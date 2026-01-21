Erster deutscher Nadaq-CEO seit BioNTech-Gründer Ugur Sahin - Perpetuals.com neu an der Nasdaq

Deutscher Professor wird Nasdaq-CEO - will mit Nvidia-KI den 17-Billionen-Zocker-Markt für Kleinanleger fair machen

Deutscher Professor führt jetzt das Nasdaq-Unternehmen Perpetuals.com

Patrick Gruhn revulutioniert mit Nvidia-KI und Blockchain-Plattform einen 17-Milliarden-Dollar-Markt revolutionieren

Aktie von Perpetuals.com in Europa ab heute handelbar

NEW YORK/FRANKFURT, 20. Januar 2026 - Erstmals seit mehr als fünf Jahren steht wieder ein Deutscher als CEO an der Spitze eines Nasdaq-notierten Unternehmens:

Professor Patrick Gruhn (44), gebürtiger Hannoveraner und Fintech-Pionier, leitet ab sofort als Co-CEO das Unternehmen Perpetuals.com Ltd. (NASDAQ: PDC).

Der letzte Deutsche, der in einer CEO-Position an der Nasdaq startete, war im Oktober 2019 Professor Ugur Sahin, Gründer und CEO des Immuntherapieherstellers BioNTech SE, der während der Corona-Pandemie weltweit bekannt wurde.

Vom Jurastudenten zum Nasdaq-CEO

Patrick Gruhn gründete sein erstes Unternehmen mit 18 Jahren. Nach seinem Jurastudium in Hannover sowie später einem LL.M- und MBA-Abschluss lebte er mehrere Jahre in der Schweiz, bevor er vor rund zehn Jahren in die Vereinigten Staaten auswanderte.

Als Serienunternehmer, Jurist und Softwareingenieur gilt Gruhn inzwischen als einer der global führenden Experten für die Tokenisierung von Assets im FinTech-Sektor.

"Ich freue mich über das Vertrauensbeweis der Aktionäre", sagt Patrick Gruhn. "Wir wollen für alle Anteilseigner eine deutliche Wertsteigerung erzielen."

Zusammenschluss schafft globalen Fintech-Player

Gruhn leitet Perpetuals.com gemeinsam mit Co-CEO Satoshi Kobayashi. Das Unternehmen entstand vor wenigen Tagen aus dem Zusammenschluss von Earlyworks Co., Ltd. und Perpetual Markets Ltd.

Die Aktionäre von Earlyworks stimmten dem Zusammenschluss auf einer außerordentlichen Hauptversammlung zu. Seit dem 19. Januar 2026 firmiert das kombinierte Unternehmen unter dem Namen Perpetuals.com Ltd. und wird an der Nasdaq mit dem Börsensymbol NASDAQ:PDC gehandelt.

Die Aktie ist seit heute global handelbar - Bürger in der EU und der Schweiz können Anteile über ihre Bank oder ihren Online-Broker erwerben.

17-Milliarden-Dollar-CFD-Markt im Visier

Das Unternehmen Perpetuals.com hat Softwarelösungen entwickelt, die klassische Finanzmärkte mit Blockchain-basierten Kryptomärkten verbinden.

Das Kernprodukt ist die Börsen-Softwaresuite Kronos X®, eine in der EU eingetragene Marke. Diese Technologie ermöglicht regulierten Handelsplattformen 24/7-Selbstclearing und Blockchain-basierte Abwicklung.

"Wir definieren neu, wie moderne Finanzmärkte funktionieren", betont Gruhn: "Transparent, effizient und zugänglich für alle."

Ein zentrales Wachstumsfeld ist der CFD-Markt. Differenzkontrakte (CFDs) sind Finanzderivate, mit denen Anleger auf Preisbewegungen spekulieren, ohne die Basiswerte zu besitzen.

Der Markt macht laut European Securities and Markets Authority (ESMA) rund 51 Prozent der europäischen Aktien-Derivatepositionen aus. Das monatliche Handelsvolumen beträgt weltweit rund 17 Milliarden Dollar.

KI-Technologie für einen ethischen Handel

Während die US-Börsenaufsicht SEC den CFD-Handel zum Anlegerschutz verboten hat, ist er in Europa noch erlaubt.

Die Verlustquote bei Kleinanlegern liegt in der Regel weit über 50 Prozent. "Dieses System ist unethisch", betont CEO Gruhn. "Wir wollen das ändern."

Perpetuals.com nutzt ein firmeneigenes maschinelles Lernsystem, trainiert mit Millionen von Daten aus dem Privatkundenhandel. Diese KI-Technologie unterstützt die Entwicklung innovativer Alternativen zu CFDs und Perpetual Futures.

Die Softwarelösung senkt die Kosten erheblich: Das 24/7-Selbstclearing ersetzt das kostenintensive Central Counterparty Clearing House-Verfahren. Anleger können sofort nach einem Verkauf über ihr Geld verfügen - statt bis zu 48 Stunden zu warten.

Tokenisierung und globales Marktpotenzial

Perpetuals.com zählt zu den Pionieren der Tokenisierung im Finanzsektor. Professor Gruhn und Dr. Robin Matzke ermöglichten bereits 2017 mit ihrem Unternehmen DigitalAssets AG die Tokenisierung von Aktien.

