mit starken geologischen Signaturen und einer für den Bergbau aufgeschlossenen Verwaltung. Dabei werden geochemische, geophysikalische und geologische Daten eingesetzt, um vielversprechende Explorationsmöglichkeiten zu generieren und voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.canamerametals.com .

WARNHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie wird, plant, erwartet, könnte, potenziell, kann, glaubt und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu: den geplanten Explorationsaktivitäten und -strategien des Unternehmens, einschließlich anschließender Probenahmeprogramme und geophysikalischen Flugvermessungen; dem Potenzial für die Auffindung einer Seltenerdmetallmineralisierung im Projekt Iron Hills; und der Fähigkeit des Unternehmens, das Projekt Iron Hills und andere Projekte in seinem Portfolio voranzutreiben.

Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören Aussagen, die auf Annahmen beruhen, die das Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung für angemessen hält, darunter: der rechtzeitige Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen; die Verfügbarkeit von Personal, Ausrüstung und Finanzmitteln zur Durchführung der geplanten Aktivitäten; stabile Rohstoffpreise; und günstige Betriebsbedingungen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, darunter: Verzögerungen beim Erhalt von Explorationsergebnissen; Ungewissheiten bei der Interpretation geologischer und geochemischer Daten; das Scheitern der Exploration bei der Identifizierung von Mineralressourcen; Änderungen der Rohstoffpreise für Seltenerdmetalle; die Verfügbarkeit von Finanzierungen; Genehmigungs- und Regulierungsrisiken sowie allgemeine Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration.

Weitere Risikofaktoren, die das Unternehmen betreffen, sind in den fortlaufenden Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter www.sedarplus.ca zu finden. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

