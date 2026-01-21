Cosmino Panteo: vom Excel-Chaos zur digitalen Transparenz - wenn Eigenlösungen an ihre Grenzen stoßen

Selbstgemachte BDE-Lösungen aus Excel, Access und Makros scheinen auf den ersten Blick günstig. Doch viele Risiken, darunter die Abhängigkeit von Einzelpersonen und die oft mangelhafte Erfassungsqualität sorgen am Ende für eine kurze Lebensdauer und zum Schritt zu einer professionellen BDE-Lösung.

Der Schritt zu einer professionellen Lösung Unsere Antwort ist ein professionelles MES oder eine BDE-Lösung von COSMINO.

Damit werden Insellösungen durch eine robuste und zukunftssichere Plattform ersetzt – nachvollziehbar, auditfähig und mit klaren Berechtigungskonzepten. Die Vorteile, die unsere Kunden dadurch erzielen, sind eindeutig:

- Zuverlässige Transparenz: Entscheidungen basieren auf Fakten, nicht auf Bauchgefühl

- Bis zu 75 % weniger Aufwand für manuelle Erfassung und Korrekturen

- Fokus auf Verbesserungen: valide Daten zeigen, wo sich KVP lohnt

- 10–20 % Effizienzsteigerung sind realistisch – das sehen wir in Projekten immer wieder

- Zukunftssicherheit: unsere Lösungen werden kontinuierlich weiterentwickelt

Die Erfahrungen aus den Eigenentwicklungen liefern eine wertvolle Basis: Vorgaben und Anforderungen lassen sich übernehmen, und die Teams spüren schnell die Entlastung durch die neue Lösung. Weitere Informationen hierzu: https://www.cosmino.de/neuigkeiten/vom-excel-chaos-zur-digitalen-transpa...