Startseite German Customer Award: PERSUS Personal ausgezeichnet Pressetext verfasst von Presse_Persus am Mo, 2026-01-19 16:53. Der Personaldienstleister PERSUS Personal ist mit dem German Customer Award 2025 ausgezeichnet worden. Prämiert wurde das Unternehmen für seine hohe Kundenzufriedenheit, die auf einer konsequent werteorientierten Unternehmensführung und einer engen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Kunden und Mitarbeitenden basiert.

PERSUS Personal verfolgt seit seiner Gründung einen klaren Ansatz: Im Mittelpunkt stehen nicht Prozesse oder Kennzahlen, sondern Menschen. Das Unternehmen versteht Personaldienstleistung als langfristige Partnerschaft – mit persönlicher Betreuung, verbindlicher Kommunikation und einem hohen Maß an Verantwortung gegenüber Kunden wie auch Mitarbeitenden.

„Kundenzufriedenheit entsteht für uns nicht durch schöne Versprechen, sondern durch Verlässlichkeit im Alltag“, sagt Geschäftsführer Andreas Nusko. „Wir hören genau zu, nehmen Anforderungen ernst und stehen zu unserem Wort – auch dann, wenn es einmal schwierig wird.“

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist die Nähe zum Markt: PERSUS Personal setzt bewusst auf regionale Präsenz, feste Ansprechpartner und kurze Entscheidungswege. So können individuelle Lösungen entwickelt werden, die den tatsächlichen Bedarf der Kunden abbilden und gleichzeitig faire Perspektiven für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schaffen.

„Unser Anspruch ist es, für beide Seiten Mehrwert zu stiften – für Unternehmen und für die Menschen, die wir beschäftigen“, so Nusko weiter. „Nur wenn sich Mitarbeitende wertgeschätzt fühlen, entsteht auch echte Qualität in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden.“

Der German Customer Award wird jährlich an Unternehmen verliehen, die aus Kundensicht durch besondere Servicequalität, Vertrauen und Engagement überzeugen. Die Auszeichnung bestätigt den Weg von PERSUS Personal, Kundenzufriedenheit nicht als Marketingversprechen zu verstehen, sondern als Ergebnis einer klaren Haltung und gelebter Verantwortung.

