Omexom auf der E-world 2026 in Essen

Lösungen für Netzdigitalisierung, Dekarbonisierung und E-Mobilität

Omexom, einer der führenden Dienstleister für den Auf- und Ausbau von Energieinfrastrukturen, präsentiert auf der E-world energy & water 2026 in Essen zukunftsweisende Technologien und Dienstleistungen für nachhaltigen Netzausbau, Netzdigitalisierung und die Umsetzung der Energiewende. Vom 10. bis 12. Februar 2026 zeigt Omexom am Stand G110 in Halle 5 praxisnahe Lösungen vom EEG- und VDE-konformen Einspeisemanagement über standardisierte Netzanschlüsse für Speicher bis hin zum intelligenten Energiemanagement und zur Ladeinfrastruktur für E-Mobilität.

Die Highlights am Omexom Stand G110 (Halle 5):

Hochspannung: von Umspannwerken bis zu Bahnstrommasten

Als langjähriger Partner der Energieversorger zeigt Omexom seine Kompetenzen an einem Umspannwerk-Modell: von Einzelmaßnahmen über die Planung und Realisierung bis hin zur Instandhaltung. Zudem präsentiert Omexom für den Austausch von Bahnstrommasten eine Lösung, die sie mit der DB Energie entwickelt hat: das FlexiBL Mobilgestänge. Es ermöglicht den temporären Austausch von Bahnstrommasten, ohne dass eine dauerhafte Unterbrechung der Stromversorgung erforderlich ist.

Dekarbonisierungs- und Transformationskonzepte

Mit Decarbo:tec bietet Omexom eine detaillierte Analyse des standortbezogenen Energiebedarfs. Die Software zeigt Energiepotenziale auf etwa durch Eigennutzung von Photovoltaik- und Windenergie, Optimierung des Eigenverbrauchs mit Batteriespeichern, Wasserstofferzeugung oder E-Mobilität. Neben dieser können Besucher außerdem auf einem digitalen Tisch weitere spannende Lösungen von Omexom als Marke von VINCI Energies interaktiv erkunden.

Einspeisemanagement für PV-Anlagen

Die Omexom Power Management Box (OPM-Box) ermöglicht die Steuerung und das Einspeisemanagement von PV-Anlagen nach aktuellen EEG-Vorgaben und VDE-Richtlinien. Die modulare, standardisierte Lösung lässt sich einfach im Fernwirkschrank montieren und unterstützt die Digitalisierung der Netze.

Standardisierter Netzanschluss für Erneuerbare Energien und Speichertechnologien

Das Central Hub ermöglicht die standardisierte und damit wirtschaftlich attraktive Anbindung von Batteriespeichern für Anwendungen „behind the meter“ und „front of the meter“.

Herstelleroffenes Lastmanagement für Ladeinfrastruktur

Das System erlaubt die Priorisierung von Ladepunkten, die Kaskadierung unterschiedlicher Unterverteilungen/Transformatoren sowie die Kombination mit Photovoltaikanlagen etwa zur Erhöhung des Eigenverbrauchs durch Überschussladen.

Ladeinfrastrukturprojekte von Planung bis Service

Omexom begleitet den Ausbau der Ladeinfrastruktur mit Beratung, Umsetzung, Inbetriebnahme, Wartung und Service – von einzelnen Ladepunkten für Pkw über Ladeinfrastruktur für Busse und Lkw bis hin zu großen Ladeparks. Auf der Messe zeigt Omexom zukunftsfähige Ladeinfrastrukturlösungen sowie Produkte von Herstellern und Partnern, darunter den Siemens Sicharge Flex Dispenser.

Weitere Programmpunkte – Save the date

• Zum Auftakt der Messe am 10. Februar wird Omexom Deutschland das erste Pixi-Buch mit dem Titel „Falco unterwegs mit dem Strom“ veröffentlichen. Am Stand und in der Halle wird „Falco“ viele Exemplare verteilen.

• Jerome Fischer, Experte im Bereich Dekarbonisierung und Erneuerbare Energien bei Omexom Deutschland, spricht am 11. Februar 2026 von 10 bis 10.45 Uhr im Batteriepodcast „GELADEN“ in Halle 4 (Media Lounge) unter dem Titel „Nadelöhr Netzanschluss: Brauchen wir einen Strategiewechsel?“ über die Hürden bei Netzanschlüssen und Lösungen für die Zukunft.

• Jerome Fischer, Experte für Dekarbonisierung und Erneuerbare Energien von Omexom Deutschland, und Erik Tiedke von Voltfang halten am 11. Februar 2026 auf dem Climate Solutions Forum in Halle 6 von 12.30 Uhr bis 13 Uhr einen Vortrag zum Thema „Netzanschluss durch Batteriespeicher und Trading strategisch nutzen“.

• Omexom Career Day am 12. Februar 2026 am Stand G110, Halle 5:

Bei der PSA-Speed-Challenge „Zieh’s richtig an und zeig, was du draufhast!“ ruft Omexon zum Mitmachen rund um das Anlegen der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) auf: Wer sich am schnellsten sicher ausrüstet, gewinnt.

Über Omexom:

Omexom ist die Marke von VINCI Energies für Energieinfrastrukturen. Omexom unterstützt seine Kunden bei allen Aufgaben rund um die Umsetzung der Energiewende. Ziel von Omexom ist es, gemeinsam mit seinen Kunden Lösungen für eine nachhaltige Energie- und Mobilitätsversorgung zu schaffen. Das Angebot deckt die gesamte Leistungspalette für Energieinfrastrukturen ab: vom Engineering bis zur Instandhaltung sämtlicher Infrastrukturen für Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung und das bis zum Stromzähler des Endverbrauchers einschließlich aller energienahen Dienstleistungen für Gemeinden und Kommunen.

In Deutschland ist Omexom flächendeckend für Netzbetreiber, Stadtwerke, kommunale Energieversorger, Handel und Industrie sowie für die Deutsche Bahn tätig. Mit 4.500 Mitarbeiter:innen in 87 Business Units erzielte Omexom Deutschland einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro im Jahr 2024.

www.omexom.de

