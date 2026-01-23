RIKE veröffentlicht neue Single „Feel My Help“

Mit „Feel My Help“ veröffentlicht RIKE eine berührende neue Single, die Mut macht, Nähe schenkt und Hoffnung hörbar werden lässt. Der Song stammt vollständig aus ihrer eigenen Feder – Text und Musik wurden von RIKE selbst geschrieben und komponiert.

Im Zentrum steht RIKES außergewöhnliche Stimme: warm, klar und zugleich kraftvoll. Sie trägt den Song mit großer emotionaler Tiefe und schafft es, Trost und Zuversicht glaubwürdig zu vermitteln – selbst dann, wenn „storms rage and the sun doesn’t shine“. Ihre Stimme wird dabei zum sicheren Anker, der Zuhörer:innen unmittelbar erreicht.

Unterstützt wird RIKE von Andy Werner, dessen feinfühliges Featuring dem Song zusätzliche Weite verleiht, sowie vom Chor MOSAIK, der mit seinen choralen Passagen für Gänsehautmomente sorgt. Besonders im letzten Teil des Songs entfaltet sich ein intensiver Dialog zwischen Solostimme und Chor, der die zentrale Botschaft eindrucksvoll verstärkt.

Textlich erzählt „Feel My Help“ vom Loslassen vertrauter Wege, vom Weitergehen trotz Unsicherheit – und von der Gewissheit, dass echte Verbundenheit Zeit und Distanz überdauert. Bilder von Flüssen, Stürmen, Meer und Licht machen den Song universell verständlich und emotional zugänglich.

Mit „Feel My Help“ zeigt RIKE einmal mehr ihre Stärke als Songwriterin und Interpretin: authentisch, empathisch und stimmlich auf höchstem Niveau. Eine Single, die bleibt – und die man fühlt, selbst mit geschlossenen Augen.

RIKE kann für Events bei Smart & Nett gebucht werden.

UPC 3618025688102

Release 23.1.2026

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.