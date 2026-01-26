Kingsmen Resources gibt Bought-Deal-Privatplatzierung mit Bruttoeinnahmen von 10 Mio. CAD bekannt

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERTEILUNG, DIREKT ODER INDIREKT, GANZ ODER TEILWEISE, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

Vancouver, British Columbia - 26. Januar 2026 / IRW-Press / Kingsmen Resources Ltd. (Kingsmen oder das Unternehmen) (TSXV: KNG) (OTCQB: KNGRF) (FWB: TUY) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Abkommen mit Red Cloud Securities Inc. (Red Cloud) als alleinigen Zeichner und Konsortialführer unterzeichnet hat, dem zufolge sich Red Cloud bereit erklärt hat, 4.444.445 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 2,25 CAD pro Einheit (der Angebotspreis) auf Bought-Deal-Basis im Rahmen einer Privatplatzierung zu erwerben (Bruttoeinnahmen in Höhe von 10.000.001,25 CAD) (das gezeichnete Angebot).

Jede Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant, ein Warrant) bestehen. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 3,00 CAD zu jedem Zeitpunkt bis zu einem Datum, das 36 Monate nach dem Abschlussdatum (wie hierin definiert) liegt.

Das Unternehmen gewährt Red Cloud eine Option, die bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum zur Gänze oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 888.889 zusätzliche Einheiten zum Angebotspreis (zusätzlichen Bruttoeinnahmen in Höhe von bis zu etwa 2.000.000,25 CAD) für den Wiederverkauf zu erwerben (die Zeichneroption). Das gezeichnete Angebot und die bei Ausübung der Zeichneroption auszugebenden Wertpapiere werden zusammen als Angebot bezeichnet.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot für die Exploration und Weiterentwicklung der unternehmenseigenen Projekte Las Coloradas und Almoloya in der historischen Region Parral im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua sowie als Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Vorbehaltlich der Konformität mit den geltenden regulatorischen Anforderungen und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (NI 45-106) werden die Einheiten gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Ausgeber gemäß Teil 5A von NI 45-106, revidiert durch die Coordinated Blanket Order 45-935 - Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (die Listed Issuer Financing Exemption), Käufern mit Wohnsitz in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario zum Verkauf angeboten werden. Die Wertpapiere, die aus dem Verkauf von Einheiten an Käufer mit Wohnsitz in Kanada im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption ausgegeben werden können, werden gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht voraussichtlich sofort frei handelbar sein. Die Einheiten werden auch in den USA oder an, auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen mittels einer Privatplatzierung gemäß den Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) sowie in Ländern außerhalb Kanadas und der USA mittels einer Privatplatzierung oder auf einer gleichwertigen Basis angeboten, jeweils in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen - vorausgesetzt, in diesen Ländern muss kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder ein anderes ähnliches Dokument eingereicht werden.

Es gibt ein Angebotsdokument (das Angebotsdokument) vom 26. Januar 2026 in Zusammenhang mit dem Angebot und der Inanspruchnahme der Listed Issuer Financing Exemption durch das Unternehmen, das im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens unter www.kingsmenresources.com aufgerufen werden kann. Potenzielle Investoren sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 11. Februar 2026 (das Abschlussdatum) oder einem anderen Datum, auf das sich das Unternehmen und Red Cloud einigen, abgeschlossen werden. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Erhalt sämtlicher erforderlicher Genehmigungen, einschließlich jener der TSX Venture Exchange (die TSXV).

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine geltende Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und der geltenden Wertpapiergesetze eines US-Bundesstaates nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.

Über Kingsmen Resources

Kingsmen Resources ist ein entdeckungsorientiertes Explorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung des Potenzials der beiden zu 100 % unternehmenseigenen Edelmetallgebiete Las Coloradas und Almoloya in der historischen Region Parral in Chihuahua (Mexiko) - einem der produktivsten Silbergürtel der Welt - konzentriert. Beide Projekte umfassen ehemalige Produktionsbetriebe mit hochgradigen Silber- und Goldvorkommen und liegen direkt auf Strukturkorridoren, in denen sich viele der bedeutendsten Silber-Gold-Lagerstätten Mexikos befinden. Zuletzt haben Bohrungen bei Las Coloradas neue Zonen mit einer hochgradigen Mineralisierung in geringer Tiefe bestätigt und das Potenzial für eine Reihe parallel zueinander verlaufender Strukturen über einen 4,5 Kilometer langen Entwicklungszug verdeutlicht. Im Projekt Almoloya ist auf Grundlage historischer Bohrungen, umfangreicher Untertagearbeiten und mehrerer Gangsysteme sehr wahrscheinlich mit einer in Erzgängen eingebetteten Mineralisierung vom Typ einer Karbonatverdrängungslagerstätte zu rechnen. Darüber hinaus ist Kingsmen mit einer NSR-Royalty von 1 % an den La Trini-Claims beteiligt, die sich auf dem Gelände des Projekts Los Ricos North von GoGold Resources im mexikanischen Bundesstaat Jalisco befinden.

Für das Board

Scott Emerson

Scott Emerson, President & CEO

Tel: 604- 685-9316

E-Mail: se@kingsmenresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung stellen möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemitteilung und andere Angelegenheiten beziehen, die in den öffentlich eingereichten Unterlagen des Unternehmens genannt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zum Abschluss des Angebots, zum voraussichtlichen Abschlussdatum des Angebots, zur beabsichtigten Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, zur Einreichung des Angebotsdokuments und zum Erhalt der behördlichen Genehmigungen für das Angebot. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, beruhen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und sind daher bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: dass das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, weiterhin die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten unterstützt; die Bedrohung durch den Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; geplante Arbeitsprogramme; Genehmigungen; und Beziehungen zu den Gemeinden. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSXV noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

