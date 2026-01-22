LED2WORK erhält TRUMPF Supplier Award in der Kategorie "Best Overall Performance"

Die LED2WORK GmbH ist mit dem TRUMPF Supplier Award 2025 in der Kategorie "Best Overall Performance" ausgezeichnet worden.

Bereits im November vergangenen Jahres würdigte der Ditzinger Werkzeugmaschinen- und Laserhersteller TRUMPF damit die herausragenden Leistungen von LED2WORK in den Bereichen Qualität, Zuverlässigkeit, Innovationskraft und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Die offizielle Preisübergabe fand am Freitag in der TRUMPF-Unternehmenszentrale in Ditzingen statt.

"Wir dürfen TRUMPF nun seit fast zehn Jahren im Bereich Maschinenbeleuchtung beliefern und haben uns in dieser Zeit von einer sogenannten Second Source zum Erstlieferanten entwickelt", erklärt Jan Schiga, Geschäftsführer und Inhaber der LED2WORK GmbH. "Was unsere Zusammenarbeit besonders macht, ist der respektvolle und konstruktive Umgang auf Augenhöhe, auch in anspruchsvollen Phasen. Gemeinsam haben wir es bisher immer geschafft, Lösungen zu finden, die für beide Seiten erfolgreich waren."

Für das mittelständische Unternehmen aus Pforzheim ist die Auszeichnung eine besondere Anerkennung. "Das uns über viele Jahre entgegengebrachte Vertrauen und die nun erhaltene Auszeichnung sind für uns eine große Ehre. Gleichzeitig ist sie ein Ansporn, weiterhin mit voller Leidenschaft und Innovationskraft hochwertige Beleuchtungslösungen für unsere Kunden zu entwickeln", so Schiga weiter.

Mit dem Award in der Kategorie "Best Overall Performance" gehört LED2WORK nun zum Kreis der wichtigsten strategischen Lieferanten von TRUMPF. Die Auszeichnung unterstreicht den hohen Qualitätsanspruch und die Leistungsfähigkeit des Unternehmens im Bereich industrieller LED-Beleuchtungssysteme.

