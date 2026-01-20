Warum das Westend mit Dr. med. Mareen Schmidt jetzt eine neue Top-Adresse für High-Tech-Netzhaut-Spezialisierung hat - Augenarzt Frankfurt

FRANKFURT AM MAIN – Wenn medizinische Exzellenz auf technologische Innovation und historisches Ambiente trifft, entsteht etwas Besonderes. Im Frankfurter Westend hat Dr. med. Mareen Schmidt ihre spezialisierte Augenarztpraxis eröffnet. Als ehemalige Oberärztin einer großen Frankfurter Fachklinik bringt sie eine Expertise in die Villa Westend, die man sonst nur in universitären Zentren vermutet. Doch ihr Ansatz geht weiter: Sie verbindet High-Tech-Ophthalmologie mit einem Komfort, der den Patienten und seinen Alltag konsequent in den Mittelpunkt stellt – von der IVOM-Therapie nach der 5-S-Methode bis hin zur Diagnostik ohne Weittropfen.

Das Auge ist unser wichtigstes Sinnesorgan. Rund 80 Prozent aller Informationen aus unserer Umwelt nehmen wir über das Sehen wahr. Doch gerade die empfindlichste Schicht des Auges, die Netzhaut (Retina), ist anfällig für degenerative Prozesse, die im schlimmsten Fall zur Erblindung führen können. Für Patienten im Rhein-Main-Gebiet gibt es nun eine neue Anlaufstelle, die sich genau auf diese komplexen Herausforderungen spezialisiert hat: Die Praxis von Dr. med. Mareen Schmidt.

Eine Expertin mit operativer Tiefe: Das BDOC-Gütesiegel

Wer sich in die Hände eines Augenarztes begibt, sucht vor allem eines: Sicherheit. Dr. med. Mareen Schmidt ist nicht „nur“ eine niedergelassene Fachärztin; sie ist eine versierte Ophthalmochirurgin. In ihrer langjährigen Laufbahn als Oberärztin an der Klinik für Netzhauterkrankungen in Frankfurt hat sie weit über 10.000 intraokulare Eingriffe durchgeführt. Diese enorme Zahl steht für eine operative Routine, die in der ambulanten Versorgung selten zu finden ist.

Ihre Qualifikation wird durch das renommierte BDOC-Gütesiegel (Bund Deutscher Ophthalmochirurgen) unterstrichen. Dieses Zertifikat wird ausschließlich an Chirurgen verliehen, die eine überdurchschnittliche operative Erfahrung nachweisen können und sich kontinuierlich strengsten Qualitätskontrollen unterziehen. „Patienten im Westend und ganz Frankfurt profitieren hier von einer chirurgischen Expertise, die direkt in die konservative und interventionelle Behandlung einfließt“, so die Expertin.

IVOM: Die Rettung der Sehkraft durch Präzision

Ein zentraler Pfeiler der spezialisierten Praxis ist die IVOM-Therapie. IVOM steht für „Intravitreale Operative Medikamenteneingabe“. Dabei handelt es sich um eine hochwirksame Behandlungsmethode, bei der Medikamente direkt in den Glaskörper des Auges injiziert werden. Dies ist notwendig, da viele Wirkstoffe die Blut-Augen-Schranke nicht überwinden können, wenn sie als Tablette oder Tropfen verabreicht werden.

Die IVOM ist die wichtigste Waffe im Kampf gegen Volkskrankheiten wie:

Die feuchte altersabhängige Makuladegeneration (AMD)

Das diabetische Makulaödem

Retinale Venenverschlüsse (Augeninfarkt)

Dr. med. Mareen Schmidt hat den Ablauf dieser Behandlung perfektioniert. In ihrer Praxis wird die IVOM nicht als Fließbandarbeit verstanden, sondern als hochpräziser Eingriff, der Vertrauen erfordert.

Die 5-S-Methode: Ein Meilenstein in der Patientenführung

Um die oft mit der IVOM verbundenen Ängste abzubauen, hat Dr. med. Mareen Schmidt die 5-S-Methode entwickelt. Diese Philosophie ist das Herzstück ihrer Behandlungsstrategie und definiert den Standard in ihrer Frankfurter Praxis neu:

Sicher: Durch die jahrelange Erfahrung als Oberärztin und tausende durchgeführte Injektionen bietet Dr. med. Mareen Schmidt ein Höchstmaß an medizinischer Sicherheit. Jeder Schritt ist klinisch validiert. Sanft: Ein behutsamer Umgang mit dem Gewebe und eine empathische Kommunikation reduzieren das Stresslevel des Patienten signifikant. Schmerzarm: Dies ist der Punkt, der Patienten am meisten bewegt. Durch eine spezielle, mehrstufige Lokalbetäubung mit hochwirksamen Tropfen wird die Augenoberfläche so unempfindlich gemacht, dass der Einstich oft gar nicht wahrgenommen wird. Steril: Die Praxis in der Villa Westend arbeitet nach strengsten OP-Hygienestandards. Infektionsprävention ist oberstes Gebot, um das Auge während der IVOM optimal zu schützen. Sorgfältig: Von der ersten OCT-Diagnostik bis zur Erfolgskontrolle nach der Injektion – Dr. med. Mareen Schmidt begleitet jeden Patienten individuell und nimmt sich Zeit für die Analyse der Ergebnisse.

