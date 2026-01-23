Goldpreis - wieder neues Rekordhoch

Erstmalig stieg der Preis des Edelmetalls über 4.800 US-Dollar.

Knapp 13 Prozent macht der Preisanstieg beim Gold nun im neuen Jahr aus. Spannungen zwischen der NATO und den USA, neue Zolldrohungen seitens des US-Präsidenten und der Einbruch japanischer Staatsanleihen sorgten jetzt für den neuesten Preisanstieg. Das Thema Grönland wird wohl so schnell nicht vom Tisch sein. In Folge des Konflikts hat der US-Präsident acht europäischen Staaten, unter anderem Deutschland, Frankreich und Großbritannien mit der Androhung von Zöllen geantwortet. Ein Verhalten, das das Vertrauen in die USA nicht unbedingt stärkt. Im Gegenteil, der Wunsch nach Entdollarisierung dürfte sich verstärken.

Was den Goldpreis antreibt, sind zudem nach wie vor die hohen Staatsschulden der USA. Und auch das nicht enden wollende Kaufverhalten vieler Notenbanken. Gerade hat die Zentralbank Polens Pläne für den Kauf von 150 Tonnen Gold genehmigt. Konflikte und politische Spannungen verteuern das gefragte Edelmetall. Das war 2025 zu sehen und es geht im laufenden Jahr so weiter. Auch der Silberpreis legt wieder zu und nähert sich der 100-US-Dollar-Grenze. Mehr als 20 Prozent konnte Silber in 2026 bereits zulegen. In 2025 belief sich das Plus fast auf 150 Prozent.

Charttechniker sehen die Möglichkeit einer Korrektur des Goldpreises im Bereich von 4.890 bis 4.910 US-Dollar je Feinunze. Darüber jedoch wäre ein Anstieg bis 4.960 US-Dollar möglich. Geht es ähnlich der jüngsten Zeit weiter schnell aufwärts, dann wären die nächsten große Ziele 5.040 und 5.150 US-Dollar je Unze. Für eine größere Korrektur sprächen Kurse unter 4.665 US-Dollar. Und indem sich Gold und Silber verteuern, steigt der Wert von Bergbaugesellschaften, die diese Edelmetalle besitzen.

