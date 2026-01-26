Fury ernennt Phillips Baker zum unabhängigen Direktor

TORONTO, Kanada - 26. Januar 2026 / IRW-Press / Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY | NYSE American: FURY) (Fury oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-insight-into-the-eau-claire-pe... -) freut sich, die Ernennung von Herrn Phillips S. Baker Jr. zum unabhängigen Direktor seines Verwaltungsrats (Verwaltungsrat) mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Phillips S. Baker Jr. verfügt über fast vier Jahrzehnte Erfahrung im Bergbau und war zuletzt von 2003 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2024 als Chief Executive Officer und Direktor der Hecla Mining Company (Hecla) tätig. Bei Hecla stärkte Herr Baker die Position des Unternehmens als größter Silberproduzent in den USA und Kanada durch ein strategisches Portfolio langlebiger Vermögenswerte. Herr Baker war auch führend im Goldbergbau mit zahlreichen Betrieben auf der ganzen Welt, darunter die Goldmine Casa Berardi im Eeyou Istchee-Territorium in der Region James Bay im Norden von Quebec.

Von 2017 bis 2020 war Herr Baker außerdem Vorsitzender des Vorstands der National Mining Association der Vereinigten Staaten. Seit 1990 hatte er Führungs- oder Verwaltungsratsfunktionen bei zahlreichen börsennotierten Unternehmen inne. Herr Baker wurde sowohl in Kanada als auch in den USA mit Auszeichnungen der CIM im Jahr 2023 und der SME im Jahr 2017 geehrt.

Im Namen des Verwaltungsrats freue ich mich sehr, Phil im Verwaltungsrat von Fury willkommen zu heißen. Phil genießt in der gesamten Bergbauindustrie hohes Ansehen und bringt aus seiner Tätigkeit bei Hecla umfassende Führungserfahrung sowie eine beeindruckende Erfolgsbilanz in den Bereichen operative Exzellenz, Innovation, Explorationserfolge, Sicherheitskultur, Kapitalallokation und Stakeholder-Engagement mit, kommentierte Brian Christie, Vorsitzender von Fury Gold Mines. Seine Perspektive wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir Eau Claire vorantreiben und uns darauf konzentrieren, langfristigen Wert für unsere Aktionäre, Mitarbeiter und die Gemeinden, in denen wir tätig sind, zu schaffen.

Ich bin durch meine Beziehung zu Dolly Varden schon seit langem mit Fury verbunden und freue mich sehr, dem Vorstand beizutreten, kommentierte Phillips Baker. Aufgrund meiner Erfahrung im Aufbau und Betrieb von Produktionsunternehmen bin ich davon überzeugt, dass die Vermögenswerte von Fury in der Region James Bay gut positioniert sind, um die Produktion voranzutreiben - entweder mit einer eigenständigen Mühle oder durch kundenspezifische Vermahlung - und so einen bedeutenden Shareholder Value zu schaffen. Das Unternehmen ist dank seiner starken Cash-Position und der Investition von Dolly Varden außerordentlich gut finanziert. Ich freue mich, einem Team beizutreten, das bereit ist, allen Stakeholdern einen bedeutenden Mehrwert zu bieten.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes, auf Kanada fokussiertes Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen in Kanada positioniert ist und 11,3 Millionen Stammaktien an Dolly Varden Silver Corp hält (12,9 % der ausgegebenen Aktien). Unter der Leitung eines Managementteams und eines Vorstands, die nachweisliche Erfolge bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Explorations en vorweisen können, beabsichtigt Fury, seine mehrere Millionen Unzen umfassende Gold durch strenge Projektbewertung und exzellente Exploration auszubauen. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards in Bezug auf Unternehmensführung, Umweltschutz, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com .

Für weitere Informationen über Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Salisha Ilyas, Investor Relations

Tel.: (844) 601-0841

E-Mail:info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

