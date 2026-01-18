Computer und PC Entsorgung in Stuttgart: ProCoReX Europe GmbH liefert die zertifizierte Datenträgervernichtung

ProCoReX Europe GmbH in Stuttgart vereint sichere Computer und PC Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung - perfekt für Unternehmen mit höchsten Datenschutzanforderungen.

Im Umgang mit sensiblen Daten ist für viele Branchen - ob Gesundheitswesen, Rechtsberatung oder Verwaltung - absolute Sicherheit und rechtssichere IT-Entsorgung oberstes Gebot. ProCoReX Europe GmbH bietet in Stuttgart einen spezialisierten Service: Die Computer und PC Entsorgung in Stuttgart umfasst alle Abläufe von der sicheren Abholung über die Datenträgervernichtung bis zur umwelt- und fachgerechten Entsorgung.

Alle Speichermedien werden nach den Vorgaben der DIN 66399 behandelt. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Stuttgart stellt sicher, dass keine Informationen wiederhergestellt werden können. Der gesamte Prozess wird transparent dokumentiert: Nach erfolgter Vernichtung erhalten Unternehmen ein Vernichtungszertifikat, das alle datenschutzrechtlichen Anforderungen erfüllt. Dies ist besonders für regelmäßig stattfindende Audits und interne Prüfungen essenziell.

Neben dem Schwerpunkt auf Sicherheit setzt ProCoReX auf ökologisches Handeln. Nach der Computer und PC Entsorgung in Stuttgart werden Wertstoffe recycelt und Schadstoffe ordnungsgemäß entsorgt. Damit ermöglicht der Service nicht nur den Schutz von Daten, sondern auch einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen.

Mit individuellen Beratungslösungen, geschulten Mitarbeitenden und einer lückenlos zertifizierten Abwicklung macht ProCoReX Europe GmbH die Computer und PC Entsorgung in Stuttgart zur sicheren und nachhaltigen Investition - für Unternehmen, die sich keine Kompromisse bei Datenschutz und Umweltverantwortung leisten wollen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-stuttgart/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