High-Tech-Diagnostik ohne Weittropfen: Ein Segen für den Alltag

Ein revolutionärer Aspekt in der Praxis von Dr. med. Mareen Schmidt ist der Verzicht auf das klassische „Weittropfen“ der Pupillen bei Routineuntersuchungen und Vorsorge-Checks. In der konventionellen Augenheilkunde werden oft pupillenerweiternde Tropfen eingesetzt, um den Augenhintergrund zu inspizieren. Die Folge: Der Patient ist für mehrere Stunden extrem lichtempfindlich, sieht verschwommen und darf kein Auto führen.

„In einer Stadt wie Frankfurt, in der viele Patienten beruflich stark eingespannt sind oder mit dem Auto zum Termin kommen, ist das Weittropfen eine enorme Barriere“, erklärt Dr. med. Mareen Schmidt. Dank modernster Laser-Scanning-Technologien und Ultra-Weitwinkel-Funduskameras kann sie die Netzhaut in den meisten Fällen bei natürlicher Pupillenweite in höchster Auflösung scannen.

Das bedeutet für die Patienten:

Volle Alltagstauglichkeit: Man kann direkt nach dem Termin zurück ins Büro oder an Videokonferenzen teilnehmen.

Man kann direkt nach dem Termin zurück ins Büro oder an Videokonferenzen teilnehmen. Fahrtüchtigkeit: Patienten können mit dem eigenen Pkw anreisen und die Praxis sofort wieder sicher verlassen.

Patienten können mit dem eigenen Pkw anreisen und die Praxis sofort wieder sicher verlassen. Keine Wartezeit: Die Zeit, die die Tropfen zum Wirken benötigen würden, entfällt komplett.

Spezialisierung auf Netzhaut, Makula und Laser-Medizin

Die Praxis ist nicht nur ein Ort für die klassische Brillenbestimmung, sondern ein spezialisiertes Zentrum für medizinische Augenheilkunde. Neben der IVOM bildet die Laser-Medizin einen weiteren Schwerpunkt. Dr. med. Mareen Schmidt nutzt modernste Laser-Systeme zur Behandlung von Netzhautrissen, zur sanften Senkung des Augendrucks bei Glaukom (SLT-Laser) oder zur Beseitigung des sogenannten Nachstars nach einer Katarakt-Operation.

Gerade bei chronischen Erkrankungen wie dem Grünen Star (Glaukom) oder Netzhautveränderungen durch Diabetes ist eine kontinuierliche Überwachung durch eine Expertin entscheidend. Dr. med. Mareen Schmidt setzt hierbei auf eine digitale Vernetzung der Diagnostikgeräte, sodass kleinste Veränderungen im Zeitverlauf (Progression) sofort erkannt und therapiert werden können.

Ein einzigartiger Standort: Die Villa Westend

Der physische Ort der Praxis unterstreicht den besonderen Anspruch. Die Villa Westend ist nicht nur eine Adresse, sie ist ein Statement. In den Räumen, in denen einst der Frankfurter Arzt Heinrich Hoffmann den „Struwwelpeter“ schrieb, praktiziert heute eine Ärztin, die die Tradition der Frankfurter Heilkunst fortführt.

Das Ambiente der Beletage, kombiniert mit einer ruhigen, persönlichen Atmosphäre, bildet den perfekten Gegenpol zur oft hektischen Klinikwelt. Patienten schätzen die Diskretion und die Zeit, die Dr. med. Mareen Schmidt für jedes Beratungsgespräch einplant. In einer Zeit der „Minutenmedizin“ setzt sie bewusst auf Qualität und fundierte Aufklärung.

Die Vision: Erhalt der Lebensqualität

Dr. med. Mareen Schmidt sieht ihre Aufgabe nicht nur in der Reparatur von Defekten. „Mein Ziel ist der lebenslange Erhalt der Sehkraft meiner Patienten. Augenheilkunde ist Vertrauenssache, besonders wenn es um invasive Eingriffe wie die IVOM geht“, sagt sie.

Die Praxis ist auf Privatpatienten und Selbstzahler ausgerichtet, was einen entscheidenden Vorteil bietet: Kurzfristige Termine und eine umfassende individuelle Betreuung ohne Zeitdruck. Ob es um eine fundierte Zweitmeinung vor einer geplanten Operation geht oder um die langfristige Begleitung einer Makuladegeneration – Dr. med. Mareen Schmidt vereint die Sicherheit einer ehemaligen Oberärztin mit der Flexibilität und Innovation einer modernen Privatpraxis.

Fazit: Eine Bereicherung für Frankfurt

Mit der Eröffnung der Praxis von Dr. med. Mareen Schmidt hat das Frankfurter Westend eine medizinische Instanz gewonnen. Die Kombination aus High-End-Technologie (Diagnostik ohne Weittropfen), spezialisierter chirurgischer Erfahrung (BDOC-Siegel) und einer patientenzentrierten Methode (5-S-Prinzip bei IVOM) macht diesen Standort zu einer der ersten Adressen für Augenheilkunde in der Region. Wer Wert auf höchste Präzision legt, ohne dabei auf persönlichen Komfort und Alltagstauglichkeit verzichten zu wollen, findet in Dr. med. Mareen Schmidt die ideale Partnerin für seine Augengesundheit.

Kontaktdaten für Patienten und Presse:

Augenarztpraxis Dr. med. Mareen Schmidt Villa Westend | Grüneburgweg 95 | 60323 Frankfurt am Main

Telefon: 069-663897030

E-Mail: info@schmidt-augenarzt.de

Website: www.schmidt-augenarzt.de