gotomaxx startet kostenloses Online-Tool zur KI-gestützten Umwandlung von PDF-Rechnungen in ZUGFeRD-E-Rechnungen

Hauenstein, den 21. Januar 2026

Der Softwareanbieter gotomaxx erweitert sein Portfolio im Bereich digitale Geschäftspost und E?Rechnung um ein neues, kostenfreies Online-Tool. Ab sofort können Unternehmen PDF?Rechnungen ohne Installation, ohne Registrierung und ohne technische Hürden in eine gesetzeskonforme ZUGFeRD?E?Rechnung umwandeln. Die Lösung richtet sich insbesondere an kleine und mittelständische Unternehmen, Handwerksbetriebe, Dienstleister sowie Rechnungssteller ohne ERP?System.

Unkomplizierte Lösungen im Fokus

Mit der E?Rechnungspflicht ab 2027, die zunächst Unternehmen mit einem Vorjahresumsatz über 800.000?Euro betrifft, steigt der Bedarf an unkomplizierten und sofort einsetzbaren Tools. Viele kleinere Betriebe stehen vor der Herausforderung, E?Rechnungen erstellen zu müssen, ohne über ein ERP? oder FiBu?System zu verfügen. Genau hier setzt das neue gotomaxx?Tool an - Perfekt für alle, die nur gelegentlich E-Rechnungen erstellen und trotzdem rechtssicher unterwegs sein müssen.

PDF hochladen – KI erkennt Inhalte – ZUGFeRD?Datei herunterladen

Das Online?Tool ermöglicht die direkte Umwandlung einer PDF?Rechnung in eine ZUGFeRD?konforme E?Rechnung (PDF/A?3 mit eingebetteter XML?Datei).

Der Ablauf ist bewusst einfach gehalten:

• PDF?Rechnung hochladen

• KI analysiert Inhalte wie Rechnungsnummer, Positionen, Steuern und Summen

• Daten werden automatisch in ein strukturiertes Formular übertragen

• Nicht erkannte Pflichtfelder können manuell ergänzt werden

• ZUGFeRD?XML wird erzeugt und steht sofort zum Download und damit zum manuellen Versand bereit

Die Verarbeitung erfolgt sicher auf gotomaxx?Servern; hochgeladene Dateien werden nach der Konvertierung automatisch gelöscht. Der gesamte Service ist kostenfrei und ohne Anmeldung nutzbar.

Einstieg in automatisierte E?Rechnungsprozesse

Das Online?Tool dient als einfacher Einstieg in die digitale E?Rechnungserstellung. Unternehmen, die größere Mengen automatisiert verarbeiten möchten, können nahtlos auf PDFMAILER umsteigen. Über diesen lassen sich E-Rechnungen direkt aus ERP- & FiBu-Systemen automatisiert erstellen, prüfen & versenden.

Das Gratis-E-Rechnungstool steht ab sofort kostenfrei zur Verfügung: https://erechnung.new/

Weitere Informationen zu gotomaxx

gotomaxx ist ein auf digitale Geschäftsprozesse spezialisierter Softwareanbieter mit Fokus auf elektronischen Dokumentenversand sowie die Verarbeitung eingehender Geschäftspost. Das Unternehmen entwickelt leistungsfähige Lösungen rund um elektronische Rechnungen, automatisierten Versand, Archivierung und gesetzeskonforme Datenverarbeitung – für kleine und mittlere Unternehmen ebenso wie für Softwarehersteller und Organisationen mit komplexen Systemlandschaften.

Mit Produkten wie PDFMAILER und API-basierten Services unterstützt gotomaxx Unternehmen dabei, E-Rechnungsformate wie ZUGFeRD und XRechnung effizient umzusetzen, Versandprozesse zu automatisieren und regulatorische Anforderungen sicher zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht dabei ein praxisnaher Ansatz, der bestehende Systeme sinnvoll ergänzt und Prozesse messbar vereinfacht.

gotomaxx verbindet technologische Expertise mit einem klaren Blick auf Marktanforderungen und Zukunftsthemen wie E-Invoicing, Automatisierung und KI-gestützte Services. Ziel ist es, digitale Prozesse nicht nur gesetzeskonform, sondern nachhaltig effizient zu gestalten.

Für kleine Unternehmen, Dienstleister und Selbstständige bietet gotomaxx mit eRechnung.new einen kostenfreien Service, um manuell erstellte PDF-Rechnungen in gesetzeskonforme E-Rechnungen im ZUGFeRD-Format zu wandeln und sich so frühzeitig auf die E-Rechnungspflicht im Rechnungsversand vorzubereiten.

