Local Brand X ist FOCUS Wachstumschampion 2026

Local Brand X zählt auch in diesem Jahr zu den FOCUS Wachstumschampions 2026 und gehört damit erneut zu den am dynamischsten wachsenden Unternehmen in Deutschland. Die Auszeichnung wird jährlich von FOCUS-Business in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut Statista vergeben und würdigt Unternehmen, die durch überdurchschnittliches Wachstum und unternehmerische Entwicklung herausragen. Im aktuellen Branchenranking der Kategorie IT, Internet, Software und Services erreicht Local Brand X Platz 11.

Damit bestätigt das Unternehmen erneut seine kontinuierliche Wachstumskurve und verbessert zugleich seine Position im Vergleich zum Vorjahr.

Wachstum durch Innovation und Partnerfokus

Die Grundlage für diese Platzierung ist die konsequente Weiterentwicklung der Local Marketing Plattform von Local Brand X. Die cloudbasierte Lösung ermöglicht es Unternehmen, ihre Vertriebs- und Absatzpartner dabei zu unterstützen, lokale Marketingmaßnahmen einfach, kanalübergreifend, effizient und zugleich markenkonform zu planen und umzusetzen.

Mithilfe zentral bereitgestellter Templates und Inhalte können Partner eigenständig CD-konforme Marketingaktionen und Kampagnen erstellen, individualisieren und ausspielen. Gleichzeitig dient die Plattform als zentrales Kommunikations- und Aktivierungstool zwischen Marketingzentrale und Partnernetzwerk. Neue Kampagnen, Materialien und Marketinginhalte werden gezielt ausgespielt und Partner werden aktiv auf aktuelle Maßnahmen aufmerksam gemacht. So wird ein einheitlicher Markenauftritt auf lokaler Ebene gewährleistet, die Sichtbarkeit am Point of Sale bzw. in der Region erhöht und letztlich die Wirkung und Effizienz lokaler Marketingaktivitäten nachhaltig gesteigert.

Durch neue Funktionen, optimierte Usability und enge Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern wächst nicht nur der Nutzerkreis, sondern auch die Relevanz der Plattform als zentrales Werkzeug für skalierbares lokales Marketing.

FOCUS und Statista: So werden die Wachstumschampions ermittelt

Für die Liste der Wachstumschampions 2026 wurden, gemäß FOCUS-Business, die Top-Unternehmen identifiziert, die zwischen 2021 und 2024 ein besonders hohes prozentuales Umsatzwachstum erzielen konnten. Insgesamt wurden 300 Unternehmen aus 21 Branchen ausgezeichnet.

Die Methodik beruht auf einer Datenerhebung und Validierung durch Statista. Dabei wird eine Longlist potenzieller Kandidaten erstellt und gemeldete Unternehmensdaten geprüft und aufbereitet.

Mehr Informationen zur Methodik und Auszeichnung der Wachstumschampions 2026 finden Sie unter Fokus Wachstumschampions 2026.

Auszeichnung als Ansporn: Local Brand X setzt Wachstumskurs fort

Die erneute Auszeichnung als Wachstumschampion ist für Local Brand X ein starkes Signal und zugleich Motivation, die Entwicklung weiter voranzutreiben. Das Unternehmen sieht den Erfolg als Ergebnis kontinuierlicher Innovationsarbeit, eines hoch engagierten Teams und einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Kunden, die Local Brand X als strategischen Technologiepartner im lokalen Marketing einsetzen.

Auch künftig setzt Local Brand X auf nachhaltiges Wachstum: Der Fokus liegt auf der Weiterentwicklung der Plattform, neuen Funktionen zur Automatisierung und Skalierung lokaler Marketingmaßnahmen sowie auf dem Ausbau des Mehrwerts für Markenorganisationen und deren Partnernetzwerke. Damit werden lokale Sichtbarkeit und Markenkonsistenz noch einfacher und effizienter erreicht.

Über Local Brand X

Das Mainzer Unternehmen Local Brand X ist einer der führenden Anbieter für Marketing-Management-Software. Mit der Local Marketing Plattform können Unternehmen ihre Vertriebspartner bei der Erstellung und Durchführung von Marketingmaßnahmen und -kampagnen entlang der Customer Journey unterstützen. Immer mit dem Ziel, einheitliches lokales Marketing durchzuführen, die Sichtbarkeit vor Ort zu erhöhen und dadurch den Marketingerfolg zu steigern. Bereits über 100.000 Anwender, von mehr als 60 namhaften Marken, darunter LVM, Barmer, clever fit oder die Bundesagentur für Arbeit, vertrauen auf die Lösungen von Local Brand X.

Kontakt für Medienanfragen

Mirja Ng-Metzker

Marketing Managerin

m.ng-metzker@local-brand-x.com

https://www.local-brand-x.com/?utm_source=pressemitteilung&utm_medium=we...