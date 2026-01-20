EasyCloak verstehen: Im kostenfreien GfA-Webinar zeigt Robert Bauer (intension GmbH), wie modernes Identity & Access Management mit Keycloak-Basis einfacher, sicherer und praxisnah gelingt.

Baden-Baden, Januar 2026 - Moderne Organisationen stehen vor einer wachsenden Herausforderung: Zugriffsrechte, Benutzerkonten und Authentifizierungsprozesse müssen sicher, nachvollziehbar und zugleich praktikabel gesteuert werden. Identity & Access Management (IAM) ist damit längst kein "Spezialthema" mehr, sondern ein zentraler Baustein für IT-Sicherheit, Datenschutz und effiziente Abläufe.

Mit Keycloak steht eine etablierte Open-Source-Plattform zur Verfügung, die in vielen Projekten eine wichtige Rolle spielt. In der Praxis zeigt sich jedoch häufig ein typisches Spannungsfeld: hohe Leistungsfähigkeit auf der einen Seite - und ein Einstieg, der ohne Erfahrung schnell komplex wirken kann. Genau an diesem Punkt setzt das kostenfreie Online-Webinar "EasyCloak verstehen - Der einfache Einstieg ins moderne Identity Management" an, das von der Gesellschaft für Arbeitsmethodik e. V. (GfA) angeboten wird.

Im Mittelpunkt steht EasyCloak, eine Lösung, die auf Keycloak aufbaut, jedoch konsequent auf Benutzerfreundlichkeit und intuitive Abläufe ausgericht ist.

Referent Robert Bauer (intension GmbH) zeigt in einem kompakten, verständlichen Format, wie EasyCloak den Zugang zum Thema IAM erleichtert - sowohl für technische Teams als auch für Verantwortliche, die schnelle Orientierung suchen.

Die Teilnehmenden erhalten Einblicke, wie: Benutzer, Gruppen und Berechtigungen strukturiert und effizient verwaltet werden können,

* Login-Prozesse moderner gestaltet werden - inklusive Social Login und Passkeys,

* Self-Service-Funktionen Support und Administration entlasten,

* EasyCloak unkompliziert in bestehende Systeme integrierbar ist.

Das Webinar richtet sich an Interessierte aus Unternehmen, Beratung, IT-Organisationen sowie alle, die IAM nicht nur "verstehen", sondern vor allem praktisch greifbar machen möchten.

Termin: Dienstag, 27. Januar 2026

Uhrzeit: 19:00-20:30 Uhr (Online)

Referent: Robert Bauer (intension GmbH)

Moderation: Klaus Lichtenauer, Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. - GfA -

Teilnahme: kostenfrei, begrenzte Plätze. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Anmeldung: über die Eventseite: https://gfaev.de/events/easycloak-verstehen/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. (GfA)

Frau Brigitte JANSEN

Balger Hauptstraße 31

76532 Baden-Baden

Deutschland

fon ..: 015738488881

web ..: https://gfaev.de

email : bj@gfaev.de

Die Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. (GfA): Seit 1954 sind wir die Anlaufstelle für alle, die ihr Berufs- und Privatleben aktiv gestalten wollen. Wir glauben daran, dass lebenslanges Lernen und persönliche Entfaltung der Schlüssel zu einem erfüllten Dasein sind.

Unsere Veranstaltungen und Veröffentlichungen sind dein Werkzeugkasten für Erfolg und Zufriedenheit. Das Besondere an der GfA? Unsere unglaublich vielfältige Community! Hier teilen Mitglieder ihr gesammeltes Know-how und entwickeln gemeinsam frische, fundierte Lösungen - von Social Media bis zum Sprachassistenten, von YouTube-Videos bis zum klassischen Austausch. Wir sind immer up-to-date und integrieren die neuesten digitalen Trends in unser Angebot.

Egal, ob du deine Karriere pushen oder dein Privatleben optimieren möchtest - bei uns findest du die Unterstützung und Inspiration, die du brauchst. Mach mit und profitiere von einem Netzwerk, das dich weiterbringt!

