Wie Unternehmen Fachkräfteentwicklung und Gesundheitsförderung erfolgreich verbinden.

Münster, 19.01.2026 – Nachwuchsförderung und Gesundheitsmanagement gehören für Unternehmen heute mehr denn je zusammen. Unter dem Titel „Gesunde Azubis, starke Zukunft“ laden die Wirtschaftsinitiative Münster und Strong Partners, Anbieter für betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), am 03. März 2026 zu einer praxisnahen Veranstaltung ein. Ziel ist es, zu zeigen, wie Ausbildungsbetriebe ein gesundes Arbeitsumfeld schaffen und gleichzeitig junge Talente langfristig fördern und binden können.

Nachhaltige Fachkräfteentwicklung beginnt bereits in der Ausbildung. Wer junge Menschen körperlich und mental stärkt, legt den Grundstein für Leistungsfähigkeit, Motivation und langfristige Bindung. Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) ist dabei kein Zusatz, sondern ein zentraler Erfolgsfaktor, insbesondere in Zeiten von Fachkräftemangel, steigenden Belastungen und demografischem Wandel. Unternehmen, die früh in die Mitarbeitergesundheit investieren, sichern ihre Wettbewerbsfähigkeit und schaffen ein attraktives Arbeitsumfeld.

Die Veranstaltung bietet praxisnahe Impulse, konkrete Maßnahmen und Einblicke in erfolgreiche BGM-Maßnahmen für Auszubildende. Im Panel Talk teilen Vertreter:innen verschiedener Branchen ihre Erfahrungen, Best Practices und Strategien, wie Gesundheitsförderung in der Ausbildung nachhaltig implementiert werden kann.

Die Veranstaltung richtet sich an Ausbildungsverantwortliche, HR-Verantwortliche sowie Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, die Fachkräfte nachhaltig entwickeln und binden möchten.

Termin: 03.03.2026 um 18:00 Uhr

Ort: Meranti-Halle im Allwetterzoo Münster, Sentruper Str. 297, 48161 Münster

Weitere Informationen sowie die kostenfreie Anmeldung zur Veranstaltung finden Interessierte unter: https://strong-partners.de/events

Veranstalter: Wirtschaftsinitiative Münster & Strong Partners GmbH