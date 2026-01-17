PM | Tag der offennen Tür 2026 | Berufsfachschule für Musik, Fachrichtung Rock, Pop, Jazz stellt sich vor

PM | Tag der offennen Tür 2026 | Berufsfachschule für Musik, Fachrichtung Rock, Pop, Jazz stellt sich vorPressetext verfasst von Jazzschool-presse am Sa, 2026-01-17 13:21.
Am Samstag, den 7. Februar 2026, lädt die Neue Jazzschool München von 12 bis 16 Uhr herzlich zum Tag der offenen Tür ein.
Als ältestes Ausbildungsinstitut Deutschlands für Rock, Pop und Jazz und als einzige staatlich anerkannte Berufsfachschule für Rock-/Popmusik in Oberbayern bietet die Jazzschool eine praxisnahe Ausbildung mit staatlich anerkanntem Abschluss und klarer beruflicher Perspektive.
Besucher*innen erhalten Einblicke in den Schulalltag, das Ausbildungskonzept und mögliche Berufswege.
Programmhöhepunkte:
Musik live erleben: Mini-Konzerte und offene Proben
Einblicke in Unterricht, Tonstudio und Produktionspraxis
Persönliche Beratung zu Ausbildung und Aufnahmeprüfung
Als Gesprächsgast wird in diesem Jahr außerdem Adél Kövecs, ehemalige Absolventin der Neuen Jazzschool München, erwartet. Sie berichtet aus ihrem künstlerischen Alltag und ihrem Weg von der Ausbildung in die professionelle Musikpraxis.
Neu in diesem Jahr ist das Early-Access-Ticket: Jetzt Ticket sichern
Besucher*innen mit diesem Ticket erhalten garantierten Einlass ab 11:30 Uhr. Aufgrund begrenzter Kapazitäten kann es ohne Ticket bei hoher Auslastung zu einem Einlassstopp kommen.
Der Tag der offenen Tür richtet sich an junge Musiker*innen, Eltern und alle, die Musik professionell machen möchten – mit anerkanntem Abschluss und realistischen Perspektiven.