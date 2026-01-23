BE@SOURCE erhebt Vorwürfe gegen Notar und Steuerberaterkammer Thüringen

Die Firma BE@SOURCE, vertreten durch Dipl.-Kfm. Georg Johannes Pauelsen, hat eine offizielle Beschwerde über berufliches Fehlverhalten gegen den Notar Dengler sowie die StBK Thüringen eingereicht.

Nessetal, den 17. Januar 2026 - Das Unternehmen BE@SOURCE, vertreten durch Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Georg Johannes Pauelsen, hat eine offizielle Beschwerde über berufliches Fehlverhalten gegen den Notar Dr. Dengler sowie die Steuerberaterkammer Thüringen eingereicht. In der Beschwerde werden schwerwiegende Vorwürfe erhoben, die sowohl die fachliche Kompetenz als auch die Arbeitsweise der genannten Parteien betreffen.

Herr Pauelsen kritisiert insbesondere die mangelhafte Beratung durch den Notar Dr. Dengler im Zusammenhang mit der Anmeldung seiner Steuerberatungsgesellschaft gemäß § 3 Steuerberatungsgesetz ins Handelsregister. Es wird bemängelt, dass weder die korrekte Rechtsformwahl noch die Voraussetzungen zur Geschäftsführung einer Steuerberatungsgesellschaft ordnungsgemäß benannt wurden. Zudem sei der Hinweis auf § 20 Umwandlungssteuergesetz, der für Projekte dieser Größenordnung relevant ist, unterblieben.

Darüber hinaus wirft Herr Pauelsen der Steuerberaterkammer Thüringen, vertreten durch Herrn Volljuristen Schneider und Präsident Dr. Herbert Becherer, diskriminierendes Verhalten sowie Rechtsbeugung und Nötigung vor. Er betont, dass er die Voraussetzungen zur Befreiung von der Steuerberaterprüfung gemäß § 38 Steuerberatungsgesetz erfüllt und entsprechende Nachweise vorgelegt habe.

Die entstandenen Verzögerungen bei der Eintragung ins Handelsregister haben laut Herrn Pauelsen bereits zu finanziellen Schäden geführt, die sich in den kommenden Wochen weiter akkumulieren könnten. BE@SOURCE fordert daher eine Bezifferung des entstandenen Schadens bis zum 30. Januar 2026.

Um die Markenrechte von BE@SOURCE zu sichern, hat das Unternehmen die Rechtsanwaltskanzlei horak Rechtsanwälte Partnerschaft mbB beauftragt. Trotz der Hindernisse zeigt sich BE@SOURCE entschlossen, die geplanten Ziele und Tätigkeitsfelder des Unternehmens weiter zu verfolgen. https://www.youtube.com/watch?v=QohXsXCXAco&t=23s

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

BE@SOURCE

Gartenstraße 27a, 99869 Nessetal

E-Mail: info@be-at-source.com

Telefon: +(49)15750652104

Website: www.be-at-source.com

_Ende der Mitteilung_

