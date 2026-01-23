Kampf um Rohstoffe: INSIDER PACKT AUS - sein vielleicht wichtigstes Video!

Im Rohstoff-Sektor kennt man Ihn sehr genau, doch öffentlich aufgetreten ist er bisher selten.

Dieser Beitrag bewirbt ein Video zu Rohstoffmärkten und dient der Information. Keine Anlageberatung.

ein absoluter Kenner der Szene, der mit fast 30 Jahren Kapitalmarkt-Erfahrung erklärt, wie USA, China & Saudi-Arabien den Rohstoffmarkt neu ordnen, warum Rohstoffe, vor allem aber Minen-Aktien jetzt besonders spannend und extrem lukrativ sind.

Die Lage scheint ernster zu sein als viele glauben. Während Europa noch diskutiert, wird anderswo längst entschieden: Rohstoffe wie z.B. Uran, Kupfer, Silber & Gold werden immer mehr zur Machtfrage. Kein Wunder, denn KI-Rechenzentren, Netzausbau und Elektrifizierung treiben die Nachfrage nach das allen Rohstoffen massiv nach oben, während die Angebotsseite nach Jahren der Unterinvestition nicht nachkommt.

Was dahinter steckt, und warum auch Edelmetalle so gewaltig mitziehen, erfahren Sie in diesem richtungsweisendem Interview, was Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen sollten. Dranbleiben lohnt sich!

Lesen Sie hier mehr und schauen Sie sich gerne dieses hochspannende Interview an.

Viel Spaß mit dem Interview und anschließend happy Trading,

Ihr Jörg Schulte

Disclaimer: Keine Anlageberatung. Rohstoffmärkte und Mining-Aktien sind volatil, es bestehen erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust. Dieser Beitrag bewirbt ein Video zu Rohstoffmärkten und dient rein der Information. Keine Anlageberatung.