Der globale Derivatemarkt glaubte Ende Juni 2025 auf 846 Milliarden US-Dollar (Bank für Internationalen Zahlungsausgleich). Dies unterstreicht das Potenzial für innovative, Blockchain-native Plattformen.

Europäische Erweiterung

Um die strategische Ausrichtung zu stärken, ist Matthew Nicoletti dem Board of Directors beigetreten. Nicoletti bringt über 15 Jahre Kapitalmarkterfahrung in M&A, Börsengängen und Fintech-Strukturierung mit.

Für 2026 plant Perpetuals.com den Betrieb eigener Multilateraler Handelssysteme (MTF) in Europa sowie die Einführung tokenisierter Produkte, darunter Pre-IPO-Kontrakte, strukturierte Produkte und Optionen.

"Wir schätzen die starke Unterstützung unserer Aktionäre", sagt Patrick Gruhn. "Mit dieser Zustimmung haben wir die Plattform von Perpetual Markets vollständig integriert. Damit richten wir unsere Identität klar auf ethische, KI-gestützte Handelslösungen im globalen Maßstab aus."

Über Perpetuals.com Ltd.

Perpetuals.com (NASDAQ: PDC) ist ein Finanztechnologie-Unternehmen, das Blockchain-Infrastruktur und künstliche Intelligenz kombiniert, um den Handel mit digitalen Vermögenswerten zu transformieren. Die proprietären Handelsplattform-Operationen der Perpetuals.com Group - gegründet von Patrick Gruhn, Robin Matzke und Nayia Ziourti - werden im Januar 2026 in die proprietäre Blockchain-Lösung von EarlyWorks integriert, um Perpetuals.com zu bilden.

Perpetuals.com entwickelt und betreibt Kronos X®, eine proprietäre Multi-Asset-Handelsplattform und Blockchain-basierte Settlement-Lösung, die vollständig den europäischen Vorschriften einschließlich MiFID II, MiCA, DORA und EMIR entspricht. Das Unternehmen bietet Finanzmarktinfrastruktur als Dienstleistung vom Equinix FR2 in Frankfurt am Main, Deutschland, neben Eurex und Xetra an und ermöglicht seinen Kunden den 24/7-Handel mit Krypto-Spot, Derivaten, tokenisierten Wertpapieren und strukturierten Produkten. Zu den Kunden von Kronos X® gehören CySEC-lizenzierte Multilaterale Handelssysteme mit EU-MTF-Äquivalenz, die in den Vereinigten Staaten, Australien und Hongkong anerkannt sind.

Das Team von Perpetuals.com war Pionier bei regulierten tokenisierten Finanzprodukten, darunter Pre-IPO-Kontrakte für Coinbase, Airbnb und Robinhood - wie von Forbes berichtet - sowie tokenisierte Aktien, die auf führenden internationalen Börsen gehandelt wurden. Aufbauend auf Machine-Learning-Analysen von Millionen von Retail-Handelstransaktionen hat das Unternehmen eine KI-gestützte Risikointelligenz entwickelt, die Handelsergebnisse in Echtzeit vorhersagt - wodurch Derivate-Hedging-Operationen optimiert und ein beispielloser Kundenschutz in Prognosemärkten ermöglicht werden. Ein neues Prognosemarkt-System auf Basis des proprietären KI-Modells soll im zweiten Quartal 2026 angekündigt werden.

Weitere Informationen unter group.perpetuals.com.

Über Patrick Gruhn

Professor Patrick Gruhn, LL.M., MBA, ist Co-CEO von Perpetuals.com. Der gebürtige Deutsche ist Serienunternehmer, Jurist, Softwareingenieur und Fintech-Innovator. Er absolvierte ein MBA-Studium und weiterführende Studien ua am Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Gruhn gründete gemeinsam mit Dr. Robin Matzke das Unternehmen DigitalAssets.AG mit. Die Plattform für tokenisierte Vermögenswerte wurde 2021 für 400 Millionen US-Dollar übernommen. Anschließend gelang Gruhn Führungspositionen bei einem internationalen Finanzdienstleister.

Gruhn ist Professor für Praxis am Institut für Entrepreneurship, Innovation, AI, FinTech-Recht und Sozialphilosophie des European Institute of Management in Malta. Außerdem ist er Eigentümer des gemeinnützigen katholischen Fernsehsenders K-TV (www.k-tv.org) und Miteigentümer der German University of Digital Science (www.german-uds.de), Deutschlands erster staatlich anerkannter vollständig digitaler Universität mit Fokus auf Künstliche Intelligenz und Digitalen Wandel.

Als Co-CEO von Perpetuals.com bringt Prof. Gruhn jahrzehntelange Erfahrung in Regulated Digital Finance, Blockchain Infrastructure und Ethical Innovation ein.

Markeninformationen

Kronos ist eine eingetragene Marke in der Europäischen Union unter der Anmeldenummer 0190997099. Perpetuals.com™ ist Gegenstand einer anhängigen Markenanmeldung in der Europäischen Union unter der Anmeldenummer 019186468.

