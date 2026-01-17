Multiple Sklerose trifft jeden anders

Aus dem Leben eines MSlers.

MS (Multiple Sklerose) ist das facettenreichste Krankheitsbild der Neurologie. Diese Krankheit stellt das Leben eines Betroffenen völlig auf den Kopf. Es ist die Krankheit der 1000 Gesichter und 1000 Fragen. Eine davon: "WARUM?"

Aber das Leben geht weiter ... eben nur anders als bisher. Ein Leben mit Höhen und Tiefen, mit Ängsten aber auch Hoffnungen.

Dieses Buch ist jedoch kein Fachbuch oder Ratgeber über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin. Mit einer Portion Humor und Selbstironie nimmt sie Sie mit in ihr MS-Leben. Erfahren Sie Dinge, die sie am eigenen Leib erlebt hat.

Ein Buch, das von Mut und Lebensenergie erzählt und zeigt, dass das Leben trotz einer unheilbaren Krankheit Spaß machen kann und lebenswert ist. Den Alltag meistern, egal wie schwer oder mühselig der Weg auch ist. Aufgeben ist keine Option und den Kopf in den Sand stecken erst recht nicht.

Zum Buch geht es hier:

https://buchshop.bod.de/mein-leben-mit-ms-teil-1-und-2-britta-kummer-978...

Produktinformation:

Herausgeber:? BoD - Books on Demand; 1. Edition (17. Februar 2025)

Sprache:? Deutsch

Taschenbuch:? 216 Seiten

ISBN-10:? 3848208849

ISBN-13:? 978-3848208845

Auch als E-Book erhältlich!

Vorwort:

Liebe Leserinnen und Leser,

in diesem Buch nehme ich Sie mit auf die Reise in mein MS-Leben. Es ist ein „MUTMACHERBUCH“. Es soll MS-Betroffenen, deren Angehörigen sowie Interessierten zeigen, dass es trotz einer unheilbaren Krankheit weitergeht … eben nur anders.

Die MS zeigt mir jeden Tag meine Grenzen auf. Ich lasse Sie teilhaben an diesen Erlebnissen, Gefühlen und Gedanken - ganz ehrlich und ungeschminkt mit all seinen Höhen und Tiefen. Verpackt in etwas Sarkasmus, Ironie und Zynismus, denn damit lässt sich vieles leichter ertragen.

Dieses Buch ist jedoch kein Fachbuch oder Ratgeber über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern meine ganz eigene Lebensgeschichte.

Trotz dieser tückischen Krankheit habe ich bis jetzt nicht aufgegeben und werde das auch in Zukunft nicht tun. Mein Ehrgeiz an das Leben: Nach vorne schauen und die gesetzten Ziele nicht aus dem Blickwinkel verlieren. Auch wenn das manchmal sehr schwer ist und man an seine Grenzen kommt.

Und sicherlich werden Sie das eine oder andere Mal den Kopf schütteln und sich sagen, so etwas kann doch heutzutage nicht sein. Glauben Sie mir, es kann. Viel Spaß beim Lesen.

Mehr über die Autorin unter.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/