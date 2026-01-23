Hyung-ki Joo ist neuer Botschafter der Sir Peter Ustinov Stiftung

Der britische Komponist und Dirigent Hyung-ki Joo steht als neuer Stiftungsbotschafter an der Seite der Sir Peter Ustinov Stiftung.

Mit Hyung-ki Joo konnte die Sir Peter Ustinov Stiftung den renommierten Komponisten, Dirigenten und Pianisten als Botschafter gewinnen. Als Multiplikatoren tragen die Stiftungsbotschafter die Werte des Stiftungsgründers - Kindern weltweit den Zugang zu Bildung und Kreativität zu ermöglichen, gegen Vorurteile anzukämpfen und für gegenseitigen Respekt einzustehen - weiter.

Mit acht Jahren begann Hyung-ki Joo Klavier zu spielen. Zwei Jahre später erhielt er einen Platz an der Yehudi Menuhin School, die nur herausragenden, musikalischen Talenten vorbehalten ist. Seine Kompositionen und Arrangements spielen heute weltberühmte Orchester wie die New York Philharmoniker, das London Philharmonic Orchestra, das Chicago Symphonie Orchestra und die Wiener Symphoniker. Der britische Musiker hat mit dem griechischen Komponisten Vangelis und mit dem legendären amerikanischen Singer-Songwriter und Pianisten Billy Joel zusammengearbeitet.

Aber er ist nicht nur ein brillanter Musiker, sondern er hat auch ein natürliches Talent, aus seinen Schülerinnen und Schülern das Beste herauszuholen und ihnen die pure Freude an der Musik zu vermitteln.

"Hyung-ki Joo ist seit langem ein Bewunderer von Sir Peter Ustinov und teilt sein Engagement für die Förderung von Bildung, Toleranz und kreativen Möglichkeiten für junge Menschen auf der ganzen Welt. Wir heißen Hyung-ki Joo in der Sir Peter Ustinov Stiftung willkommen und freuen uns auf inspirierende Projekte mit ihm", erklärt Ali Ta?ba??, Vorstand der Sir Peter Ustinov Stiftung.

Neue Junior-Botschafter der Sir Peter Ustinov Stiftung aus Hessen sind der außergewöhnlich begabte Jazz-Schlagzeuger und Perkussionist David Jacobi aus Schlüchtern sowie der talentierte Posaunist und angehende Komponist Jannik Böhm aus Fulda.

Die Sir Peter Ustinov Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung für Kinder mit Sitz in Frankfurt am Main. Sie wurde 1999 von Sir Peter Ustinov und seinem Sohn Igor Ustinov gegründet. Ziel der Stiftung ist es, weltweit Kindern und jungen Menschen durch den Zugang zu Bildung und kreativen Ausdrucksmöglichkeiten bessere Lebensperspektiven zu bieten. Mit ihren Initiativen und Förderprojekten stärkt die Stiftung die persönliche Entwicklung junger Menschen, inspiriert sie zu Eigenverantwortung und eröffnet ihnen Chancen für eine selbstbestimmte Zukunft - unabhängig von Herkunft, Religion oder sozialem Status.

