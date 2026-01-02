Mit dem Gelben Zelt haben ehrenamtliche Geistliche der Scientology-Kirche in Mailand eine offene Anlaufstelle für praktische Unterstützung im Alltag geschaffen. Die Initiative verbindet aktuelle Nachbarschaftshilfe mit einem langjährigen Engagement in sozialen und gemeinwohlorientierten Projekten in Italien.

Das Gelbe Zelt wird international sowohl in Großstädten als auch nach Krisensituationen eingesetzt. Es dient als leicht zugänglicher Treffpunkt, an dem Interessierte direkt mit geschulten Freiwilligen in Kontakt treten und einfache, strukturierte Methoden kennenlernen können, die im täglichen Leben anwendbar sind.

Die ehrenamtlichen Geistlichen werden anhand von Schulungsmodulen aus dem Scientology-Handbuch unter dem Titel "Werkzeuge für das Leben" ausgebildet. Diese Module behandeln unter anderem Kommunikation, Lernmethoden, Unterstützung von Menschen in Stress- oder Belastungssituationen sowie praktische Schritte zur Konfliktlösung und Organisation. Ziel ist es, sowohl Nachbarschaftshilfe als auch Unterstützung in Notlagen leisten zu können.

Das Programm der ehrenamtlichen Geistlichen wurde von der Scientology-Kirche Mitte der 1970er Jahre als religiöser Sozialdienst ins Leben gerufen. Seitdem wurden weltweit an Hunderten von Einsatzorten praktische Hilfsmaßnahmen durchgeführt, häufig in Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen, Nichtregierungsorganisationen und lokalen Partnern.

In Italien sind die ehrenamtlichen Helfer seit mehr als zwei Jahrzehnten aktiv. Sie unterstützten Gemeinden bei größeren Notfällen und beim Wiederaufbau in Zusammenarbeit mit Zivilschutzorganisationen und kommunalen Diensten. Nach den Ereignissen vom 11. September 2001 gründeten italienische Helfer die Organisation Pro.Civi.Co.S (Zivilschutz-Ehrenamtliche der Scientology-Gemeinde), die kurz darauf in das nationale Zivilschutzregister Italiens aufgenommen wurde.

Zu den dokumentierten Einsätzen zählen unter anderem Hilfsmaßnahmen nach dem Erdbeben in L'Aquila im Jahr 2009, Einsätze während der Erdbebenserie in der Emilia-Romagna 2012, Unterstützung nach den Überschwemmungen auf Sardinien 2013 sowie Einsätze nach dem Erdbeben in Mittelitalien 2016. Während der COVID-19-Pandemie beteiligten sich die Helfer an Desinfektionsmaßnahmen, lokaler Unterstützung und an einer mehrjährigen Blutspendenpartnerschaft mit der Organisation AVIS. Weitere Einsätze folgten nach den Überschwemmungen in den Marken 2022, in der Emilia-Romagna 2023 sowie in Campi Bisenzio in der Toskana, wo die Hilfe auf Anfrage des Zivilschutzes erfolgte.

In Mailand verbinden die ehrenamtlichen Geistlichen Notfallvorsorge mit kontinuierlicher Nachbarschaftshilfe. Dazu zählen regelmäßige Reinigungsaktionen, Unterstützung bei kommunalen Projekten sowie Einsätze im Rahmen von Gesundheits- und Präventionsmaßnahmen. Auch in anderen Städten Norditaliens, darunter Verona, werden vergleichbare gemeinnützige Aktivitäten fortgeführt.

Sandro Oneda, Präsident des italienischen Koordinierungsverbands der ehrenamtlichen Helfer, betonte die Bedeutung regelmäßiger Blutspenden als Beitrag zum Gemeinwohl. Auch diese Aktivitäten seien Teil des kontinuierlichen Engagements in lokalen Gemeinschaften.

Auf europäischer Ebene wurde die Bedeutung praktischer Hilfe im gesellschaftlichen Alltag hervorgehoben. Ehrenamtliches Engagement könne dazu beitragen, soziale Stabilität zu fördern, insbesondere dort, wo öffentliche Strukturen stark beansprucht sind.

Das Programm der ehrenamtlichen Geistlichen folgt dem Leitgedanken, dass konkrete Unterstützung möglich ist und Verantwortung im Alltag übernommen werden kann. Die Einsätze in Mailand stehen damit in einer Reihe von Aktivitäten, die seit über fünf Jahrzehnten international und seit mehr als zwei Jahrzehnten in Italien durchgeführt werden.

Scientology-Kirche in Italien anerkannt

In Italien ist die Scientology-Kirche durch zahlreiche behördliche und gerichtliche Entscheidungen als Religionsgemeinschaft anerkannt. Auch in weiteren europäischen Ländern genießt die Scientology-Religion eine offizielle Anerkennung. Dazu zählen unter anderem Spanien, Portugal, Schweden, die Niederlande, Kroatien, Großbritannien, Slowenien, Griechenland und Nordmazedonien. Auch deutsche Gerichte haben wiederholt festgestellt, dass die Scientology-Kirchen und ihre Mitglieder unter dem Schutz von Artikel 4 des Grundgesetzes stehen. Weitere Informationen zur religiösen Anerkennung der Scientology in Europa finden Sie unter scientologyreligion.de.