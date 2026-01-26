Immuntherapie bei Brustkrebs: Behandlungsmöglichkeiten & moderne Immuntherapien

Immuntherapie bei Brustkrebs: Behandlungsmöglichkeiten & moderne ImmuntherapienPressetext verfasst von connektar am Mo, 2026-01-26 08:42.
Neue Einsatzmöglichkeiten durch personalisierte Immunansätze ergänzen etablierte Therapien bei Brustkrebs.
Brustkrebs ist mit jährlich hunderttausenden Neuerkrankungen eine der häufigsten Krebserkrankungen bei Frauen. Trotz erheblicher Fortschritte in Diagnostik und Therapie besteht insbesondere bei
fortgeschrittenen, rezidivierenden oder therapieresistenten Verläufen weiterhin ein hoher
medizinischer Bedarf an individualisierten Behandlungskonzepten. Vor diesem Hintergrund rücken
moderne Immuntherapien zunehmend in den Fokus der Onkologie.
Das Behandlungskonzept DKZ plus stellt einen integrativen Ansatz dar, bei dem die personalisierte
dendritische Zelltherapie gezielt mit weiteren immunmodulierenden Maßnahmen kombiniert wird.
Ziel ist es, das körpereigene Immunsystem des Patienten strukturiert dabei zu unterstützen, Tumorzellen besser zu erkennen und zu kontrollieren.
Dendritische Zellen als Schlüssel der Immunantwort
Dendritische Zellen spielen eine zentrale Rolle in der Immunabwehr, da sie als "Dirigenten" zwischen angeborenem und adaptivem Immunsystem fungieren. Im Rahmen der dendritischen Zelltherapie
werden patienteneigene Immunzellen außerhalb des Körpers gewonnen, aufbereitet und mit
individuellen Tumorantigenen konfrontiert. Anschließend werden diese aktivierten Zellen dem Patienten wieder zugeführt, um eine gezielte T-Zell-Antwort zu fördern.
Gerade beim Brustkrebs, der immunologisch sehr heterogen ist, bietet dieser personalisierte Ansatz die Möglichkeit, auf biologische Unterschiede zwischen Tumoren differenziert einzugehen.
Das Konzept DKZ plus: Kombination statt Monotherapie
Das DKZplus-Konzept verfolgt bewusst keinen isolierten Therapieansatz. Vielmehr werden - abhängig vom Krankheitsstadium und der individuellen Situation - zusätzliche Komponenten integriert, darunter:
* immunmodulierende Infusions- und Injektionstherapien
* begleitende Maßnahmen zur Unterstützung der Immunfunktion
* individuelle Therapiebegleitung und Verlaufskontrolle
Dieses Konzept eignet sich insbesondere für:
* Patientinnen mit fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs
* Patientinnen mit Rezidiven nach Standardtherapien
* Patientinnen, die keine oder nur eingeschränkt konventionelle Therapien erhalten können oder möchten
DKZ plus versteht sich dabei nicht als Ersatz, sondern als ergänzende Option im Rahmen eines
ganzheitlichen, individuell abgestimmten Behandlungskonzeptes.
Wissenschaftliche Einordnung und Verantwortung
Internationale Studien und klinische Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass immunbasierte Therapieansätze bei bestimmten Brustkrebs-Subtypen eine relevante immunologische Aktivität entfalten können.
Das DKZplus-Konzept orientiert sich an diesen Erkenntnissen und wird ausschließlich unter
Berücksichtigung medizinischer Standards, individueller Indikationsstellung und ärztlicher Begleitung eingesetzt.
"Personalisierte Immuntherapie bedeutet nicht pauschale Versprechen, sondern präzise Auswahl, realistische Zieldefinition und verantwortungsvolle Begleitung", betont das Netzwerk hinter dem
DKZplus-Konzept.
Ziel: Individualisierung und Lebensqualität
Neben onkologischen Zielparametern rückt DKZ plus auch Aspekte wie Therapieverträglichkeit,
Lebensqualität und informierte Entscheidungsfindung in den Mittelpunkt. Patientinnen werden
umfassend aufgeklärt und in die Therapieplanung aktiv einbezogen.
Über das DKZ-plus-Behandlungskonzept
DKZ plus ist ein personalisiertes immunonkologisches Behandlungskonzept auf Basis der dendritischen Zelltherapie, das durch begleitende immunmodulierende Maßnahmen ergänzt wird. Das Konzept wird im Rahmen eines spezialisierten medizinischen Netzwerks ist individuell auf die jeweilige
Patientensituation abgestimmt.
