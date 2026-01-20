Oulu 2026: Music Travel Hideaways startet neuen Schwerpunkt zur Kulturhauptstadt Europas

Oulu 2026

Musik, Kultur und Reisen jenseits des Mainstreams

Oulu ist 2026 Kulturhauptstadt Europas und rückt damit eine Region ins Zentrum, die bislang vor allem nur Kennern ein Begriff war. Music Travel Hideaways nimmt diesen Anlass auf und veröffentlicht einen neuen redaktionellen Schwerpunkt zu Oulu 2026. Parallel dazu wurden Reiseangebote entwickelt, die sich an Musik- und Kulturinteressierte richten und sich als Kurzreise oder als individuell erweiterbares Programm planen lassen.

Oulu steht für zeitgenössische Musik, kreative Szenen und eine nordische Lebensart, die sich gut mit Naturerlebnissen verbinden lässt. Genau diese Kombination bildet den Kern des neuen Oulu-Schwerpunkts von Music Travel Hideaways: journalistisch aufbereitet im Blog und praktisch umsetzbar in Reisebausteinen, die je nach Terminlage an Festivals, Konzertabende und lokale Kulturorte andocken.

Begleitend zum Kulturhauptstadtjahr ist ein ausführlicher Blogbeitrag erschienen, der Oulu als kulturellen Erlebnisraum porträtiert, als Stadt, in der Musik, nordische Landschaft und Offenheit auf besondere Weise zusammenwirken. Ergänzt wird der redaktionelle Fokus durch Reiseideen, die Musikfestivals, lokale Szenen, Naturerlebnisse und Begegnungen mit Kulturschaffenden verbinden.

"Oulu steht für eine Kultur, die nicht laut um Aufmerksamkeit wirbt, sondern emotional wirkt", sagt Jürgen Mamczek, Geschäftsführer von Music Travel Hideaways. "Genau solche Orte interessieren uns, Orte, an denen Musik, Kunst und Reisen zusammen gedacht werden."

Mit dem Oulu-Schwerpunkt richtet sich Music Travel Hideaways an kulturinteressierte Reisende ebenso wie an Redaktionen aus Musik, Kultur und Reise sowie an Medien, die neue Perspektiven auf die Kulturhauptstadt Europas 2026 suchen.

Weitere Informationen

Blogbeitrag Oulu 2026: https://www.musictravelhideaways.com/b/oulu-2026-kulturhauptstadt-europa...

Reiseangebote Oulu: https://www.musictravelhideaways.com/b/oulu----finnland

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Music Travel by JM GmbH

Herr Jürgen Mamczek

Ansbacher Str. 43

10777 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 21964804

web ..: https://www.musictravelhideaways.com

email : jmamczek@musictravelhideways.com

Music Travel Hideaways ist eine Marke der Music Travel by JM GmbH (Berlin) und entwickelt kuratierte Musik- und Kulturreisen, die Konzerte, Festivals und besondere Orte mit hochwertigen Unterkünften und sorgfältig geplanten Reisebausteinen verbinden.

Pressekontakt:

Music Travel by JM GmbH

Herr Jürgen Mamczek

Ansbacher Str. 43

10777 Berlin

fon ..: +49 30 21964804

email : jmamczek@musictravelhideaways.com