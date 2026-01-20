M. Nelles setzt auf Website von Dunkel Design

Webdesign trifft Werkstattkompetenz - neue Website von Dunkel Design für M. Nelles

Der Betrieb M. Nelles Nutzfahrzeug-Service aus Frechen zeigt sich ab sofort mit einer neuen Website, die Nutzerführung, Sichtbarkeit und Struktur in den Mittelpunkt stellt. Die technische und gestalterische Umsetzung erfolgte durch den Kölner Webdesigner Moritz Dunkel, Fachmann für Webseiten und digitale Markenführung mit Sitz in Köln.

Seit über 25 Jahren steht M. Nelles für präzise Instandsetzung, sorgfältige Wartung und verlässlichen Service rund um LKW und Anhänger. Die neue Website überträgt diese Werte in die digitale Welt: aufgeräumt, überzeugend und technisch ausgereift. Die Inhalte sprechen Fuhrparkverantwortliche, Gewerbekunden und qualifizierte Fachkräfte direkt an. Die Struktur folgt einem klaren Aufbau und orientiert sich an den Bedürfnissen der Besucher.

Das Webdesign zeigt sich robust, übersichtlich und markentreu. Eine dunkle, kontrastreiche Farbgebung betont die technische Kompetenz des Betriebs. Klare Schriften, gut gegliederte Inhalte und eine benutzerfreundliche Navigation führen sicher durch das Angebot. Die Bilder stammen ausschließlich aus dem Betrieb selbst - kein Symbolbild, kein künstlicher Eindruck, sondern echte Einblicke in die Werkstattpraxis.

"Diese Website liefert mehr als ein digitales Schaufenster", erklärt Moritz Dunkel. "Sie bringt Angebot, Haltung und Kundenbedürfnisse in ein klares Zusammenspiel. So entsteht ein Auftritt mit Wiedererkennung, Glaubwürdigkeit und Nutzwert."

Die technische Basis bildet ein modernes System auf WordPress, das schnelle Ladezeiten, einfache Pflege und gute Auffindbarkeit ermöglicht. Alle Inhalte entstanden in enger Abstimmung mit dem Betrieb und folgen einer gezielten Suchbegriff-Strategie: Begriffe wie "LKW-Werkstatt Frechen", "Tachoprüfung", "zeitwertgerechte Reparatur" oder "Hydraulikservice" stärken die regionale Sichtbarkeit im Raum Köln, Frechen und Rhein-Erft-Kreis.

Neben der Startseite entstanden Seiten zu Leistungen, Prüfungen, Stellenangeboten und Kontakt. Die Inhalte bleiben jederzeit erweiterbar. Die gesamte Website lässt sich problemlos auf mobilen Geräten nutzen und folgt modernen Anforderungen an Darstellung und Verständlichkeit.

Unter www.nelles-nfz.de zeigt sich, wie ein handwerklich geprägtes Unternehmen mit durchdachtem Webdesign sichtbar bleibt, Vertrauen stärkt und neue Zielgruppen anspricht - ohne den eigenen Charakter zu verlieren.

