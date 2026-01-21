IsoEnergy Ltd. gibt 50 Millionen Dollar Bought-Deal-Finanzierung bekannt

Alle Geldbeträge sind in kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.

Toronto, 20. Januar 2026 / IRW-Press / IsoEnergy Ltd. (TSX:ISO, NYSE American:ISOU) (das Unternehmen oder IsoEnergy) (- www .commodity-tv.com/play/isoenergy-exciting-ceo-insights-on-the-world-nuclear-association-meeting-and-corporate-update/ -) gibt bekannt, das man eine Vereinbarung mit einem Konsortium von Emissionsbanken (die Emissionsbanken) geschlossen hat, wonach die Emissionsbanken sich bereit erklärt haben, auf Basis eines Festkaufvertrags 3.333.400 Stammaktien des Unternehmens (Stammaktien) zu einem Preis von 15,00 CAD pro Stammaktie (der Angebotspreis) zu erwerben, was einem Bruttoerlös von 50.001.000 CAD entspricht (das Angebot).

Das Unternehmen hat zugestimmt, den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption zum Kauf von bis zu 500.010 zusätzlichen Stammaktien zum Angebotspreis zu gewähren, die ganz oder teilweise, jederzeit und von Zeit zu Zeit bis zu 30 Tage nach Abschluss des Angebots ausgeübt werden kann, um etwaige Mehrzuteilungen abzudecken und zur Marktstabilisierung. Wenn diese Option vollständig ausgeübt wird, werden im Rahmen des Angebots zusätzliche Bruttoeinnahmen in Höhe von 7.500.150 CAD erzielt, sodass sich die Bruttoeinnahmen aus dem Angebot insgesamt auf 57.501.150 CAD belaufen.

Die Stammaktien werden im Wege eines Prospektnachtrags angeboten, der in allen Provinzen und Territorien Kanadas mit Ausnahme von Quebec sowie in den Vereinigten Staaten auf Privatplatzierungsbasis und in anderen Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten eingereicht wird, sofern keine Prospektpflicht oder vergleichbare Verpflichtung besteht. Der Zugang zum Prospektnachtrag und zum entsprechenden Basisprospekt sowie zu etwaigen Änderungen daran wird innerhalb von zwei Geschäftstagen unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca gemäß den Wertpapiergesetzen über die Verfahren für den Zugang zu einem Basisprospekt, einem Prospektnachtrag und etwaigen Änderungen daran möglich sein.

Gleichzeitig mit dem Angebot beabsichtigt das Unternehmen, eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die gleichzeitige Privatplatzierung) von bis zu 1.666.666 Stammaktien zu einem Preis von 15,00 CAD pro Aktie mit NexGen Energy Ltd. (NexGen) durchzuführen, wodurch sich ein Bruttoerlös von insgesamt bis zu etwa 25.000.000 CAD ergibt. Die gleichzeitige Privatplatzierung wird durchgeführt, damit NexGen seinen anteilsmäßigen Besitzanteil an dem Unternehmen nach Durchführung des Angebots bei etwa 30 % halten kann. Die im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung auszugebenden Stammaktien unterliegen einer Sperrfrist von vier Monaten und einem Tag nach Abschluss der gleichzeitigen Privatplatzierung. Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Stammaktien im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung sind keine Provisionen oder sonstigen Gebühren an die Konsortialbanken zu zahlen.

Der Erlös aus dem Angebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung soll zur Finanzierung der weiteren Erschließung und Exploration der Mineralgrundstücke des Unternehmens sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Das Angebot soll am oder um den 27. Januar 2026 abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen für die Notierung der Stammaktien an den erforderlichen Börsen, wobei diese Notierungen vor Abschluss des Angebots unter Vorbehalt genehmigt werden müssen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der Bundesstaaten weder angeboten noch verkauft werden.

Über IsoEnergy Ltd.

IsoEnergy (TSX: ISO) (NYSE: ISOU) ist ein führendes, global diversifiziertes Uranunternehmen mit umfangreichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den wichtigsten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens, die sich in verschiedenen Entwicklungsstadien befinden und kurz-, mittel- und langfristige Hebelwirkungen auf steigende Uranpreise bieten. IsoEnergy treibt derzeit sein Larocque East-Projekt im Athabasca-Becken in Kanada voran, wo sich die Hurricane-Lagerstätte befindet, die über die weltweit hochwertigsten angezeigten Uranmineralressourcen verfügt.

IsoEnergy verfügt außerdem über ein Portfolio an genehmigten, ehemals produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah, für die eine Lohnverarbeitungsvereinbarung mit Energy Fuels besteht. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können bei entsprechenden Marktbedingungen schnell wieder in Betrieb genommen werden, wodurch IsoEnergy als kurzfristiger Uranproduzent positioniert ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

IsoEnergy Ltd.

Philip Williams, CEO und Direktor

(833) 572-2333

info@isoenergy.ca

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die Toronto Stock Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Offenlegung in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet). Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, erwartet oder erwartet nicht oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, könnten oder werden, eintreten oder erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Informationen können sich auf das Angebot und die gleichzeitige Privatplatzierung beziehen, einschließlich Aussagen über den Abschluss des Angebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung und die voraussichtlichen Abschlussdaten; den erwarteten Erhalt behördlicher und anderer Genehmigungen im Zusammenhang mit dem Angebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung; den erwarteten Erlös aus dem Angebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung und die voraussichtliche Verwendung des Nettoerlöses daraus; sowie alle anderen Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die die Unternehmen erwarten oder vorhersagen, dass sie in Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß geschäftlichen, marktbezogenen und wirtschaftlichen Risiken, Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem die Annahmen, dass IsoEnergy das Angebot und die gleichzeitige Privatplatzierung gemäß den Bedingungen und Auflagen der entsprechenden Vereinbarungen abschließen wird, dass das Unternehmen die erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen im Zusammenhang mit dem Angebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung erhalten wird, dass das Unternehmen alle Voraussetzungen für den Abschluss des Angebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung rechtzeitig erfüllen wird, dass sich der Uranpreis nicht wesentlich ändert und dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich zum Nachteil ändern. Obwohl IsoEnergy versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Solche Aussagen geben die aktuellen Ansichten von IsoEnergy in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von IsoEnergy als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: eine wesentliche nachteilige Änderung des Zeitplans und der Bedingungen, zu denen das Angebot und die gleichzeitige Privatplatzierung abgeschlossen werden; die Unfähigkeit, alle Bedingungen für den Abschluss des Angebots oder der gleichzeitigen Privatplatzierung zu erfüllen oder aufzuheben; das Versäumnis, behördliche Genehmigungen im Zusammenhang mit dem Angebot oder der gleichzeitigen Privatplatzierung zu erhalten; behördliche Entscheidungen und Verzögerungen; die allgemeinen Bedingungen an den Aktienmärkten; die Nachfrage, das Angebot und die Preisgestaltung für Uran; sowie die allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Bedingungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, in denen die betreffende Partei geschäftlich tätig ist. Weitere Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen wesentlich beeinflussen könnten, sind in den Risikofaktoren im jüngsten Jahresbericht der Geschäftsleitung oder im Jahresinformationsformular von IsoEnergy sowie in anderen Unterlagen von IsoEnergy beschrieben, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. IsoEnergy verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IsoEnergy Ltd.

Philip Williams

217 Queen St. West, Suite 401

M5V 0R2 Toronto, ON

Kanada

email : info@isoenergy.ca

Pressekontakt:

IsoEnergy Ltd.

Philip Williams

217 Queen St. West, Suite 401

M5V 0R2 Toronto, ON

email : info@isoenergy.ca