PC Internals 2.1 mit HTML-Reports und nativer 64-Bit-Unterstützung

PC Internals 2.1 mit HTML-Reports und nativer 64-Bit-UnterstützungPressetext verfasst von connektar am Fr, 2026-01-16 13:57.
ASCOMP Software präsentiert neue Version der System-Analyse-Software - professionelle HTML-Reports für Hardware- und Systemdaten
ASCOMP Software hat Version 2.1 von PC Internals veröffentlicht. Das neue Haupt-Feature ermöglicht die Erstellung ausführlicher HTML-Reports mit ansprechenden Diagrammen, die sich ideal zur Weitergabe oder Veröffentlichung eignen. Zudem setzt die Software nun auf native 64-Bit-Architektur.
PC Internals ist eine umfassende Analyse-Software für Windows-Systeme, die detaillierte Informationen über Hardware-Komponenten, Systemressourcen und Leistungsdaten liefert. Die Anwendung erfasst präzise Daten zu Prozessor, Mainboard, Arbeitsspeicher, Grafikkarte, Festplatten und weiteren Komponenten. Nutzer erhalten einen vollständigen Überblick über ihre Systemkonfiguration - von technischen Spezifikationen bis hin zu Echtzeitinformationen über Auslastung, Temperaturen und Taktraten.
Besonders wertvoll ist PC Internals für IT-Profis, Systemadministratoren und technisch versierte Anwender, die ihr System überwachen, dokumentieren oder optimieren möchten. Die Software hilft bei der Fehlerdiagnose, beim Hardware-Upgrade oder einfach beim Kennenlernen der eigenen Systemkonfiguration.
Mit Version 2.1 können Anwender nun erstmals umfassende HTML-Reports generieren. Diese Reports enthalten sämtliche Systeminformationen in übersichtlicher Form und beinhalten aussagekräftige Diagramme - etwa zur Speichernutzung oder Festplattenauslastung. Die HTML-Berichte lassen sich problemlos per E-Mail versenden, im Intranet veröffentlichen oder für Dokumentationszwecke archivieren. Die native 64-Bit-Unterstützung sorgt für optimale Performance auf modernen Systemen, während optimierte Diagramme noch klarere Visualisierungen ermöglichen.
"Die HTML-Report-Funktion macht PC Internals zum professionellen Werkzeug für Systemdokumentation. IT-Abteilungen können nun Systemkonfigurationen strukturiert erfassen und weitergeben, während Privatanwender ihre Hardware-Ausstattung übersichtlich dokumentieren können", so Andreas Ströbel, Geschäftsführer von ASCOMP Software.
Neuigkeiten in Version 2.1:
* HTML-Report erstellen
* Native 64-Bit-Unterstützung
* Verbesserte Code-Sicherheit
* Optimierte Diagramme
Verfügbarkeit: PC Internals 2.1 steht unter www.ascomp.de/de/products/pcinternals kostenfrei für private Nutzung zur Verfügung. Die Professional Edition mit automatisierter Festplattenüberwachung ist ab einmalig 24,90 Euro erhältlich.
Über ASCOMP Software: Die ASCOMP Software GmbH entwickelt seit über zwei Jahrzehnten professionelle Softwarelösungen für Windows. Das Portfolio umfasst Tools für Datensicherung , Systemoptimierung und Multimedia-Anwendungen. Mit Fokus auf Qualität, Anwenderfreundlichkeit und kontinuierliche Weiterentwicklung hat sich das Unternehmen als verlässlicher Partner für private Anwender und Unternehmen etabliert.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
ASCOMP Software GmbH
Herr Andreas Ströbel
Hauptmannsreute 6
70192 Stuttgart
Deutschland
fon ..: 015679497080
fax ..: 015679497080
web ..: https://www.ascomp.de
email : stroebel@ascomp.de
Die ASCOMP Software GmbH entwickelt seit über zwei Jahrzehnten professionelle Softwarelösungen für Windows. Das Portfolio umfasst Tools für Datensicherung, Systemoptimierung und Multimedia-Anwendungen. Mit Fokus auf Qualität, Anwenderfreundlichkeit und kontinuierliche Weiterentwicklung hat sich das Unternehmen als verlässlicher Partner für private Anwender und Unternehmen etabliert.
Pressekontakt:
ASCOMP Software GmbH
Herr Andreas Ströbel
Hauptmannsreute 6
70192 Stuttgart
fon ..: 015679497080
email : stroebel@ascomp.de
Über connektar
Vorname
connektar.de
Nachname
Presseverteiler
Homepage
http://www.connektar.de