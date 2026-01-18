Diplomierter Legasthenietrainer und Dyskalkulietrainer: EÖDL bildet Spezialisten für gefragte Förderarbeit aus

Flexibles Fernstudium ermöglicht berufsbegleitende Qualifikation - Über 17.000 Absolventen in 65 Ländern bereits erfolgreich tätig

Klagenfurt, Januar 2026 - Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften für die Förderung von Menschen mit Lese-, Schreib- und Rechenproblemen wächst stetig. Der Erste Österreichische Dachverband Legasthenie (EÖDL) bietet seit 30 Jahren ein umfassendes Fernstudium an, das Interessierte zu diplomierten Legasthenietrainern und Dyskalkulietrainern ausbildet. Das ISO-zertifizierte Studium kann vollständig berufsbegleitend absolviert werden und hat bereits über 17.000 Absolventen in 65 Ländern hervorgebracht.

Ein Beruf mit Sinn und Zukunft

Viele Menschen erkennen beim Kontakt mit dem Thema Legasthenie und Dyskalkulie, dass professionelle Hilfe auf diesem Gebiet dringend benötigt wird. Der Wunsch, selbst einen Beitrag zu leisten und betroffenen Kindern und Erwachsenen zu helfen, führt jährlich hunderte Interessenten zum Fernstudium des EÖDL. Die Ausbildung richtet sich an Lehrer, die ihre Schüler besser fördern möchten, an Eltern, die ihrem eigenen Kind helfen wollen, an Therapeuten wie Ergotherapeuten und Logopäden, die ihr Angebot erweitern möchten, an Pädagogen im Kindergarten- und Vorschulbereich sowie an Menschen, die sich beruflich neu orientieren wollen.

Umfassendes theoretisches Fundament

Das Fernstudium zum diplomierten Legasthenietrainer oder Dyskalkulietrainer vermittelt zunächst ein solides theoretisches Fundament. Die Studierenden lernen die wissenschaftlichen Grundlagen von Legasthenie und Dyskalkulie kennen und verstehen den wichtigen Unterschied zwischen einer biogenetisch bedingten Legasthenie beziehungsweise Dyskalkulie und einer erworbenen Lese-Rechtschreibschwäche oder Rechenschwäche. Neurobiologische Grundlagen des Schriftspracherwerbs werden ebenso behandelt wie die Bedeutung der Sinneswahrnehmungen für erfolgreiches Lernen. Auch psychologische Aspekte und mögliche Sekundärproblematiken, die bei betroffenen Menschen auftreten können, sind Teil des Curriculums.

Praxisnahe Fertigkeiten für die tägliche Arbeit

Der Schwerpunkt des Fernstudiums liegt auf der Vermittlung praktischer Fertigkeiten, die direkt in der Förderarbeit eingesetzt werden können. Die Studierenden erlernen die Durchführung des pädagogischen AFS-Testverfahrens, das weltweit bereits über 250.000 Mal angewendet wurde. Sie werden befähigt, individuelle Trainingspläne zu erstellen und diese in der Praxis umzusetzen. Das Training umfasst drei zentrale Bereiche: Aufmerksamkeitstraining, Sinneswahrnehmungstraining und Symptomtraining mit Buchstaben, Wörtern, Zahlen und Grundrechenarten. Auch computergestütztes Training sowie die wichtige Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrern werden ausführlich behandelt. Der Großteil der Studieninhalte stammt dabei direkt aus der Praxis für die Praxis.

Anerkannte Qualifikation mit geschützter Berufsbezeichnung

Nach erfolgreichem Abschluss des Fernstudiums erhalten die Absolventen ein Diploma und sind berechtigt, das pädagogische AFS-Testverfahren durchzuführen, pädagogische Gutachten zu erstellen und betroffene Menschen individuell zu fördern. Ein besonderes Merkmal der Ausbildung: Die Bezeichnungen "Diplomierte/r Legasthenietrainer/in" und "Diplomierte/r Dyskalkulietrainer/in" sind geschützte Bildmarken. Das Wort "Legasthenietrainer" wurde 1996 vom EÖDL kreiert, und nur Absolventen des Verbandes sind berechtigt, diese Bezeichnung zu führen.

Maximale Flexibilität für Berufstätige und Eltern

Das Fernstudium des EÖDL ist auf maximale Flexibilität ausgelegt. Es gibt keine Anwesenheitspflicht - das gesamte Studium kann vollständig aus der Ferne absolviert werden. Die Studierenden lernen wann und wo sie wollen, was eine ideale Vereinbarkeit mit Beruf und Familie ermöglicht. Bei Fragen steht das Betreuungsteam des EÖDL per E-Mail, Chat, WhatsApp oder Telefon zur Verfügung und gewährleistet so eine persönliche Begleitung trotz räumlicher Distanz.

Studienumfang und Zeitrahmen

Das Hauptfernstudium zum diplomierten Legasthenietrainer oder Dyskalkulietrainer umfasst 24 ECTS-Punkte, was dem Arbeitsaufwand von zwei Semestern an einer Universität entspricht. Die Mindeststudienzeit beträgt acht Monate, die maximale Studiendauer zwei Jahre. Dieser großzügige Zeitrahmen ermöglicht es den Studierenden, die Inhalte in Ruhe zu erarbeiten und das Gelernte parallel bereits in der Praxis anzuwenden.

Für Absolventen, die bereits eine der beiden Qualifikationen erworben haben und die jeweils andere ergänzen möchten, bietet der EÖDL Aufbaufernstudien an. Diese umfassen 12 ECTS-Punkte mit einer Mindeststudienzeit von vier Monaten.

Internationale Anerkennung und Qualitätssicherung

Die Ausbildungen des EÖDL sind nach ISO 9001:2015 zertifiziert und entsprechen damit höchsten Qualitätsstandards. Der Verband ist Mitglied der International Federation of Dyslexia and Dyscalculia Associations (IFDDA) und wurde von FOCUS-BUSINESS zum sechsten Mal in Folge als "Top Anbieter für Weiterbildung" ausgezeichnet. Mit Absolventen in 65 Ländern auf allen Kontinenten hat sich das Ausbildungssystem des EÖDL als international anerkannter Standard etabliert.

30 Jahre Erfahrung in der Spezialistenausbildung

Der EÖDL feiert 2026 sein 30-jähriges Bestehen. In drei Jahrzehnten hat der Verband über 17.000 diplomierte Legasthenie- und Dyskalkulietrainer ausgebildet, die weltweit Menschen mit Lese-, Schreib- und Rechenproblemen professionell unterstützen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Ausbildungsinhalte und die enge Verzahnung von Forschung und Praxis garantieren, dass die Absolventen stets auf dem aktuellen Stand der pädagogischen Erkenntnisse arbeiten.

Über den EÖDL

Der Erste Österreichische Dachverband Legasthenie wurde 1996 gegründet und ist die führende Institution im deutschsprachigen Raum für die Ausbildung von Legasthenie- und Dyskalkulietrainern. Der Verband hat die AFS-Methode, das AFS-Testverfahren und die Berufsbezeichnung "Legasthenietrainer" entwickelt und geprägt.

Informationen zum Fernstudium: www.legastheniefernstudium.com www.dyskalkuliefernstudium.com

